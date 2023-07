Vier Dardais für die zweite Liga: Die drei Söhne des Trainers spielen nun zusammen bei der Hertha

Von: Maximilian Bülau

Vater und Söhne: Oder auch der Trainer und seine Spieler – (von links) Pal Dardai hat seinen Nachwuchs Palko, Marton und Bence – hier nach Alter sortiert – bei Hertha BSC versammelt. © Imago/United Archives, Montage: Dominik Jordan/HNA

Optisch ähnlich, von der Größe unterschiedlich – das sind die vier Dalton-Brüder Joe, William, Jack und Averell in den Lucky-Luke-Comics (von klein nach groß sortiert).

Beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC gibt es in der kommenden Saison eine ähnliche Konstellation. Denn anders als Alexander Schwolow und Lucas Tousart, die in diesem Sommer den Weg von der Alten Dame zum Stadtrivalen Union nahmen, versammeln sich die Dardais allesamt bei der Hertha.

Der Bundesliga-Absteiger holte unlängst Palko Dardai, der bereits in der Jugend für die Berliner aktiv war, vom ungarischen Klub Fehervar FC zurück. Damit gibt es ein Novum: Nirgends im professionellen Weltfußball haben vorher schon mal drei Söhne unter ihrem Vater gespielt.

Zwei Brüder, die von ihrem Vater trainiert wurden, spielten laut Kicker in der Saison 1974/75 bei Waldhof Mannheim – Philipp Rohr coachte seine Söhne Volker und Gernot. Bei Tasmania Berlin kickten Horst und Armin Mauruschat unter Vater Fritz im Jahr 1958. Die Süddeutsche Zeitung schrieb in dieser Woche, dass Kevin, Francis und Alexis Mac Allister 2017 in ihrem Heimatland Argentinien für die Argentinos Juniors aufliefen – allerdings war ihr Vater nicht der Trainer. Weltmeister Alexis Mac Allister wechselte in diesem Sommer von Brighton & Hove Albion zum FC Liverpool.

Die Dardai-Konstellation ist aber in keinem Archiv zu finden. Wir blicken vor dem Start der 2. Bundesliga am Freitag mit der Partie zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 20.30 Uhr (Sky und Sat.1) einmal genauer auf die Familie.

Pal Dardai: Er ist Rekordspieler der Hertha mit 373 Einsätzen – hinzu kommen 31 für die zweite Mannschaft. Seit 1997 ist der 47-Jährige ausschließlich – mit einem kurzen Intermezzo als Nationaltrainer seines Heimatlandes Ungarn von September 2014 bis Juli 2015 – für seine Klub-Liebe im Einsatz. Der ehemalige defensive Mittelfeldspieler gab einst unter seinem Vater, der ebenfalls Pal heißt und 2017 gestorben ist, sein Debüt in Ungarn bei MFC Pecs. Mit einer Körperlänge von 1,79 Meter wäre Pal Dardai der zweitkleinste der Daltons – William.

Palko Dardai: Mit 24 Jahren der älteste der drei Dardai-Brüder. Der offensive Rechtsaußen spielte seit 2014 in der Jugend von Hertha BSC. In der Bundesliga kam er für die Alte Dame bereits neun Mal zum Einsatz, 2021 wechselte er dann von der zweiten Mannschaft nach Ungarn zu Fehervar FC. Dort machte er einen enormen Entwicklungssprung, traf in der Conference League auch beim 2:1 gegen den 1. FC Köln. Im vergangenen Jahr gab er sein Debüt in der ungarischen Nationalmannschaft, hat im Klub nun Martin Winkler vor sich. Mit 1,78 Meter wäre er der kleinste Dalton – Joe.

Marton Dardai: 21 Jahre alt und wie Vater Pal im defensiven Mittelfeld zuhause, kann aber auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Könnte in diesem Jahr Stammspieler sein. Ist anders als der große Bruder Palko für die deutsche U21 im Einsatz. Marton Dardai kommt bereits auf 41 Einsätze in der Bundesliga für die Hertha (ein Tor, zwei Vorlagen), für die er seit 2017 spielt. Ist allerdings nicht der Schnellste, dafür mit einem starken linken Fuß ausgestattet. Gab nach dem Abstieg früh Grünes Licht für einen Verbleib. Mit 1,88 Meter wäre er der größte Dalton – Averell.

Bence Dardai: Auch Bence Dardai entstammt der Hertha-Jugend. Der mit 17 Jahren jüngste des Bruder-Trios gilt als der talentierteste. Ist im Mittelfeld zuhause – auf der Zehn oder der Acht. Traf im Testspiel gegen Young Boys Bern nach Einwechslung. Wie Marton ist er Nachwuchs-Nationalspieler Deutschlands. Mit der U17 wurde er in diesem Jahr Europameister, verwandelte im Finale im Elfmeterschießen seinen Versuch. Soll für die U19, U23 und das Profi-Team spielen. Wartet noch auf seinen ersten Profi-Einsatz. Mit 1,85 Meter wäre er der zweitgrößte Dalton – Jack. (Maximilian Bülau)