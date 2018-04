Netztreffer: Liverpool-Fans besingen ihren Superstar Mohamed Salah

Mo Salah vom FC Liverpool ist der derzeit torgefährlichste Fußballspieler der Welt. Im Champions-League-Halbfinale gegen Rom traf er zweimal und die Fans dankten ihm mit einem Song.

Gänsehaut-Atmosphäre herrschte an der Anfield Road am Dienstagabend, als die mehr als 50 000 Liverpool-Anhänger ihren Superstar Mohamed Salah mit einem stimmungsvollen Ständchen besangen. „Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, Running down the wing, Saaaaalaaaaah, the Egyptian King“, hallte es durch das Liverpooler Stadion, als Salah die Reds gegen die Roma quasi im Alleingang in Richtung Finale schoss.

Der von den Fans als ägyptischer König verehrte Flügelflitzer hält den Gesang selbst für „ein gutes Lied“, wie er in einem Interview sagte. Schon bei vorherigen Siegen hatten die Fans ihrem Superstar mit diesem Lied gehuldigt. (rax)

Hier gibt es ein Video des Fangesangs von einem Spiel im Januar 2018: