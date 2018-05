Vor Champions-League-Finale: Hotelpreise in Kiew steigen um das 100-Fache

Teurer Spaß

+ © dpa / Serg Glovny Das Champions-League-Finale findet in Kiew statt. © dpa / Serg Glovny

Fans von Real Madrid und dem FC Liverpool müssen ganz tief in die Tasche greifen, wenn sie ihre Mannschaft zum Champions-League-Finale in Kiew am 26. Mai begleiten wollen.