Gegen die Horror-Serie: Werder Bremen und die Schlüssel gegen den FC Bayern

Nach 20 Pleiten am Stück hofft Werder Bremen im Bundesliga-Spiel am Samstag auf das Ende der schwarzen Serie gegen den FC Bayern München. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen – Natürlich kennt Florian Kohfeldt die Zahlen, und dass er vor dem Spiel beim FC Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr) mal wieder mit ihnen konfrontiert wird, ist für den Trainer des SV Werder Bremen keine Überraschung. Schließlich hat die schwarze Serie ja immer noch Bestand, ist seit vielen Jahren – seit September 2008, um genau zu sein – ungebrochen.

25 Mal (4x im Pokal und 21x in der Liga) ist Werder seitdem in einem Pflichtspiel gegen den Rekordmeister angetreten. Die Bilanz: 0 Siege, drei Unentschieden und 22 Niederlagen. Die letzten 20 Vergleiche mit den Bayern gingen zudem allesamt verloren, Torverhältnis 14:69. „Klar wissen wir das“, sagte Florian Kohfeldt nun vor dem nächsten Anlauf gegen den scheinbar übermächtigen Gegner, „aber für die Aufgabe am Samstag spielt das keine Rolle.“

Werder Bremen gegen FC Bayern: Florian Kohfeldt fordert Mut und Entschlossenheit

Es waren durchaus mutige Worte des Trainers, angesichts der so schreiend deutlichen Rollenverteilung, aber was sollte Kohfeldt auch anderes machen? Von seinen Spielern fordert der 37-Jährige ständig Mut und Entschlossenheit ein – und beides lebt er selbst vor. Auch wenn er natürlich weiß, dass es für Werder Bremen nach dem bitteren 0:1 gegen den SC Paderborn sicherlich dankbarere Spiele hätte geben können als auswärts in München.

„Aber wir erzählen ja nicht seit zwei Jahren, dass wir überall hinfahren, um zu gewinnen und kassieren das jetzt ein“, betonte Kohfeldt – und trat einem möglichen Verdacht direkt entgegen. „Keiner fährt nach München und taktiert. Wir werden die bestmögliche Mannschaft auf den Platz stellen und versuchen, etwas mitzunehmen, so schwer es auch wird“, machte der Trainer klar.

Werder Bremen mit Wut gegen den FC Bayern München

An die Spiele gegen Mainz 05 und beim 1. FC Köln wird er also frühestens am Samstag gegen 17.20 Uhr denken. Dann wird er auch wissen, ob sein Team dem Etappenziel „20 Punkte bis Weihnachten“ womöglich einen Schritt näher gekommen ist. Beim FC Bayern wäre so ein Schritt eine Überraschung, ganz klar. Gegen Paderborn war er hingegen fest eingeplant.

Die große Enttäuschung über das 0:1, über den spielerisch schwachen Auftritt, ist bei Werder Bremen zwar noch nicht vollständig abgeklungen, Kohfeldt will aber auch dieses Spiel für sich nutzen und hofft nun auf eine Trotzreaktion seiner Mannschaft: „Wir sind wütend auf die Situation und auf unsere Leistung gegen Paderborn“, sagte der Coach abermals. Eine Wut, aus der nun Energie werden soll, ein entschlossener Auftritt, aggressiv auch – ohne die eingangs erwähnten Zahlen im Hinterkopf. „Die Übungen im Training waren jetzt aber nicht darauf ausgelegt, dass jeder wild um sich tritt“, erklärte Kohfeldt mit einem Schmunzeln.

Werder Bremen gegen FC Bayern - „die stärkste Mannschaft aus Deutschland“

Klar bleiben, konsequent das eigene Spiel spielen, auch bei Rückschlägen – genau das hatte gegen Paderborn nicht funktioniert, und genau das soll in München nun möglichst zum Trumpf werden. „Es wird einen Rückschlag geben in dem Spiel, sei es ein fehlgeschlagenes Pressing oder ein Gegentor“, blickte Kohfeldt voraus – um im nächsten Moment zu betonten: „Aber dann weiterzumachen, die Intensität in den richtigen Momenten auf den Platz zu bringen und auch unsere Qualität am Ball beizubehalten, das ist sehr wichtig. Das wird ein großer Schlüssel für das Spiel in München.“ Es war wieder so ein Moment, der etwas nach Pfeifen im Walde klang. Aber wieder schloss sich die Frage an: Was soll Kohfeldt denn anderes machen?

Aus der Tatsache, dass die Bayern in der Bundesliga zuletzt zweimal verloren haben (1:2 gegen Leverkusen, 1:2 in Gladbach) und auf Tabellenplatz sieben abgerutscht sind, zieht der Coach jedenfalls keinen übermäßigen Optimismus. „Dass sie die letzten beiden Spiele in der Liga nicht gewonnen haben, ist ein Witz“, sagte Florian Kohfeldt. „Die hatten so viele klare Torchancen, die sie nicht genutzt haben. Darauf wollen wir uns nicht verlassen, dass das jetzt jede Woche so ist. Für mich spielen wir gegen die stärkste Mannschaft aus Deutschland.“

Werder Bremen: Tempo von Milot Rashica ein Thema gegen FC Bayern

Die aber ihren Gegnern auch immer wieder Chancen erlaube. Stichwort: Leverkusen. Stichwort: Konter mit hohem Tempo. So hatte die Werkself die Bayern letztlich in die Knie gezwungen, und so dürfte es auch Werder Bremen probieren. „Das ist etwas, was Milot Rashica von der Geschwindigkeit her auch kann. Das wird mit Sicherheit ein Thema sein“, sagte Kohfeldt, der – trotz schwarzer Werder-Serie – bei seinen Auftritten als Trainer gegen die Bayern gar nicht so schlecht aussah.

Zumindest kam seine Mannschaft nie unter die Räder. 2:4, 1:2, 0:1 und 2:3 hieß es am Ende, jeweils knapp, jeweils ordentlich bis stark waren die Bremer Auftritte gewesen. Und vielleicht macht das ja etwas Mut. (dco)

*DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks