Weltmeister startet Fußballprogramm für syrische Flüchtlingskinder in Jordanien

„Coaching for Life“

+ © dpa / Jens Kalaene World Cup 2014 - Empfang Nationalmannschaft © dpa / Jens Kalaene

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker hat für den FC Arsenal in einem Flüchtlingscamp in Jordanien ein Fußball-Trainingsprogramm gestartet.