Wales gegen Dänemark im Live-Ticker: Schreibt Danish Dynamite weiter EM-Geschichte?

Achtelfinale mit deutscher Beteiligung

+ © Stuart Franklin/dpa/Pool Getty/AP Bejubelte sein Tor in der Gruppenphase sehr emotional: Dänemarks Yussuf Poulsen. © Stuart Franklin/dpa/Pool Getty/AP

Dänemark zog mit einer historischen Gruppenphase ins EM-Achtelfinale ein. Dort trifft Danish Dynamite auf Wales.

Wales - Dänemark -:- (-:-)

Dänemark ist das erste Team der EM-Geschichte, das nach zwei Auftakt-Niederlagen das Achtelfinale erreicht.

Wales kann auf eine kurze aber erfolgreiche EM-Historie zurückblicken.

Amsterdam - Im EM-Achtelfinale trifft Wales auf Dänemark. „Dragons“ gegen „Danish Dynamite“. Die Spitznamen der Nationalmannschaften* klingen auf jeden Fall schon einmal nach einem Kracher. Fighten können beide Teams, das haben sie bei dieser Fußball-EM* schon bewiesen.

Wales gegen Dänemark: EM-Achtelfinale im Live-Ticker - Deutscher Schiedsrichter pfeift in Amsterdam

Am Samstag (18.00 Uhr/ZDF) läuten sie die EM*-Achtelfinals in Amsterdam ein. Neben einigen Bundesliga*-Stars ist auch ein Deutscher in der Johan-Cruijff-Arena auf dem Platz. Schiedsrichter Daniel Siebert leitet das Spiel. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

EM 2021: Wales will wieder ins Viertelfinale - Dänemark schon jetzt mit historischer Leistung

Die Waliser erkämpften sich einen beachtlichen zweiten Platz vor der Schweiz* und der als Geheimtipp ins Turnier gegangenen Türkei*. Es ist die zweite Turnier-Teilnahme für Wales*. Und zum zweiten Mal gelingt der Einzug in die K.o.-Runde. 2016 war für das Team um die Premier-League*-Stars Gareth Bale und Aaron Ramsey erst im Viertelfinale gegen Belgien Schluss.

Dänemark* hat deutlich mehr EM-Erfahrung und sogar auch schon einen Titel in der Tasche. 1992 wurde das Team Europameister und bekam den Spitzamen „Danish Dynamite“. Das diesjährige Weiterkommen ist trotzdem historisch. Noch nie zuvor überstand ein Team die Gruppenphase, nachdem es die ersten beiden Spiele verloren hatte. Und dabei half Dänemark nicht einmal die neue Drittplatzierten-Regelung. Dank besserer Tordifferenz landeten die Dänen tatsächlich noch auf Platz zwei.

Eriksen-Schock begleitet Dänemark: Große Emotionen in Kopenhagen - jetzt spielt Dänemark auswärts

Das dänische EM-Geschehen ist natürlich begleitet vom Drama um Christian Eriksen. Dem Spielmacher geht es nach seinem Zusammenbruch mittlerweile zum Glück wieder einigermaßen gut. Die Emotionen sind aber noch da. Unbeschreibliche Atmosphäre trug Dänemark im letzten Gruppenspiel gegen Russland. Im Achtelfinale treten die Dänen nun erstmals nicht zuhause in Kopenhagen an. *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.