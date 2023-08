LIVE! VfB Stuttgart mit Traumstart gegen den VfL Bochum - Guirassy trifft

Von: Pascal Hoffmann

Der VfB Stuttgart empfängt heute den VfL Bochum. Aufstellungen, Tore, Spielstand – alle Infos gibt es in unserem Live-Ticker.

VfB Stuttgart gegen VfL Bochum live im Ticker.

Bundesliga am Samstag: VfB Stuttgart empfängt den VfL Bochum.

Gelingt dem VfB Stuttgart ein Sieg zum Bundesliga-Auftakt?

VfB Stuttgart – VfL Bochum 1:0 (-:-)

Anstoß Samstag, 19. August um 15:30 Uhr Aufstellung VfB Stuttgart Nübel - Stenzel, Anton, Zagadou, Ito - Millot, Karazor, Jeong, Führich, Silas - Guirassy Aufstellung VfL Bochum Riemann - Bernardo, Ordets, Masovic - Wittek, Stöger, Losilla, Passlack, Antwi-Adjei, Asano - Hofmann Tore 1:0 Guirassy (18.) Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin)

18. Minute: Da fällt das erste Tor der Saison für den VfB Stuttgart! Und wer hätte es anderes sein können als Serhou Guirassy? Ito bedient den Stürmer mit einem Traumpass und dieser lässt sich die Chance nicht entgehen. Traumstart!

16. Minute: Es gibt die erste Trinkpause der Partie.

14. Minute: Der Gast zieht sich in der Anfangsphase sehr zurück und konzentriert sich erst einmal auf die Defensive.

12. Minute: Viel Ballbesitz für den VfB Stuttgart, aber die Torchancen bleiben bisher aus.

Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart peilen einen Sieg gegen den VfL Bochum an. © Tom Weller/dpa

8. Minute: Die Hausherren übernehmen mehr und mehr die Spielkontrolle.

6. Minute: Nach dem munteren Beginn hat sich die Partie etwas beruhigt.

4. Minute: Der VfB erhält einen Freistoß in guter Position. Die Ausführung lässt aber zu Wünschen übrig.

2. Minute: Fast das 1:0 für Bochum! Hofman setzt sich gegen Zagadou durch, setzt aber seinen Schuss neben das Tor.

1. Minute: Riemann muss direkt eine scharfe Führich-Flanke abfangen.

1. Minute: Schiedsrichter Daniel Siebert pfeift die Partie leicht verspätet an – die Saison 2023/24 hat für den VfB Stuttgart begonnen.

VfB Stuttgart gegen VfL Bochum im Live-Ticker – das sind die Aufstellungen

14:30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker! Hier erfährst Du heute alles zum Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. Wir starten direkt mit den Aufstellungen: Sebastian Hoeneß, Trainer des VfB Stuttgart, muss den kurzfristigen Abgang von Wataru Endo kompensieren. Für den Japaner steht etwas überraschend Jeong in der Startelf und Enzo Millot wird defensiver agieren. Im Vorfeld ist von Genki Haraguchi ausgegangen worden. Bei den Bochumern steht der ehemalige VfB-Spieler Takuma Asano auf dem Platz.

VfB Stuttgart gegen VfL Bochum: Bundesliga-Auftakt im Live-Ticker

Vorbericht: Auftakt der neuen Bundesliga-Saison! Am ersten Spieltag empfängt der VfB Stuttgart am Samstag den VfL Bochum. Anstoß in der MHP Arena ist um 15:30 Uhr, geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Daniel Siebert. Nach dem Weiterkommen im DFB-Pokal gegen die TSG Balingen soll der nächste Sieg folgen.

Der VfB muss ohne seinen einstigen Kapitän Wataru Endo auskommen, der zum FC Liverpool gewechselt ist, worüber BW24 ausführlich berichtete. Sebastian Hoeneß sei natürlich „nicht begeistert“ davon, wie der Trainer bereits auf der Pressekonferenz am Donnerstag zugab. Er habe aber Verständnis für die Sicht des Spielers und des Klubs. Endo könne sich als 30-Jähriger seinen Premier-League-Traum erfüllen. Dazu sei „das wirtschaftliche Paket aus Vereinssicht gut“, erklärte Hoeneß.

Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß. © Tom Weller/dpa

VfB Stuttgart empfängt VfL Bochum: Egloff oder Haraguchi als Endo-Ersatz

Kurzfristig soll Endo intern ersetzt werden, kündigte Hoeneß an. Lilian Egloff oder Genki Haraguchi sind gegen Bochum Optionen für das zentrale Mittelfeld. Der VfB wird voraussichtlich mit folgender Aufstellung in die Partie gehen. (ph)