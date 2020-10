Zu Kohfeldts „Dreijährigem“: Werder Bremen bei Eintracht Frankfurt mit einer großen Chance

Der SV Werder Bremen spielt heute am sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Für Trainer ist es ein passender Zufall zum „Dreijährigen“. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen – Der Zufall ist manchmal ein verlässlicher Kumpel. Jedenfalls für Florian Kohfeldt, jedenfalls in diesen Tagen. Denn drei Jahre nach seinem Amtsantritt als Chefcoach des SV Werder Bremen am 30. Oktober 2017 steht Kohfeldt mit dem Bremer Team vor einer Partie bei Eintracht Frankfurt – wieder tut er das, muss es heißen. Denn die Eintracht ist nicht nur am Samstag (15.30 Uhr) der Bremer Gastgeber, sondern war es auch bei Kohfeldts Debüt als Boss an der Bremer Seitenlinie. Da bieten sich die Quervergleiche durch die Zeit geradezu an. Wie war die Lage damals? Wie ist sie heute?

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Jahrestag von Florian Kohfeldt - „Es ist viel passiert in den drei Jahren“

Die erste Frage ist leicht zu beantworten. Werder Bremen steckte vor drei Jahren tief im Schlamassel, war nach zehn Spielen unter Coach Alexander Nouri mit fünf Punkten Vorletzter. Daran änderte auch Spiel eins unter Kohfeldt nichts. 1:2 ging die Partie bei der Eintracht verloren, unglücklich zwar, aber die Premiere war in den Sand gesetzt. Dennoch arbeiteten sich Kohfeldt und das Team in der Folge Schritt für Schritt raus aus dem Keller. Und jetzt? Kein erneuter sportlicher Schlamassel in Sicht! Aber auch keine Garantie, dass das so bleibt. Werder ist nach fünf Spieltagen Siebter, punktgleich mit Gegner Eintracht Frankfurt (je acht Zähler). Und Kohfeldt kann einen Satz sagen, der ihm vor drei Jahren gewiss nicht in den Sinn gekommen ist: „Wir fahren ohne den ganz, ganz großen Rucksack nach Frankfurt, weil wir uns eine gute Ausgangslage erarbeitet haben. Es ist ein wichtiges Spiel, und wir freuen uns drauf.“

Vor drei Jahren stand Kohfeldt vor der Aufgabe, ein völlig in Schieflage geratenes Team wieder auf- und neu auszurichten. Dass das jetzt und als Folge des Beinahe-Abstiegs in der Vorsaison wieder so ist, ist neben dem gleichen Gegner eine weitere Gemeinsamkeit des Gestern und des Heute. Allerdings ist Kohfeldt auf diesem Weg aktuell schon deutlich weiter als einst im Oktober 2017. Logisch, damals war alles neu, jetzt geschieht der Neuaufbau mit der Erfahrung aus „eindreiviertel Jahren, in denen wir einen relativ steilen Aufstieg erlebt haben“, so Kohfeldt. Gefolgt vom beinharten Abstiegskampf, der „ultimativen Herausforderung“, wie Kohfeldt es nennt. Nur mit Glück wurde nach dem Aufschwung der Sturz ins Bodenlose vermieden. Wer das ganz ohne Dramatik zusammengefasst haben möchte, kann Kohfeldt folgen: „Es ist viel passiert in den drei Jahren.“

Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt: Wer soll die Tore schießen?

Und es soll noch viel passieren - im positiven Sinn natürlich. Der gelungene Start in die neue Saison macht Mut und gibt Zuversicht, dass Werder Bremen wieder an den anfänglich steilen Aufstieg unter Florian Kohfeldt anknüpfen kann. Nicht sofort vielleicht, aber perspektivisch. Das Spiel in Frankfurt wird jedenfalls nicht - wie 2017 - von einer Gefahr geprägt, sondern von der Chance, sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. Mit einem Sieg wären die Bremer, die seit der Corona-Pause der vergangenen Saison von sechs Auswärtsspielen vier gewonnen und nur eines verloren haben, sogar in der Bundesliga-Spitzengruppe dabei. Und folglich weit weg von der Abstiegsregion. „Wir wollen zeigen, dass die Mannschaft Lust darauf hat, dieses Spiel zu gewinnen“, sagt Kohfeldt, der allerdings besonders im Angriff ein personelles Problem hat.

Niclas Füllkrug (schon vier Saisontore) fällt mit Wadenproblemen aus, sein Stellvertreter Davie Selke lässt sich in diesen Tagen in Berlin an der Leiste behandeln, steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Zwar hebt der Coach in Josh Sargent, Milot Rashica, Tahith Chong und Nick Woltemade die noch verbliebenen Offensivkräfte hervor („Wir haben noch torgefährliche Leute“), in der laufenden Bundesliga-Saison hat aber noch keiner von ihnen getroffen. Es sei jedoch auch niemandem verboten, daran gegen Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr, live im TV und im Live-Ticker der DeichStube) etwas zu verändern, so Kohfeldt: „Wir wollen mutig und clever sein. Und dann wird sich auch der eine oder andere Spieler finden, der sich bereit erklärt, ein Tor zu machen.“ (csa) *DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.