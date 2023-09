Vier Bayern-Stars für Ballon d‘Or nominiert: Musiala mit doppelter Titelchance

Von: Frederic Rist

Das französische Magazin „France Football“ hat die Nominierten für den Ballon d‘Or und den Ballon d‘Or der Frauen bekannt gegeben – darunter auch vier Stars des FC Bayern.

München – Der Ballon d‘Or gilt als die wohl wichtigste und prestigeträchtigste Auszeichnung im Fußball auf individueller Ebene. In diesem Jahr wird der Goldene Ball bereits zum 67. Mal an den besten Fußballer und die beste Fußballerin der vergangenen Saison verliehen. Erst kürzlich wurden die jeweils 30 nominierten Männer und Frauen bekannt gegeben. Mit Harry Kane und Minjae Kim stehen zwei Bayern-Neuzugänge auf der Shortlist, ebenso wie Jamal Musiala und Georgia Stanway. Ilkay Gündogan ist neben Musiala der zweite Deutsche auf der Liste.

Ballon d‘Or Erstverleihung: 1957 Aktueller Gewinner: Karim Benzema (2022) Rekordgewinner: Lionel Messi (7 Titel) Favoriten in diesem Jahr: Lionel Messi und Erling Haaland

Kopa-Trophäe: Musiala erneut unter den internationalen Top-Talenten

Jamal Musiala hat gleich doppelten Grund zur Freude: Er steht auch auf der Shortlist für den besten Fußballer unter 21 Jahren. Er hat also gleich zwei Chancen auf einen Titel.

Im vergangenen Jahr ist der Bayern-Star dritter hinter Gavi (FC Barcelona) und Eduardo Camavinga (Real Madrid) geworden. Neben Musiala sind unter anderem der ehemalige Dortmunder Jude Bellingham und der Neu-Leipziger Xavi Simons nominiert.

Doppelte Siegchancen: Musiala ist sowohl für den Ballon d‘Or als auch für die Kopa-Trophäe nominiert. © IMAGO/MIS/Ulmer

Neue Regeln und Ablauf der Ballon-d‘Or-Wahl

Im vergangenen Jahr wurde die Wahl des Ballon d‘Or angepasst. Künftig werden nicht mehr die Leistungen eines Spielers während eines Kalenderjahres (Januar bis Dezember), sondern während einer ganzen Saison (August bis Juli) berücksichtigt. Das bedeutet, dass auch die beiden Weltmeisterschaften in die Bewertung der Leistungen der abgelaufenen Saison 2022/23 einfließen.

Bei der Wahl zum Ballon d‘Or wählen 100 Journalisten aus den 100 wichtigsten FIFA-Nationen ihre fünf besten Spieler aus der Nominiertenliste. Dazu erstellen sie eine Rangliste ihrer Favoriten, für die sie eine bestimmte Anzahl von Stimmen (1 bis 6 Punkte) vergeben. Die Verleihung der höchsten Einzelauszeichnung im Fußball findet am 30. Oktober im Théâtre du Châtelet in der französischen Hauptstadt Paris statt. Moderiert wird die Preisverleihung vom ehemaligen Chelsea-Star Didier Drogba.

Kategorien des Ballon d‘Or 2023: - Weltfußballer: Ballon d‘Or - Weltfußballerin: Ballon d‘Or feminin - Bester Jugendspieler (unter 21 Jahren): Kopa-Trophäe - Bester Torwart: Jaschin-Trophäe - Bester Torjäger: Gerd-Müller-Trophäe - Persönlichkeit des Jahres - Fußballklub des Jahres (Männer) - Fußballklub des Jahres (Frauen)

Ronaldo in diesem Jahr nicht unter den Nominierten – Messi und Haaland als Favoriten

Der portugiesische Superstar Cristiano Ronaldo ist nach seinem Wechsel zum saudi-arabischen Verein Al-Nassr erstmals seit 2004 nicht mehr unter den Nominierten. Ronaldo gewann den begehrten Goldenen Ball in den Jahren 2008, 2013, 2014, 2016 und 2017. Aufgrund seines Wechsels in die Wüste und fehlender sportlicher Erfolge in der vergangenen Saison wurde er bei der diesjährigen Wahl zum Weltfußballer nicht berücksichtigt.

Als Favorit auf den Titel gilt in diesem Jahr Rekordsieger Lionel Messi, der mit der argentinischen Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Katar gewann. Dabei wurde er mit sieben Toren und drei Vorlagen zum besten Spieler gekürt. Aber auch Erling Haaland von Manchester City darf sich gute Chancen ausrechnen. Der Norweger gewann mit seinem Team in der vergangenen Saison das Triple (Meisterschaft, nationaler Pokal und Champions League). Zudem wurde er Torschützenkönig der Premier League.