Warum der WM-Spielort Kaliningrad eine besondere Beziehung zu Deutschland hat

Kaum ein WM-Spielort blickt auf eine solch wechselvolle Geschichte zurück wie Kaliningrad, das in der russischen Enklave zwischen Polen und Litauen liegt. Kein anderer Spielort hat aufgrund seiner Vergangenheit eine solch besondere Beziehung zu Deutschland.

Königsberg, die Geburtsstadt des Philosophen Immanuel Kant, war Teil Ostpreußens und wurde nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges Teil der Sowjetunion.

Viele Bewohner flüchteten vor den sowjetischen Soldaten oder wurden vertrieben. Die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat hat viele dieser Menschen ihr Leben lang begleitet. Sie haben sie weitergegeben an ihre Kinder und Enkel. Einer von ihnen ist Arne Schrader. Die Großeltern des 41-Jährigen haben sich 1935 im damaligen Königsberg kennengelernt, 1938 geheiratet und fanden über Umwege in Salzgitter eine neue Heimat. Schrader lebt in Kaufungen – doch seine Familiengeschichte hat seinen Werdegang geprägt. Im Interview spricht er darüber.

+ Oma und Enkel: Arne Schrader in Kindertagen mit seiner Oma Erika. Foto: privat/nh

Herr Schrader, ich frage ganz direkt: Wie präsent ist das ehemalige Ostpreußen in Ihrem Leben?

Arne Schrader: Meine Oma war ostpreußisch. Sie hat uns schon früh Geschichten und Märchen aus ihren Kindertagen erzählt. Die bildhaften Erzählungen und Lieder von riesigen Wanderdünen, „dunklen Wäldern und kristall’nen Seen“, wie es im Ostpreußenlied heißt, haben dazu beigetragen, mein Interesse an Geschichte zu wecken. Das habe ich auch studiert. Ich saß oft am Kachelofen auf ihrem Schoß – so wie sie früher bei ihrem Opa. Von besagtem Kachelofen habe in Ostpreußen noch einige grüne Fliesen gefunden. Das war sehr emotional.

Warum?

Schrader: Auch wenn es nur Kacheln sind – sie schlagen die Brücke zu den Erzählungen der Oma über die verlorene Heimat, die sie in den blumigsten Farben geschildert hat. Die waren schon verklärend, wie ich heute weiß. Aber sie haben in mir die Sehnsucht geweckt, diese Orte kennenzulernen. Meine Oma entstammte einer Försterdynastie. Mein Urgroßvater hatte eine Försterei im Eichwalder Forst, östlich von Insterburg, dem heutigen Czernjahovsk. Das liegt 100 Kilometer östlich von Kaliningrad. Sie ist heute eine Ruine. Aber es gibt noch den Ententeich, an dem meine Oma spielte, der alte Schreibtisch des Urgroßonkels ist auch noch da.

+ Hochzeitsfoto aus dem Jahr 1938: Erika und Wilhelm Schrader. Foto: privat/nh

Wie sind Ihnen die Menschen dort begegnet?

Schrader: Bei meinem ersten Besuch 1995, als wir mit der ganzen Familie in einem Reisebus dorthin gefahren sind, hatten sie noch Angst, dachten, jetzt kommen die Deutschen wieder. Aber meine Tanten, die vorher schon dort waren, wussten um die Armut, die dort herrschte. Sie hatten Geschenke im Gepäck, vor allem für die Kinder. Das hat Türen und Herzen geöffnet. Abends haben wir uns beim Wodka gefreut, dass wir uns heute friedlich besuchen können. Die emotionale Krönung kam später.

Was war das?

Schrader: Nach einer Dienstreise hatte ein russischer Kollege mitbekommen, dass ich während angehängter Urlaubstage in der alten Ruine der Försterei meines Urgroßvaters vergeblich nach Erinnerungsstücken gesucht habe. Sechs Jahre später war ich anlässlich eines Empfangs mit Bundestagsabgeordneten und lokalen Politikern wieder dort. Er hat mir dann vor versammelter Mannschaft ein altes Emailleschild überreicht: „Geschäftszimmer der Oberförsterei“ steht darauf. Er hatte selbst in den Ruinen gesucht, das Schild gefunden und es sechs Jahre aufgehoben. Es hängt nun in unserem Haus in Kaufungen. Da hat sich ein Kreis geschlossen.

+ Emotionaler Moment: Arne Schrader (links) mit dem Schild aus der Försterei seiner Urgroßeltern, das ihm Kollege Ruslan Kissamow überreichte. Foto: privat/nh

Nehmen Sie uns mit in diese geschichtsträchtige Region.

Schrader: Die Menschen sind sehr aufgeschlossen. Armut gibt es dort immer noch, sichtbar ist, dass seit 1995 die Infrastruktur gewachsen ist. Aber es tut schon weh, dass die blühende Landwirtschaft, von der meine Oma erzählt hat, heute kaputt ist. Russland deckt seinen Bedarf an Getreide aus anderen Regionen.

Besinnen sich die Menschen auf Ihre Geschichte?

Schrader: Ja, einige Menschen nennen ihre Stadt vereinzelt „Kjenig“ – für Königsberg. Langsam entdeckt man wieder, was früher schon gut in diese Region gepasst hat: Gestüte wie Georgenburg werden wieder aufgebaut. Ostseebäder wie Cranz, die im Krieg kaum zerstört wurden, werden restauriert. Häufig bringen sich wohl Oligarchen dort ein. Allerdings hat die Region auch ein Problem.

Welches denn?

Schrader: Es gibt keine wirtschaftliche Perspektive. Wenn Menschen auf dem Landweg nach Russland wollen, müssen sie durch die EU. Denn es gibt keine direkte Verbindung. Unter den aktuellen politischen Vorzeichen und Sanktionen ist es nicht einfach.

Und landschaftlich? Haben Sie die Orte gefunden, von denen Ihre Oma schwärmte?

Schrader: Die Landschaft ist traumhaft schön. Ja, ich habe diese Heimat immer noch gefunden. Ihre Bilder der Kindheit sind dort auf einmal sichtbar geworden.

War Ihre Oma auch noch dort?

Schrader: Nein. Sie hat über unsere Reisen alles mitverfolgt, konnte selbst aber nicht mehr mit. Sie hat uns Zeichnungen gemacht, wo wir abbiegen müssen, um bestimmte Orte zu finden. Mein Opa hat in den 70er- und 80er-Jahren die Geschichte unserer Familie und des Dorfes auf 400 Seiten bis zur Flucht festgehalten. Bei Familienfeiern kam dann auch die Frage auf: Warum mussten wir dort eigentlich weg?

Und welche Antworten gab’s?

Schrader:Ich habe das als Junge eher am Rande mitbekommen. In der Erinnerung waren die Aussagen der Frauen und Kinder wohl geprägt von Bitterkeit: Wir Frauen und Kinder haben doch nichts gemacht. Die Männer haben sich schon daran erinnert, wer den Krieg angefangen hat. Und alle sprachen immer vom Glück des Friedens für unsere Generation. Mir gegenüber war auch nie ein Revanchegedanke präsent. Ich war als Kind so fasziniert von all dem, dass ich gesagt habe: Ich werde Bauer in Ostpreußen. Das war total verklärt. Der später daraus gewordene Traum, dort wenigstens ein Sommerhaus zu kaufen, hat sich gelegt, seitdem wir glücklich in Kaufungen sind.

Sie sind jetzt selbst Vater. Geben Sie Ihre Geschichte weiter?

Schrader: Das kulturelle Gedächtnis geht ja wohl nach drei Generationen verloren. Ich versuche es weiterzugeben. Meine Söhne gehen in die Grundschule und den Kindergarten. Auch ihnen erzähle ich all die Geschichten meiner Großeltern, die mein Opa auch auf Kassetten auf Ostpreußisch gesprochen hat. Wenn die Jungs größer sind, möchte ich mit ihnen dorthin fahren.

Derzeit ist Kaliningrad WM-Austragungsort. Am Freitagabend spielt dort Serbien gegen die Schweiz. Wie verfolgen die Spiele dort?

Schrader:Ich schaue gern Berichte über die Stadt und entdecke neue Orte. Zusammen mit Schalke, Hertha BSC, dem FC Southampton, dem FC Liverpool und dem Friedrichsgymnasium Kassel gestalten wir gerade die Veranstaltungsreihe „Fußball und Erster Weltkrieg“. Die Jugendlichen haben auf Soldatenfriedhöfen gearbeitet und danach Fußball gespielt. Das möchten wir im zweiten Schritt auch in den Osten ausdehnen. Über Fußball und die Weltmeisterschaft im Osten schließt sich dann noch ein weiterer Kreis.