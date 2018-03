Vor Ort beim Montagsspiel in Bremen: Es hatte etwas Geisterhaftes

Bremen. Ganz so so spektakulär wie bei den vorangegangenen Montagsspielen in der Fußball-Bundesliga war der Protest der Werder-Fans nicht. Aber auch sie äußerten ihren Unmut.

Vielleicht gilt es zu berücksichtigen, dass dieses dritte Montagsspiel der Bundesligasaison in Bremen stattgefunden hat. Das ist einer der friedlichsten Standorte, den der Fußball in Deutschland hervorgebracht hat: kaum Pfiffe, wenn die Spieler des Gegners vorgestellt werden, und wenn beim Gegner dann der Name Claudio Pizarro auftaucht, gibt es sogar tosenden Applaus. Der 39-jährige Peruaner ist hier Publikumsliebling auf Lebenszeit – daran ändert auch die Tatsache nichts, dass er kurz vor Karriereende noch mal kurz versucht, den 1. FC Köln zu retten. Die Bremer neigen also nicht zu Protest, Widerstand und Aufmüpfigkeit.

Insofern ist es dann schon erwähnenswert, dass auch sie ihr Missfallen über diesen Termin zum Ausdruck brachten, wenn auch nicht so spektakulär wie zuvor die Frankfurter und Dortmunder. In Frankfurt flogen vor drei Wochen Tennisbälle aufs Spielfeld, in Dortmund blieben Tausende der Partie gegen Augsburg fern. Die Stimmung hatte für Dortmunder Verhältnisse etwas Geisterhaftes.

In Bremen war das Spiel gegen Köln mit 41 100 Zuschauern offiziell ausverkauft – und das, obwohl Ultras ihr Fernbleiben angekündigt hatten. Auf Spruchbändern aber stand: „We hate Mondays“, „Montag ist Ruhetag“, „Werderfans gegen Montagsspiele“, „Montagsspiele abpfeifen“. Und während des Spiels waren immer wieder Töne aus einer Trillerpfeife zu hören, die nicht der Schiedsrichter ausgelöst hatte, sondern der eine oder andere Anhänger auf der Tribüne. Das störte die Spieler so sehr, dass sie über Stadionsprecher Arnd Zeigler die Störenfriede baten, diesen Protest sein zu lassen.

So haben selbst die so braven Bremer den Montag als Thema und Politikum am Leben gehalten. Früher war das ja nur für Arbeitnehmer im Allgemeinen und HSV-Trainer im Speziellen ein unangenehmer Tag. Für die Arbeitnehmer im Allgemeinen bedeutete der Montag den Start in eine arbeitsreiche Woche. Und für einen HSV-Trainer war der Montag ein Tag, an dem er morgens nicht sicher sein konnte, dass er am Abend noch HSV-Trainer war. Aber jetzt ist der Montag ein generelles Ärgernis. Selbst das Wetter scheint etwas gegen diesen Termin zu haben. Kurz vor Anpfiff im Weserstadion setzte Starkregen ein.

Die Diskussion geht indes weiter. Erste hochrangige Vereinsbosse wie Frankfurts Peter Fischer haben sich schon gegen den Montag als Spieltermin in der Eliteklasse ausgesprochen. Den Kölnern wird das allerdings wohl erstmal nicht viel nutzen. Nach dem 1:3 in Bremen sind sie kaum mehr zu retten vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit. Und in Liga zwei hat sich ja seit Jahren etwas etabliert, das mittlerweile nicht mehr infrage gestellt wird: das Montagabendspiel. Die große Chance zum 2:2 in Bremen vergab im Übrigen ein gewisser Claudio Pizarro. Als er seinen Kopfball kurz vor Schluss neben das Tor setzte, skandierten die Werder-Fans: Pizarro!