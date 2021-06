Wechselt ein Nationalspieler aus der Schweiz zum HSV?

Neues Transfergerücht

+ © Christian Charisius HSV-Sportvorstand Jonas Boldt muss nach kreativen Lösungen suchen. Foto: Christian Charisius/dpa © Christian Charisius

Neues Transfergerücht um den HSV! Holt Jonas Boldt einen U21-Nationalspieler aus der Schweiz nach Hamburg?

Hamburg – Transfergerüchte um den HSV gibt es einige. Zum einen besteht weiterhin das Interesse der Hamburger an Stürmer Philipp Hofmann* – es hakt wohl noch an der Ablöse. Zum anderen gibt es Gerüchte um ein angebliches Interesse an einer Verpflichtung von einem Abwehrspieler von Holstein Kiel*. Jetzt gibt es allerdings Gerüchte um einen Linksverteidiger aus der Schweiz. Demnach würde der HSV gerne diesen Schweizer U21-Nationalspieler verpflichten*.

Für Transfers namhafter Spieler fehlt dem Hamburger SV in diesem Jahr wohl das Geld. Zum einen muss der HSV durch den erneuten Nicht-Aufstieg Einbußen bei den TV-Geldern* hinnehmen, zum anderen machten die Hamburger wegen Corona und fehlenden Zuschauereinnahmen ein dickes Minus. Um wieder etwas Geld in die Kassen zu spülen, planen die Rothosen ihren Saisonstart im Juli vor mindestens 10.000 Fans auszutragen*. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.