Von Oelschlägel bis Pizarro: Geschichten eines Pokalabends

Dass das DFB-Pokalspiel zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen in Erinnerung bleiben wird, hat vor allem mit der Dramatik in der Verlängerung zu tun.

Denn sind wir ehrlich: In den regulären 90 Minuten war Vieles gar nicht so spektakulär. Am Ende jubelten die Norddeutschen – 7:5-Erfolg nach Elfmeterschießen. Zwei Geschichten dieses Duells:

Der ehemalige Bremer:Dortmund hat ein Luxusproblem im Tor. Roman Bürki und Marwin Hitz haben beide Stammelf-Format. Wenn die beiden Schweizer aber gleichzeitig krank werden, dann hat Dortmund vor allem eines: ein Problem.

Gegen Bremen war das der Fall. Und auf einmal kam der 23 Jahre alte Eric Oelschlägel zu seinem Debüt für den BVB. Der spielte bis zum vergangenen Sommer wo? Genau, in Bremen. Und wurde wo geboren? Genau, in Hoyerswerda. Dieser Debütanten-Torwart spielte aber eigentlich so gar nicht wie ein Frischling.

Beim 0:1 nach einem Freistoß von Max Kruse und der reingehaltenen Fußspitze von Milot Rashica war er machtlos. Und kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit hielt er einen Kruse-Freistoß in Olli-Kahn-Manier: mit dem Körper eigentlich schon in einer Ecke, der Arm hält aber irgendwie doch noch in der Mitte des Tores den Ball auf.

Eigentlich ein ganz starkes erstes Spiel – wäre da nicht dieser Kopfball von Martin Harnik gewesen in der 119. Minute. Eigentlich haltbar, aber eben drin und die Bremer Eintrittskarte fürs Elfmeterschießen. Da bekam Oelschlägel dann anders als sein Gegenüber Jiri Pavlenka keinen Finger an den Ball. Die Quittung: Pokal-Aus.

Der ewige Bremer:Die Kollegen von „11Freunde“ hatten in ihrem Liveticker schon gewitzelt: Unfair sei das. Dortmund wechsele zur Verlängerung Maximilian Philipp und Jacob Bruun Larsen ein. Und Werder? Da bekomme Claudio Pizarro gerade den ersten Krampf auf der Auswechselbank. Was der 40-Jährige dann aber in der 108. Minute zeigte, das wirkte so gar nicht krampfhaft.

Flanke Kevin Möhwald, Axel Witsel fälscht ab – und der Ball kommt irgendwie zum Peruaner Pizarro. Der umkurvt in einer Bewegung, mit Ball am Fuß in der Luft, technisch höchst anspruchsvoll Qelschlägel und schiebt ein. Das hatte Potenzial für ein Tor der Woche, ach des Monats. 11Freunde: „PIZZA-Dienst kurz vor Mitternacht – es fühlt sich an, als wäre ich wieder Student.“ Damals hat Claudio Pizarro sicher auch schon gespielt.