Vom FC Bayern nach Sandhausen: Trainer Danny Galm vor Debüt-Saison in der 3. Liga

Von: Nils Wollenschläger

Trainer-Talent Danny Galm ist im Sommer von der Jugend des FC Bayern zum SV Sandhausen gewechselt. Lesen Sie hier, wie er seine neue Aufgabe in der 3. Liga angeht:

Der SV Sandhausen will nach dem Abstieg in die 3. Liga direkt um den Wiederaufstieg spielen. Dabei helfen soll der neue Trainer Danny Galm. Der 37-Jährige hat in den vergangenen Jahren als Jugendtrainer für den FC Bayern München gearbeitet.

Vom FC Bayern nach Sandhausen – im Interview mit HEIDELBERG24 spricht Trainer Danny Galm über seine neue Aufgabe in der 3. Liga.

Vor seiner Zeit in München war Galm im Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim tätig. Der SV Sandhausen ist nun seine erste Station als Cheftrainer. (nwo)