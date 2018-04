Comeback ohne Spielpraxis? Das sagt ein Weltmeister über Neuer

Weltmeister-Kollege Ron-Robert Zieler hat sich über Manuel Neuers Problem der fehlenden Spielpraxis in der Bundesliga geäußert. Hier lesen Sie, was er darüber denkt.

Stuttgart - Torwart Manuel Neuer kann nach Meinung seines Weltmeister-Kollegen Ron-Robert Zieler auch ohne Spielpraxis in der Bundesliga bei der WM im Tor stehen. „Natürlich würde das nicht schaden. Aber der Manu kann auch so spielen“, sagte der Torhüter des VfB Stuttgart am Mittwoch.

Lesen Sie zudem auch: Heynckes rechnet bald mit Neuer-Comeback - Lob für Ulreich

„Grundsätzlich ist es sicher nicht von Nachteil, wenn man ein bisschen Spielpraxis sammelt. Aber der Manu war über die letzten Jahre einer der besten, wenn nicht sogar der beste Torhüter der Welt. Der weiß, wie es funktioniert.“

Neuer ist nach einer monatelangen Pause wegen eines Mittelfußbruchs seit einigen Tagen wieder auf dem Trainingsplatz. Wann er sein Comeback im Tor des FC Bayern München geben kann, ist offen.

Vielleicht interessiert Sie auch das: Ulreich spricht! Das hat sich für ihn in dieser Saison verändert

dpa