Wechsel fix: Eintracht Frankfurt stattet Offensivspieler Marmoush mit langjährigem Vertrag aus

Von: Melanie Gottschalk

Stürmer Omar Marmoush wechselt im Sommer ablösefrei von Wolfsburg nach Frankfurt. © Darius Simka/imago

Nun ist es offiziell: Eintracht Frankfurt holt Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg an den Main. Er unterschreibt einen langjährigen Vertrag.

Frankfurt – Schon seit einigen Wochen wurde gemunkelt, jetzt ist es offiziell: Eintracht Frankfurt holt Omar Marmoush vom VfL Wolfsburg im Sommer ablösefrei zur SGE. Der Wechsel ist ein guter Deal, den Sportvorstand Markus Krösche schon früh finalisieren konnte. Er kann also direkt zum Start der Vorbereitung mit einsteigen.

Hinzu kommt: Der 24 Jahre alte Offensivspieler unterschreibt einen langjährigen Vertrag bis 2027, sicher ein weiterer Pluspunkt. Seinen ehemaligen Trainer Oliver Glasner, den er aus Wolfsburger Zeiten kennt, wird er dann allerdings nicht wiedertreffen, die Eintracht und der 48-Jährige gehen ab Sommer getrennte Wege.

Omar Marmoush Alter: 24 Jahre (7. Februar 1999) Aktueller Verein: VfL Wolfsburg Position: Stürmer

Eintracht Frankfurt finalisiert Marmoush-Wechsel: „Hat Qualitäten bereits unter Beweis gestellt“

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche äußerte sich am Montag erfreut über den Wechsel: „Mit Omar Marmoush konnten wir einen Spieler verpflichten, der unserer Offensive durch seine Fähigkeiten noch mehr Flexibilität verleihen wird. Omar hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt und gleichzeitig noch ein großes Entwicklungspotenzial. Wir sind froh, dass wir einen solch spannenden und talentierten Spieler ablösefrei für Eintracht Frankfurt gewinnen konnten“, sagte er auf der vereinseigenen Homepage.

Krösche treibt mit der Verpflichtung von Marmoush die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Denn neben dem Trainer könnten auch einige Stars den Verein verlassen. Der Weggang von Daichi Kamada steht beispielsweise bereits fest, ein Verbleib von Star-Stürmer Randal Kolo Muani ist alles andere als sicher.

Marmoush eine gute Ergänzung für den Kader von Eintracht Frankfurt

Marmoush ist deshalb eine gute Ergänzung für den Kader der Eintracht. In der laufenden Saison gehörte Marmoush beim VfL bisher zu den Leistungsträgern und kam wettbewerbsübergreifend in 34 Pflichtspielen zum Einsatz, in denen er sechs Tore erzielte. Für die Nationalmannschaft Ägyptens absolvierte er in den vergangenen Jahren insgesamt 17 Länderspiele und schaffte es ins Finale des Afrika-Cup 2022, wo sich die Mannschaft im Elfmeterschießen dem Senegal geschlagen geben musste. (msb)