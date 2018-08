Bochum holt Pflichtsieg, Duisburg nach Pleite in Darmstadt weiter auf Talfahrt

Während sich der VfL Bochum gegen SV Sandhausen in der 2. Bundesliga die Punkte sichern konnte, kam der MSV Duisburg beim SV Darmstadt 98 unter die Räder und bleibt tief im Keller.

München - Der VfL Bochum hat fünf Tage nach seinem blamablen Pokal-Aus die nötige Reaktion in der 2. Fußball-Bundesliga gezeigt. Die Mannschaft von Trainer Robin Dutt gewann zum Auftakt des dritten Spieltags gegen den SV Sandhausen mit 1:0 (0:0) und kletterte mit nun sechs Punkten vorerst auf den dritten Platz. Ruhrrivale MSV Duisburg setzte seine Talfahrt mit dem 0:3 (0:0) beim SV Darmstadt dagegen fort und ist nun Letzter.

Bochums Robert Tesche (54.) erzielte in einem bis dahin zähen Spiel den erlösenden Führungstreffer der Gastgeber, die am vergangenen Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals am Viertligisten Weiche Flensburg gescheitert waren (0:1). Sandhausen bleibt punktlos, nur Duisburg steht in der Tabelle hinter dem SV.

Vor 13.821 Zuschauern hatte Bochum am Freitag zunächst Mühe, seinen Status als Geheimtipp im Aufstiegsrennen zu bestätigen. Der VfL war zwar deutlich überlegen, kam gegen die Deckung der Gäste aber kaum zu echten Chancen. Erst nach der Pause wurde das Spiel schwungvoller, Tesche traf dann aus kurzer Distanz.

MSV Duisburg das Sorgenkind der 2. Bundsesliga

Duisburg bleibt indes das Sorgenkind der Liga. Marcel Heller (68.), Serdar Dursun (74.) und Tobias Kempe (86.) entschieden die Partie zugunsten der Lilien, die durch den Sieg auf Platz zwei kletterten.

Nach einer kampfbetonten Anfangsviertelstunde hatte Duisburg vor 15.170 Zuschauern am Böllenfalltor die erste nennenswerte Möglichkeit. Moritz Stoppelkamp scheiterte mit einem Kopfballaufsetzer an Lilien-Schlussmann Daniel Heuer Fernandes (21.). MSV-Neuzugang Richard Sukuta-Pasu vergab die beste Chance der "Zebras" fahrlässig aus zwei Metern (39.).

+ Darmstadts Serdar Dursun (l) erzielt das Tor zum 2:0 an Duisburgs Torwart Daniel Davari (r) und dem Verteidiger Dustin Bomheuer vorbei. © dpa / Uwe Anspach Auf der Gegenseite rettete MSV-Keeper Daniel Davari nach scharfer Hereingabe von Heller vor Dursun (29.). Kurz vor dem Pausenpfiff traf Dursun dann zweimal die Querlatte (42./45.).

Darmstadt investierte nach dem Wechsel deutlich mehr als die erschreckend schwachen Gäste und siegte durch den Doppelschlag von Heller und Dursun verdient.

SID