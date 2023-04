Schweinsteiger als Brazzo-Nachfolger? FC Bayern wartet wohl auf Signal

Von: Melanie Gottschalk

Der FC Bayern steckt in der Krise, vor allem die Führungsebene rückt in den Mittelpunkt der Kritik. Die Öffentlichkeit sucht bereits nach potenziellen Nachfolgern.

München - Der FC Bayern München steckt aktuell in einer schweren Krise. Erstmals seit 2012 könnte es beim deutschen Rekordmeister zu einer titellosen Saison kommen, denn die Chance auf einen Gewinn des DFB-Pokals und der Champions League sind bereits verspielt, im Meisterschaftsrennen zog Borussia Dortmund am vergangenen Wochenende an den Münchnern vorbei.

Im Mittelpunkt der Kritik stehen mittlerweile vor allem die Verantwortlichen des FCB, namentlich Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Neben zahlreichen Rauswurf-Gerüchten kursieren auch bereits mehrere Namen für die Nachfolge der beiden. Nun taucht auch der Name Bastian Schweinsteiger auf.

Bastian Schweinsteiger Alter: 38 Jahre (1. August 1984) Spiele für den FC Bayern: 342 Größte Erfolge: Weltmeister 2014, Champions-League-Sieger, Europa-League-Sieger, 8x Deutscher Meister, 7x DFB-Pokalsieger

Zweifel an sportlichen Führungsqualitäten von Hasan Salihamidzic wachsen

Bei der Aufsichtsratssitzung am 22. Mai wird das Gremium über die Zukunft von Vorstandsboss Oliver Kahn entscheiden, der Job von Salihamidzic soll hingegen angeblich relativ sicher sein. Der Grund: Mangelnde Alternativen. Denn eigentlich wachsen auch die Zweifel an seinen sportlichen Führungsqualitäten, zudem wirft die Kaderzusammenstellung des Bosniers mittlerweile Fragen auf.

Max Eberl, den der FC Bayern jahrelang an die Säbener Straße locken wollte, hat sich erst Anfang diesen Jahres dem Leipziger Bundesligisten angeschlossen, Matthias Sammer, der der Aufgabe sicher gewachsen wäre, ist als externer Berater bei Borussia Dortmund angestellt.

FC Bayern wartet auf ein Signal von Bastian Schweinsteiger

Hasan Salihamidzic scheint aktuell also alternativlos zu sein – fast. Denn ausgerechnet Bastian Schweinsteiger – der schon bald mit seiner Frau Ana Ivanovic das dritte Kind erwartet – könnte genau die Person sein, die dem FC Bayern aktuell fehlt. Zwar machte es bisher nicht den Eindruck, als würde der Weltmeister von 2014 nach einem solchen Posten streben, FCB-Patron Uli Hoeneß hatte ihm aber bereits im März für den Fall der Fälle eine Jobgarantie gegeben.

„Ich bin überzeugt, dass bei Bastian Schweinsteiger die Türen beim FC Bayern weit aufgehen“, sagte der Ehrenpräsident als Talkgast der Abendzeitung in München. Der 38-Jährige habe eine „unglaubliche Entwicklung in der Persönlichkeit gemacht“. „Früher war er ein Lausbub, ein guter Kicker, aber mit vielen Flausen. Jetzt ist er ein gestandenes Mannsbild, ein Weltmann. Er war in Amerika, er war in Manchester“, sagte der 71-Jährige.

Könnte bedeuten: Sollte Bastian Schweinsteiger dem FC Bayern ein Signal geben, würde er im Verein einen entsprechenden Job bekommen. Vielleicht sogar direkt den von Hasan Salihamidzic? (msb)