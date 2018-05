Transfer-Hammer: Ex-Nordhesse neuer Trainer bei Arsenal?

Seit 17 Jahren ist Zeljko Buvac die rechte Hand von Star-Trainer Jürgen Klopp. Nun kam es offenbar zum Bruch. Wird der ehemalige Nordhesse neuer Chef-Coach bei Arsenal London?

Zeljko Buvac brauchte nie viele Worte, um Eindruck zu hinterlassen. Als der Bosnier noch für den damaligen Drittligisten SC Neukirchen das Spiel im Mittelfeld lenkte, verstanden ihn seine Team-Kollegen fast blind. Später startete Buvac seine Trainerkarriere bei den Schwälmern. Noch heute schwärmen sie in Neukirchen vom taktischen Verständnis und der Unkompliziertheit ihres Ex-Coachs.

Auch Jürgen Klopp lobte seinen einstigen Mainzer Mannschaftskollegen, nachdem er ihn zu seinem Vertrauten gemacht hatte, stets in den höchsten Tönen. Alles, was er über Fußball wisse, habe er von Buvac gelernt, soll der Trainer des englischen Premier-League-Klubs FC Liverpool einmal gesagt haben. Nun ist es aber offenbar zum großen Krach zwischen den beiden gekommen, die schon in Mainz und Dortmund gemeinsam erfolgreich waren. Ausgerechnet vor dem entscheidenden Rückspiel in der Champions League bei AS Rom an diesem Mittwoch macht Buvac Schlagzeilen - natürlich ohne Worte.

Nachfolger von Arsène Wenger?

Er reiste nicht mit nach Italien - offiziell aus privaten Gründen. Der Verein teilte mit, er nehme sich nur eine Auszeit bis Saisonende. Britische Medien berichten jedoch von einem Zerwürfnis der beiden Freunde. Die stets gut informierte Zeitung „Pravda BL“ aus Buvac' bosnischer Heimat indes scheint den Grund zu kennen: Demnach ist der ehemalige Nordhesse ein heißer Kandidat für die Nachfolge von Arsène Wenger bei Arsenal London.

Wird Klopps Gehirn tatsächlich Chef-Trainer beim Klub von Per Mertesacker, Mesut Özil und Shkodran Mustafi? Das wäre eine Sensation. Denn bislang wurden in der britischen Hauptstadt große Namen wie der von Carlo Ancelotti als Nachfolger der Trainer-Ikone Wenger gehandelt. Angeblich soll jedoch der deutsche Arsenal-Kaderplaner Sven Mislintat, der Buvac aus seiner Zeit als Chef-Scout bei Borussia Dortmund bestens kennt, ein Fürsprecher des Bosniers sein.

Von Mainz aus, wohin sich Buvac zurückgezogen haben soll, führt er angeblich Verhandlungen mit den Gunners. Wie immer sagt er in der Öffentlichkeit kein Wort. Und selbst sein bisheriger Kumpel Klopp ist nun ungewohnt wortkarg. Auf einer Pressekonferenz vor dem Halbfinal-Duell in Rom teilte er lediglich mit: "Der Klub hat ein Statement herausgegeben. Das ist alles, was wir dazu sagen.“