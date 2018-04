Viertelfinale der Champions League: Bayern zähmen bissige Spanier

Der FC Bayern München hat einen großen Schritt Richtung Halbfinale in der Fußball-Champions-League gemacht. Im Viertelfinal-Hinspiel schaffte der Deutsche Meister ein 2:1 (1:1) beim spanischen Klub FC Sevilla. Unser Schnellcheck.

Hat sich der FC Sevilla als das Glückslos erwiesen?

Nach 90 Minuten im Stadion Ramon Sanchez Pizjuan von Sevilla wissen wir: Es gibt mit Sicherheit Lustigeres, als gegen diese flinken, giftigen und defensiv starken Andalusier zu spielen. Die Mannschaft des italienischen Trainers Vincenzo Montella entpuppte sich als extrem unangenehmer Gegner. Zudem verwandelten die 42.000 Zuschauer die Arena in einen wahren Hexenkessel.

Und wie lief das Viertelfinal-Hinspiel?

Heißblütig trifft es ganz gut. Kein technischer Hochglanzfußball, aber dafür ungemein bissig. Keine filigranen Ballstafetten, dafür viele Zweikämpfe. Beide Teams schenkten sich nichts. Vor allem in der ersten Halbzeit.

Die Münchner fanden gut in die Partie, kontrollierten Ball und Gegner. Doch nach und nach boten sie den Gastgebern zu viel Raum im Mittelfeld – und so fiel dann auch die verdiente Führung. Sergio Escudero wird nach der Mittellinie nicht ernsthaft angegriffen und kann unbedrängt flanken, Juan Bernat, der den verletzten David Alaba vertrat, sieht nicht gut aus, und Sevillas Pablo Sarabia erzielt das 1:0 für die Spanier (32.). Für Freunde der Statistik sei hier kurz erwähnt: Im 13. Auswärtsspiel in Folge haben es die Münchner in der Königsklasse nicht geschafft, die Null zu halten.

Doch nur fünf Minuten später schlägt der Deutsche Meister zurück. Der für den verletzten Arturo Vidal eingewechselte James zieht an, passt raus auf Franck Ribéry, der Franzose schießt, Jesus Navas fälscht ab – 1:1 nach 37 Minuten. Sehr glücklich aus Sicht der Bayern.

Aber: Diesen schmeichelhaften Ausgleich verdienen sich die Münchner dann in der zweiten Hälfte. Für den schwachen Bernat bringt Trainer Jupp Heynckes Rafinha, und nicht nur deswegen treten die Gäste nun souveräner auf. Die erste Möglichkeit zur Münchner Führung hat Javi Martinez – dessen Schuss vereitelt Sevillas Schlussmann David Soria mit einer Glanzparade (66.). Beim Kopfball von Thiago ist der Torwart aber machtlos – 2:1 für den FCB (68.).

Geht das Ergebnis denn in Ordnung?

Dank der zweiten Halbzeit haben sich die Bayern diesen Sieg verdient. Sie haben die bissigen Spanier gezähmt und sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Mittwoch in München geschaffen.

Gab es einen Aufreger am gestrigen Abend?

In der 13. Minute kochten die Gemüter ein wenig hoch. Da gingen mit Ribéry die Pferde durch. Erst fällte der Münchner Franco Vazquez, dann stürmte er wie ein andalusischer Hengst auf Ben Yedder zu. Was Ribéry von ihm wollte? Gute Frage. Jedenfalls behielt der gute italienische Schiedsrichter Daniele Orsato die Nerven und zeigte dem Franzosen Gelb.

Und wer war der Mann des Abends in Sevilla?

Schwer zu sagen. Aber es gab zwei Pechvögel: die beiden Außenverteidiger des FC Sevilla. Der rechte, Jesus Navas, sorgte für den Münchner Ausgleich. Und der linke, Sergio Escudero, half beim 2:1 der Bayern kräftig mit.

Wie war die Live-Übertragung im ZDF?

Kommentator Oliver Schmidt machte einen gewohnt guten Job. Sehr solide, ohne zu glänzen. Ähnlich wie Bayern am gestrigen Abend.

