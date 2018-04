Darum verderben Ronaldo und andere charakterlose Torjubler unsere Jugend

Der prollige Torjubel der Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo passt perfekt in unsere Ego-Gesellschaft. Unser Autor fragt sich, welchen Einfluss die charakterlosen Stars auf unsere Kinder haben.

Vor Kurzem habe ich mich gefragt, ob ich als Vater versagt habe. Mein Sohn war so aufgeregt vor dem Fußballspiel seiner F-Jugendmannschaft, dass er nicht schlafen konnte. Er sagte: "Papa, ich überlege mir gerade, wie ich nach einem Tor jubeln soll." In einem Spiel hatte er bis dahin noch nie ein Tor geschossen. Vielleicht zielt er nur daneben, weil er noch keine ausgefeilte Choreografie erarbeitet hat wie fast alle Bundesliga-Profis und mittlerweile auch Amateure, Jugendspieler und Bolzplatzkicker.

Als ich so alt war wie mein Sohn, habe ich mich gefragt, wie ich meinen Gegenspieler in Schach halten kann, der schneller war als ich. Die Jugend von heute dagegen will vor allem gut aussehen im Moment des Triumphs. Haben wir Eltern bei der Erziehung versagt? Oder ist Cristiano Ronaldo schuld?

Im Viertelfinale der Champions League hat der Stürmer von Real Madrid wieder einmal bewiesen, wieso er der vielleicht beste Fußballer der Welt ist und zugleich der meistverachtete. Erst gelang ihm im Hinspiel gegen Juventus Turin ein Fallrückziehertor von atemberaubender Schönheit, sodass sogar die italienischen Fans "Bravo" riefen. Doch nachdem er im Rückspiel in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 1:3 erzielt hatte, jubelte er prollig mit entblößtem Oberkörper an der Eckfahne, als wäre er nicht der Held im Estadio Santiago Bernabéu, sondern der König der Affen im Zoo. Es war ein "erbärmlicher, charakterloser Jubel", wie ein Kommentator schrieb.

Er passt perfekt in eine Zeit, in der sich die halbe Welt rund um die Uhr auf Instagram inszeniert. Insofern ist ein Jubel viel mehr als nur ein Jubel. Von dem spanischen Schriftsteller Javier Marias stammt der Satz: „Über den Charakter und die Persönlichkeit eines Spielers (und im weiteren Sinne auch über seine Mannschaft) verrät am meisten, wie er sich über ein Tor freut und jubelt.“

Aus dem Mannschaftssport Fußball ist demnach ein Ego-Ding geworden. In den Siebzigern umarmten sich die Bayern-Helden Gerd Müller und Franz Beckenbauer einfach und trabten zur Mittellinie, um weiterzuspielen. Heute rennen die Torschützen von ihren Mitspielern weg, es werden Trikots vom Leib gerissen, Herzen für die Spielerfrauen auf der Tribüne geformt, Eckfahnen umgetreten (wobei sich der Hamburger Nicolai Müller tragischerweise einen Kreuzbandriss zuzog), sich Batman-Masken über den Kopf gezogen, und es wird auf die eigene Rückennummer gezeigt, weil das Ich wichtiger geworden ist als das Wir.

Angefangen hat die Eventisierung des Jubels vermutlich bei der Weltmeisterschaft 1990, als Roger Milla, der Stürmer von Kamerun, seine Treffer mit einem Makossa-Tanz an der Eckfahne feierte. Damals war das noch lustig, weil es neu war, Kamerun ein Außenseiter und Milla für einen Fußballer schon greisenhafte 38. Dann entdeckte das Privat- und Bezahlfernsehen den Fußball und machte daraus eine Show. Heute ist jeder Kicker mit einem Smartphone sein eigener TV-Sender.

Ich habe hingegen nichts gegen lustige Torjubel wie die des isländischen Erstligisten UMF Stjarnan, dessen Mitspieler sich unter anderem eine Angel-Choreografie einfallen ließen. Man kann aus guten Gründen auch altmodisch jubeln wie einst der Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld, der nach Treffern seiner Mannschaft auf der Stelle hüpfte und die Fäuste ballte wie ein Mädchen. Und ich liebe Thomas Müller, der oft nur einen Finger hebt und seine Mitspieler abklatscht, als hätten wir 1975 und nicht 2018.

Meinem Sohn gefällt Müller ebenfalls, schon allein wegen seiner lustigen Sprüche. Manchmal schaut er auch Frauenfußball - vielleicht weil die Kickerinnen mehr im Team jubeln als Männer, wie Wissenschaftler festgestellt haben. Als er Ronaldos Torjubel im Rückspiel gegen Turin sah, sagte mein Sohn übrigens: "Was für ein Idiot." Vielleicht habe ich doch nicht alles falsch gemacht.