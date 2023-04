Ein Blick auf den Endspurt in der Fußball-Bundesliga: Viel spricht gegen Bayern und Hertha

Von: Lea-Sophie Mollus, Maximilian Bülau

Angeschlagen: Thomas Tuchel. © Thomas Frey/dpa

Fünf Spieltage sind es noch in der Fußball-Bundesliga. Allmählich lassen sich Prognosen wagen, wie es am Ende der Saison aussehen wird.

Wer hat noch Chancen auf den Titel? Wer sichert sich einen Platz in Champions und Europa League? Und wer muss in die zweite Liga? Ein Überblick in Stichworten.

Meisterschaft

Entscheidendes Doppel: Wir sprechen hier nicht über Tennis. Aber im Titelkampf wird kein Weg an Dortmund oder München vorbeiführen. Zwar hätten rein rechnerisch auch Union Berlin, der SC Freiburg, RB Leipzig und Bayer Leverkusen noch Chancen, doch der Rückstand ist zu groß. Stand jetzt würde die Schale erstmals seit 2012 nicht am Marienplatz hochgehalten werden. Erst zum sechsten Mal führt Dortmund die Tabelle nach 29 Spieltagen an, dreimal ging der Titel dann auch an den Borsigplatz.

Entscheidende Faktoren: Der BVB oder die Bayern? Nur ein Punkt trennt beide Teams. Entscheidend wird zum einen sein: Legen die Dortmunder das Stolpern ab und bleiben bei Partien gegen Bochum, Wolfsburg, Gladbach, Augsburg und Mainz bis zum Ende konstant? Und: Schaffen es die Bayern noch einmal, ihre Einstellung anzupassen und gehen die verbleibenden fünf Partien gegen Hertha, Bremen, Schalke, Leipzig und Köln mit der gewohnten Souveränität an? Dortmund trifft mit Mainz und Wolfsburg noch auf zwei Teams aus der oberen Tabellenhälfte, München hat nur noch Leipzig vor der Brust.

Entscheidende Form: In München herrscht große Unruhe und Unsicherheit, in Dortmund wirkt alles ziemlich zufrieden und entspannt. Auch die Form spricht für den BVB, der in diesem Jahr 35 von 42 möglichen Zählern in der Liga holte – die Bayern sammelten zehn weniger.

Internationale Plätze

Enger Vierkampf: Erst in der Conference, nun in der Europa League: Union Berlin steigert sich stetig – und hat nun beste Chancen auf die Königsklasse. Weitere Anwärter auf die zwei verblieben Startplätze sind der SC Freiburg, RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Allerdings treten die Eisernen noch gegen Freiburg und Leverkusen an, jeweils zuhause. Auch der Sport-Club hat noch zwei direkte Duelle, eben gegen Union und Leipzig. RB muss noch in München antreten. Bayer ist in Top-Form und hat das leichteste Restprogramm – allerdings auch noch das Europa-League-Halbfinale zu bestreiten. Einzig Union kann sich voll auf die Bundesliga konzentrieren.

Enger Achtkampf: Zwei werden im Kampf um die Königsklasse leer ausgehen – und haben dann immerhin noch beste Karten auf einen Platz in der Europa League. Und da kommt es dann auch auf den DFB-Pokal an. Freiburg oder Leipzig und Stuttgart oder Frankfurt werden ins Finale einziehen. Sollte der VfB oder die Eintracht den Titel holen, rutscht nur der Fünfte in die Europa League, der Sechste geht in die Conference League. Für Mainz und Wolfsburg, die bei einem guten Endspurt über die Liga noch hoffen könnten, wird es dann eng.

Gar nicht eng: Wird es für Gladbach, Köln und Bremen. Für alle drei ist nach oben zu viel und auch nach unten zu viel Abstand.

Abstieg

Kniffliger Endspurt: Nicht viel spricht für Schalke. Die Knappen treten noch gegen Bremen, Mainz, Bayern, Frankfurt und Leipzig an. Sie haben noch drei Auswärtsspiele und nur eines der zurückliegenden 42 gewonnen. Mit Ralf Fährmann, Tim Skarke und Cédric Brunner fehlen zudem drei wichtige Spieler.

Knifflige Duelle: Neben Schalke sind auch Hertha, Stuttgart, Bochum, Hoffenheim und Augsburg gefährdet. Die Berliner treffen noch auf Stuttgart und Bochum, der VfL zudem auf Augsburg, Hoffenheim auf Stuttgart. Der Abstiegskampf bietet ordentlich Spannung – wohl bis zum Schluss.

Knifflige Aufgabe: Erfahrung mit dem Abstiegskampf hat Berlins neuer und zugleich alter Trainer Pal Dardai. Vor zwei Jahren rettete er die Alte Dame. Ob er nun erneut das Ruder herumreißen kann? Fünf Punkte Rückstand auf Rang 15 sind eine Hypothek. Zudem haben die Hauptstädter wohl die schlechteste Form aller Kellerkinder, gewannen zuletzt Ende Februar gegen Augsburg, verloren danach direkte Duelle mit Hoffenheim und Schalke. Dardais Aufgabe könnte kniffliger kaum sein. (Maximilian Bülau und Lea-Sophie Mollus)