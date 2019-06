Wenn Bilder mehr als Worte sagen: Liverpool feiert seine Champions-League-Helden

Der Wahnsinn: Rund 500 000 Fans des FC Liverpool empfingen die Mannschaft am Sonntag nach dem Champions-League-Sieg gegen Tottenham Hotspur in der Heimat.

Habemus Champions-League-Sieger! Roter Rauch über Liverpool – doch anders als bei der Papst-Wahl und weißem Dunst brauchte es diesen nicht, um jemandem mitzuteilen, dass der Henkelpott in der Stadt an der Westküste Englands angekommen ist.

500.000 Fans empfingen Jürgen Klopp und seine Helden der Königsklasse in der Heimat, um den 2:0-Finalsieg über Tottenham zu feiern. Wer die Bilder sieht, der braucht keine erklärenden Worte mehr.

Als der rote Bus die Mannschaft des FC Liverpool durch die begeisterte Menge bugsierte, da saß Trainer Jürgen Klopp ganz entspannt obendrauf und grinste. Erleichterung. Die Qualität des 51-Jährigen ist unbestritten, dennoch haftete dem geborenen Stuttgarter das Verlierer-Image an. Sechs Finals in Folge hatte er nicht gewonnen. Bis zu diesem Abend in Madrid. Bis er seine Reds zu den Champions of Europe machte, wie es vorn in großen Buchstaben auf dem Bus stand.

„Es ist unglaublich emotional. Um ehrlich zu sein, kann man es nicht beschreiben. Ich habe ein bisschen geweint, weil es so überwältigend ist“, sagte Klopp beim vereinseigenen Sender LFCTV. Der Deutsche trainiert Liverpool seit 2015, sein aktueller Vertrag läuft noch bis 2022 bei einem geschätzten Gehalt von acht Millionen Euro. Franz Beckenbauer sagte gegenüber der Bild-Zeitung: „Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass er eines Tages zum FC Bayern kommt. Das würde passen. Für mich ist er einer der weltbesten Trainer.“

Allerdings sehen das nicht nur Beckenbauer und der FC Bayern so, sondern eben auch Klopps aktueller Arbeitgeber. Liverpools Vorsitzender Tom Werner fasste es so zusammen: „Jürgen ist ein brillanter Trainer, aber genauso wichtig ist, dass er bescheiden und fürsorglich ist. Als die Spieler Jürgen nach unserem Sieg in die Luft warfen, haben sie anerkannt, was alle Liverpool-Fans wissen – er wird von allen geliebt, die Fußball schätzen.“ Heißt übersetzt: Die Engländer wollen den Vertrag schon jetzt verlängern und das Gehalt noch einmal deutlich anheben. Gehen wird Klopp jetzt sicher ohnehin nicht. Ein großes Ziel bleibt ja noch.

Denn anders als die Champions League, die Liverpool auch 2005 gewann, liegt der letzte Erfolg in der Meisterschaft fast 30 Jahre zurück. 1990 gewann der LFC seinen 18. und bislang letzten Titel. Es folgte eine Ära, die vor allem durch Manchester United geprägt wurde. Dann kamen die Milliardärs-Klubs Chelsea und Manchester City.

United ist mittlerweile Rekordmeister (20 Titel). Klopp hat noch eine Aufgabe: auch diesen Henkelpott zurück nach Liverpool bringen. Spätestens dann ist der Deutsche unsterblich. Genug Zeit wird ihm der Klub dafür zugestehen. Das hat sich Klopp nun erarbeitet.