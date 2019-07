Schnellcheck: Zwei Große im Duell – und wieder trifft Gomez

Kassel. VfB Stuttgart gegen Hannover 96 – das klingt nach Tradition. Klingt nach Prestige. Klingt vor allem sehr nach 1. Fußball-Bundesliga. Am Freitagabend standen sich die beiden Klubs aber zum Auftakt der 2. Liga gegenüber. Das Duell der Absteiger aus dem Oberhaus endete mit einem 2:1 (2:1) der Schwaben. Dabei erinnerte dennoch einiges an großen Fußball. Unser Schnellcheck:

Wie viel Bundesliga steckte in diesem Duell?

Genug. Wir fangen deshalb mal so an: In der vergangenen Saison traf ein Stürmer in Hin- und Rückspiel je einmal – Stuttgarts Mario Gomez. Und wer brachte jetzt viereinhalb Monate später den VfB in Führung? Na klar: Gomez. Der 34-Jährige verwertete die Flanke von Borna Sosa (29.). Er kann’s eben auch in Liga zwei.

Inwieweit passte die Stuttgarter Führung zum Spielverlauf?

Eigentlich gar nicht, denn die Anfangsphase gehörte der Elf von 96-Coach Mirko Slomka. Ein, zwei gute Chancen für Edgar Prib – ein 1:0 der zielstrebigeren Niedersachsen wäre nicht unverdient gewesen. Stattdessen lagen sie nach 36 Minuten zurück – sogar 0:2. Daniel Didavi verwandelte einen Freistoß sehenswert. Nur mal so: Der Linksfuß des VfB absolvierte auch schon deutlich mehr als 100 Bundesliga-Spiele. Ärgerlich nur aus Sicht des Gastgebers: das Eigentor des kurz zuvor eingewechselten Maxime Awoudja (39.).

Bekamen die Zuschauer denn auch im zweiten Durchgang eine kurzweilige Begegnung geboten?

Zunächst einmal dauerte die Pause etwas länger, weil es angefangen hatte, wie aus Kübeln zu gießen. Als Schiedsrichter Felix Brych vor der prächtigen Kulisse von 52 021 Zuschauern wieder anpfiff, war es ein anderes Spiel. Hannover wurde kaum noch gefährlich, Stuttgart hatte alles im Griff.

Gab es denn einen Aufreger?

Der neu in der 2. Bundesliga eingeführte Videobeweis kam zwar nicht zum Einsatz, aber zwei Platzverweise sorgten für etwas Gesprächsstoff. Erst sah Hannovers Matthias Ostrzolek wegen wiederholten Foulspiels die Ampelkarte (64.), kurz vor Ende erwischte es auf der Gegenseite Awoudja (85.), für den es trotz des VfB-Sieges nicht wirklich ein gelungener Abend war.

Wie war die Live-Übertragung bei Sky?

Kommentator Toni Tomic fand großes Gefallen an der Partie. So sagte er nach dem 1:0: „Der Strafraum hat immer noch etwas mehr Temperatur, wenn ihn Mario Gomez betritt.“ Keine Frage.