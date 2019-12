Wolfsburg - Schalke im Live-Ticker: "Wölfe" gehen favorisiert in das Duell mit Königsblau

Der VfL Wolfsburg empfängt am 16. Spieltag den FC Schalke 04.

Im letzten Auswärtsspiel der Saison muss der FC Schalke 04 beim VfL Wolfsburg ran. Der S04 reist als Underdog nach Niedersachsen. Alle Infos im Live-Ticker.

Gelsenkirchen - Zum letzten Auswärtsspiel des Jahres 2019 reist der FC Schalke 04 die A2 hinauf Richtung Wolfsburg. In der Volkswagen-Arena warten die seit zwei Pflichtspielen ungeschlagenen "Wölfe", die erst in der Vorwoche mit dem 2:1-Erfolg über Tabellenführer Borussia Mönchengladbach ein Ausrufezeichen setzten.

Im Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04, über das *RUHR24.de im Live-Ticker berichtet, wird erstmals Markus Schubert (21) von Beginn an in der Bundesliga das königsblaue Tor hüten. Die etatmäßige Nummer eins Alexander Nübel (23) ist nach seinem Foul an Gacinovic im Spiel gegen Eintracht Frankfurt für vier Spiele gesperrt worden.

