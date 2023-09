Pascal Groß in der Nationalmannschaft: Warum eigentlich erst jetzt?

Von: Björn Friedrichs

Neu im DFB-Team: Pascal Groß von Brighton & Hove Albion ist erstmals mit 32 Jahren dabei. © Gareth Fuller/dpa

Pascal Groß ist mit 32 Jahren erstmals von Bundestrainer Hansi Flick zur Fußball-Nationalmannschaft berufen worden. Aber wer ist der Mittelfeldspieler, der gegen Japan sein Debüt feiern könnte?

Den Fußball-Fans, die die englische Premier League mitverfolgen, ist er längst ein Begriff. Er zieht bei Brighton & Hove Albion im Mittelfeld die Fäden, ist zudem ein Spezialist für ruhende Bälle. Er ist ein stiller Anführer, kein Lautredner. Und jetzt ist Pascal Groß noch dazu Nationalspieler. Zum ersten Mal mit 32 Jahren wurde er von Bundestrainer Hansi Flick für die Test-Länderspiele Samstag gegen Japan (20.45 Uhr/RTL) und Dienstag gegen Frankreich berufen. Wer ihn in den vergangenen Jahren beobachtet hat, fragt sich: Warum eigentlich erst jetzt?

Der Weg zum Fußball war für den gebürtigen Mannheimer fast vorgezeichnet. Der eigene Papa Stephan war Profi, spielte für Karlsruhe in der Bundesliga. Und Groß senior trainierte den Sohn in der Jugend. Diese Nachwuchs-Mannschaft des VfL Neckarau sorgte für Aufsehen, 2007 wechselten aus ihr neben Pascal Groß auch später bekannte Bundesligaspieler wie Marco Terrazzino und Manuel Gulde in die B-Jugend der TSG Hoffenheim.

Der Durchbruch gelang in Ingolstadt

Über Hoffenheim und Karlsruhe landete Groß 2012 beim FC Ingolstadt. Dort wurde er Stammspieler, dort gelang 2015 mit den Schanzern der Aufstieg in die erste Liga. Der zentrale Mittelfeldspieler war gesetzt, bestritt in zwei Spielzeiten 65 Partien, schoss sechs Tore und bereitete zwölf vor. Das blieb auch englischen Klubs nicht verborgen. Als Ingolstadt 2017 wieder abstieg, griff Premier-League-Aufsteiger Brighton zu.

218 Pflichtspiele hat Groß seitdem für die Seagulls – die Möwen – gemacht. Mit ihm hat sich der Südküsten-Klub in der Liga etabliert, vergangene Saison gelang mit Platz sechs erstmals die Qualifikation für einen Europapokal. Als Topscorer hatte Groß erheblichen Anteil daran. Neun Tore schoss er selbst, acht legte er auf. Mit 27 Toren ist er sogar Erstliga-Rekordtorschütze der Seagulls.

Neben dem Platz zurückhaltend, auf dem Platz nicht

Für den 32-Jährigen, dessen Traum von der Nationalmannschaft so lange unerfüllt geblieben ist, sich nun doch erfüllt, ist der ganze Trubel um seine Berufung kein Grund abzuheben. Als er Dienstag Gast bei der DFB-Pressekonferenz in Wolfsburg war, nuschelte der Badener seine Antworten mehr verschmitzt lächelnd, als dass er sie laut aussprach. Überrascht sei er gewesen, natürlich wolle er, so gut es geht, helfen. Auf dem Platz tritt der Vater eines Sohnes selbstbewusster auf als am Mikro.

Verwundern darf seine plötzliche DFB-Premiere aber schon ein wenig. Zum einen sind Groß’ Leistungen nicht erst im vergangenen Jahr explodiert, sondern waren schon zuvor auffällig gut. Zum anderen wollte Bundestrainer Flick die Nationalelf doch eigentlich mit jungen Kräften revolutionieren, ab September für die anstehende Heim-EM einspielen. Vielleicht haben ihn die drei schwachen Testspiele im Juni ein wenig umdenken lassen. Pascal Groß dürfte es egal sein, er darf nun auf sein Debüt im deutschen Trikot hoffen. Für ihn gilt weniger, warum eigentlich erst jetzt, sondern vielmehr: Jetzt erst recht. (Björn Friedrichs)