Ohne Säulen im Mittelfeld: Die voraussichtliche Aufstellung des BVB im Revierderby gegen Schalke 04

Am Samstag rollt wieder der Ball in der Bundesliga. Trotz der langen Pause hat Borussia Dortmund große Verletzungssorgen. Die voraussichtliche Aufstellung des BVB.

Hamm - Neun Wochen Coronavirus-Pause haben die Profis von Borussia Dortmund hinter sich gebracht. Am Samstag zum Bundesliga-Neustart geht es ausgerechnet gegen den ungeliebten Nachbarn weiter. Vor dem Revierderby gegen den FC Schalke 04 plagen BVB allerdings erhebliche Verletzungssorgen.

Die Ausfälle von Kapitän Marco Reus und Dan-Axel Zagadou waren schon länger bekannt. Spätestens am Dienstag war allerdings klar, dass zwei weitere potenzielle Stammspieler gegen S04 nicht zur Verfügung stehen werden. BVB-Trainer Lucien Favre steht bei seiner voraussichtlichen Aufstellung keine einfache Aufgabe bevor, wie wa.de* berichtet.

Die defensive Dreierkette von Borussia Dortmund wird sich wohl von alleine aufstellen können. In der Offensive hingegen kann Favre beinahe aus dem Vollen schöpfen. Jadon Sancho, Erling Haaland und Co. sollen es richten gegen Schalke 04 und den Titeltraum des BVB am Leben erhalten.

