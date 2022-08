In Dortmund „nicht nur verteidigen“: Werder Bremen will beim BVB die eigenen Stärken zur Geltung bringen

Von: Daniel Cottäus

Teilen

Für Trainer Ole Werner ist klar: Will der SV Werder Bremen bei Borussia Dortmund bestehen, dürfen sich die Grün-Weißen nicht nur auf das Verteidigen konzentrieren. © gumzmedia

Der SV Werder Bremen ist am Samstag (15.30 Uhr im DeichStube-Liveticker) im Signal-Iduna-Park bei Borussia Dortmund zu Gast. Nach zwei Unentschieden zum Saisonstart hoffen die Grün-Weißen darauf, erneut etwas Zählbares einfahren zu können. Der Vorbericht der DeichStube.

Bremen - Ole Werner kennt die Gegebenheiten, die ihn am Samstagnachmittag erwarten werden, schließlich wird es nicht sein erster Besuch an diesem ganz speziellen Ort des deutschen Fußballs. Die Gästekabine, die Trainerbank, den Spielertunnel, die Interviewzone – all das hat sich der 34-Jährige im Mai 2021 schon einmal aus nächster Nähe angesehen, als Trainer von Holstein Kiel. Mit seiner Mannschaft ging er damals im Signal-Iduna-Park mit 0:5 gegen Borussia Dortmund unter und schied im Halbfinale aus dem DFB-Pokal aus. Wie sich das vollständige Erlebnis Fußball beim BVB anfühlt, erfuhr der heutige Trainer des SV Werder Bremen dabei jedoch nicht.

„Es war ein Geisterspiel ohne Fans im Stadion“, erinnert sich der Chefcoach von Werder Bremen, der mit seinem Team am Samstag ab 15.30 Uhr vor über 80 000 Zuschauern beim BVB antreten wird und so betrachtet zu seiner richtigen Premiere gegen Borussia Dortmund kommt. „Uns erwartet eine besondere Atmosphäre und auch eine besondere Herausforderung aufgrund der Qualität des Gegners“, weiß Ole Werner, lässt aber keinen Zweifel daran aufkommen, dass Werder fest entschlossen ist, die Außenseiterrolle in dem Bundesliga-Duell bestmöglich zu nutzen.

Werder Bremen zu Gast bei Borussia Dortmund: Ole Werner freut sich auf besondere Atmosphäre im Signal-Iduna-Park

„Es wird wichtig sein, dass wir nicht nur verteidigen, auch wenn das sicherlich die Grundlage sein wird. Wir müssen es auch immer wieder schaffen, Gefahr auszustrahlen, wenn wir bestehen wollen“, sagte Werder Bremens Coach Ole Werner, dessen Team an den ersten beiden Spieltagen gegen Wolfsburg (2:2) und Stuttgart (2:2) jeweils gezeigt hatte, dass es Gegner in der Bundesliga mit entschlossenem Offensivfußball phasenweise in Not bringen kann.

Diese Ansätze sollen möglichst auch im Bundesliga-Spiel bei Borussia Dortmund wieder zu sehen sein, wobei Ole Werner natürlich bewusst ist, dass der Gegner für sehr viel Arbeit in der Bremer Defensive sorgen wird: „Es ist doch vollkommen klar, dass es auswärts in Dortmund Phasen geben wird, in denen die große Qualität des Gegners sichtbar ist“, sagte der Trainer von Werder Bremen – und schob hinterher: „Das geht jeder Mannschaft in Deutschland und Europa so.“

Werder Bremen gegen Borussia Dortmund: Ole Werner fordert Mannschaft auf, nicht nur zu verteidigen, sondern auch Gefahr auszustrahlen

Ole Werners Rezept, um diese Phasen unbeschadet zu überstehen, liest sich vereinfacht ausgedrückt so: einen kühlen Kopf bewahren. „Wir müssen bei uns bleiben, damit wir die individuelle Qualität des Gegners als Gruppe ausgleichen können.“ Heißt: nicht hektisch werden, die eigenen Abläufe umsetzen und auf dem Platz füreinander da sein. Wenn dann auch noch eine gewisse Portion Spielglück sowie ein günstiger Verlauf der Partie hinzukommen sollten – es wäre sicher nicht schlecht für die Chancen von Werder Bremen, um gegen den BVB am Ende nicht als Verlierer den Platz verlassen zu müssen.

Borussia Dortmund hat an den ersten beiden Spieltagen in der Bundesliga gegen Leverkusen (1:0) und Freiburg (3:1) die Maximalausbeute von sechs Punkten gesammelt und dürfte angesichts der eigenen Ambitionen ein Heimspiel gegen Werder Bremen längst als Pflichtaufgabe betrachten. Nur sagt das natürlich niemand öffentlich beim BVB. Chefcoach Edin Terzic sprach während der Pressekonferenz vor dem Spiel davon, dass Werder „kein klassischer Aufsteiger“ und deshalb nicht zu unterschätzen sei. Eine Formulierung, die den Bremern zuletzt öfter begegnet ist und noch öfter begegnen wird. An der „großen Vorfreude auf dieses Spiel“ (Werner) ändert sie freilich nichts: Werder fühlt sich bereit.

BVB-Trainer Edin Terzic: „Werder Bremen ist kein klassischer Aufsteiger“

Generell, das betonte Clemens Fritz als Leiter Profifußball, wünscht er sich schon ein spannendes Titelrennen in der Bundesliga, für das ein starker BVB natürlich wichtig wäre. „Wenn die Dortmunder diese Stabilität, die sie aktuell haben, beibehalten, traue ich ihnen zu, auch um die Meisterschaft mitzuspielen“, sagte der Ex-Profi des SV Werder Bremen, der trotzdem darauf hofft, dass Borussia Dortmund am Samstag vielleicht etwas weniger stabil auftritt als zuletzt. Positiver Nebeneffekt aus Bremer Sicht: Ole Werner, der in Dortmund auch auf Amos Pieper und Marvin Ducksch zurückgreifen kann, könnte sein erstes Spiel im vollbesetzten Signal-Iduna-Park dann noch ein wenig mehr genießen. (dco)