„Von den Namen her ein Brett“: Sky-Experte Sören Gonther über die am Freitag beginnende 2. Fußball-Bundesliga

Von: Maximilian Bülau

Neu in Liga zwei: Lars Stindl spielt jetzt für den Karlsruher SC. © Uli Deck/dpa

Hamburg gegen Schalke – was nach Fußball-Bundesliga klingt, ist tatsächlich der Auftakt im Unterhaus – und zwar heute ab 20.30 Uhr (Sky und Sat.1).

Ein Duell, das es so auch vor zwei Jahren am ersten Spieltag der zweiten Liga gegeben hat, damals allerdings auf Schalke und mit dem besseren Ende für den HSV (3:1). Warum es dieses Mal andersherum laufen könnte, wer Favorit auf den Aufstieg ist, wer um den Klassenverbleib zittern und wo der erste Trainer seine Koffer packen muss – über all das haben wir mit Sören Gonther gesprochen.

Der Ex-Profi ist nicht nur Geschäftsführer des Regionalligisten KSV Hessen Kassel, er ist auch als Experte für Sky tätig, wird am Samstag beim Topspiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC im Einsatz sein. Der 36-Jährige, der selbst 294 Partien in Liga zwei bestritten hat, über ...

das Niveau: „Es hat schon ähnliche Konstellationen gegeben. Mit Stuttgart. Als Bremen und Schalke abgestiegen sind. Ich würde nicht sagen, dass es die beste zweite Liga aller Zeiten ist. Aber unsere zweite Liga ist generell die beste der Welt. Dass nun Lars Stindl, Max Kruse und Marcel Halstenberg dabei sind, trägt dazu bei. Von den Namen her ist das ein Brett.“

die Chance auf den direkten Wiederaufstieg der Schalker: „Ich sehe Schalke stärker als nach dem letzten Abstieg. Sie haben mit Marius Bülter und Rodrigo Zalazar zwei gute Leute verloren. Aber die Verpflichtungen von Lino Tempelmann, Paul Seguin und Ron Schallenberg fürs Mittelfeld sind alle top. Der Ausfall von Leo Greiml in der Abwehr wurde mit Timo Baumgartl aufgefangen. Ich sehe Schalke wesentlich stärker als Hertha. Deswegen wird Schalke einen Auswärtssieg am ersten Spieltag feiern.“

die Chance auf die Bundesliga-Rückkehr des HSV: „Der HSV konnte Ludovit Reis und Robert Glatzel halten, hat Sonny Kittel sehr gut durch Immanuel Pherai ersetzt. Aber dass man jetzt zweimal hintereinander in der Relegation gescheitert ist, wirkt sich aus. Das führt nicht zu Selbstsicherheit. Dazu kommen viele Ausfälle und der Erwartungsdruck. Zuletzt haben sie es hinter Heidenheim und Darmstadt nicht geschafft, das macht was mit dir.“

das Chaos bei Hertha BSC: „Hertha ist für mich eine komplette Wundertüte, weil sie den Kader erst am 1. September komplett haben werden. Die Transfers bislang waren okay. Aber drei Trainersöhne im Team? Ich habe da Zweifel, dass das gut ist. Zu wenig Spieler kennen die zweite Liga. Dazu das ganze Chaos und die Unruhe. Das ist ja Wahnsinn. Es ist kein Zufall, dass ich Berlin für Sky in der Abschlusstabelle auf Platz sieben getippt habe.“

seine Aufstiegstipps: „Ich sehe Schalke auf Platz eins, St. Pauli auf Rang zwei, Hannover wird Dritter. Paderborn hat einen super Trainer mit Lukas Kwasniok, da wird guter Fußball gespielt. Wenn Max Kruse in die Spur kommt, ist was möglich. Aber ich tippe den HSV auf vier, dann Paderborn, Düsseldorf, Karlsruhe und Hertha weiter oben. Aber auch Magdeburg wird eine gute Rolle spielen diese Saison.“

die großen Namen: Marcel Halstenberg ist für Hannover zu 100 Prozent eine Verstärkung. Bei Max Kruse wird es sich erst noch zeigen nach einem Dreivierteljahr Pause. Lars Stindl steht voll im Saft. Zusammen mit Marvin Wanitzek und Paul Nebel hat der KSC das vielleicht beste Mittelfeld der zweiten Liga.“

die Abstiegskandidaten: „Braunschweig sehe ich schwach. Kiel ist nach den vielen Abgängen eine Wundertüte. Da ist auch eine Achse in der Kabine weggebrochen. Osnabrück wird es schwer haben. Vor allem bei Wiesbaden glaube ich aber nicht, dass sie die Abgänge von Benedict Hollerbach, Brooklyn Ezeh und Ahmet Gürleyen verkraften. Das waren die besten Spieler.“

die erste Trainerentlassung: „Wehen hat mit Nils Döring einen Co-Trainer in der Hinterhand, der übernehmen könnte. Das wäre mein erster Tipp. Wobei eine Trainerentlassung beim HSV auch nie unwahrscheinlich ist.“ (Maximilian Bülau)