Weil Macau nicht zur WM-Quali darf: Fußballspiel endet aus Protest 21:18

Spektakulärer Zwischenstand: Am Ende fällt sogar im Pokalspiel in Macau noch ein weiteres Tor. Foto: Screenshot/SCMP.com

Wenn man an Fußball denkt, kommt einem nicht unbedingt Macau in den Sinn – die chinesische Sonderverwaltungszone, in der etwa 650.000 Einwohner leben. Aber auch hier wird Fußball gespielt. Und wie. Am Wochenende ging ein Pokalspiel zwischen den Teams Tak Chun Ka I und Hang Sai 21:18 aus. Unglaublich.

Die Spieler beider Teams spazierten über den Platz, ohne angegriffen zu werden, und applaudierten sich selbst bei insgesamt 39 Toren. Zum Vergleich: Das Ligaspiel hatte Hang Sai mit gerade mal 2:0 für sich entschieden. Wer hier aber einen Wettskandal vermutet, liegt falsch. Wir fragen deshalb: Was war denn da los?

Um das Ergebnis dieses Pokalspiels zu verstehen, muss man den Blick auf die Nationalmannschaft von Macau richten. Und die befindet sich wahrhaftig schon in der Qualifikation zur Fußball-WM 2022. Weil die asiatische Fußballkonföderation AFC vier feste Plätze in vier Runden vergibt, fanden bereits vor eineinhalb Wochen die Playoff-Hinspiele der ersten Runde statt. Dort setzte sich Macau mit 1:0 gegen Sri Lanka durch. Im Rückspiel durfte Macau dann nicht antreten. Der Grund: Weil der Verband Sicherheitsbedenken aufgrund der jüngsten Anschläge in Sri Lanka hat, untersagte er der eigenen Auswahl die Reise.

Dieser Boykott führte schließlich zu großen Protesten, die darin gipfelten, dass etliche Nationalspieler das besagte Pokalspiel nutzten, um ihrem Ärger Luft zu machen. Denn aufgrund des Nichtantretens dürfte das Rückspiel mit 2:0 für Sri Lanka gewertet werden, und damit wäre Macau auf dem Weg zur WM gescheitert. Eine offizielle Entscheidung darüber liegt aber noch nicht vor.

Derweil versuchen die Spieler alles, dass das Rückspiel doch noch ausgetragen werden kann. Sie boten dem Verband sogar an, auf eigenes Risiko nach Sri Lanka zu reisen und damit sämtliche Haftung auf sich zu nehmen. Diese Idee scheiterte jedoch am Veto der Verbandsbosse. Zuletzt schrieb Kapitän Nicholas Torrao einen Brief an die Fifa und an die AFC, die Partie doch an einem neutralen Ort austragen zu dürfen.

Für Macau geht es nicht nur um die schier unmöglich erscheinende WM-Qualifikation, sondern auch die Teilnahme an der Asienmeisterschaft. Beides hat das Team in seiner Geschichte noch nicht erreicht. „Diese Spiele sind die wichtigsten, die wir haben, und sie finden nur alle vier Jahre statt. Wir kämpfen für unseren Traum, und nun dürfen wir ihn nicht fortsetzen“, wird Torrao in der South China Morning Post zitiert.