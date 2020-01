Werder Bremen gegen Düsseldorf im Live-Ticker: Fortuna-Torwart Zack Steffen fällt aus!

Ob er gegen Fortuna Düsseldorf am Spielfeldrand stehen kann? Florian Kohfeldt, Trainer des SV Werder Bremen, hat sich am Fuß verletzt und konnte zuletzt nicht das Training leiten.

Der SV Werder Bremen startet bei Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga-Rückrunde: Im Live-Ticker der DeichStube* gibt es alle Infos, alle Tore und News!

Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf live: Der Live-Ticker startet gegen 14.30 Uhr mit den Aufstellungen beider Mannschaften. Die Fortuna wird dabei auf Stamm-Torhüter Zack Steffen (24) verzichten müssen. Wie die der „Express“ berichtet, fehlt der Keeper, der Werder im Hinspiel (1:3) mit zahlreichen Glanzparaden verzweifeln ließ, mit Knieproblemen aus. „Zack Steffen hat Schmerzen an der Patellasehne, er kann leider nicht spielen. Wir hoffen, dass es nicht lange dauert. Ich stelle für ihn Florian Kastenmeier ins Tor“, wird Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel zitiert.

Vorbericht: Werder Bremen mit Krücken-Allergie und einem Neuzugang ins Kellerduell gegen Fortuna Düsseldorf

Der SV Werder Bremen steht zum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde im Kellerduell gegen Fortuna Düsseldorf gewaltig unter Druck. Der Vorbericht der DeichStube*.

Nein, das symbolträchtige Bild lieferte Florian Kohfeldt auch am Freitag nicht. Der Trainer an Krücken, während sein Team sportlich am Stock geht – Kohfeldt wird klar gewesen sein, dass derlei Vergleiche und Verknüpfungen die Medien geflutet hätten, wenn er sich trotz seiner Fußverletzung beim Training des SV Werder Bremen gezeigt hätte.

Weil er es nicht tat, fand auch die letzte Trainingseinheit vor dem Auftakt der Bundesliga-Rückrunde bei Fortuna Düsseldorf (Samstag, 15.30 Uhr) ohne den Coach statt. In der Merkur-Spiel-Arena wird sich Kohfeldt aber zeigen, denn das Spiel mag und darf er nicht verpassen. Weshalb sich ein anderes Bild ergibt. Es gilt: Schluss mit dem Rätselraten – in Düsseldorf müssen Trainer und Team zeigen, in welcher Verfassung sie sich wirklich befinden.

Was Kohfeldt betrifft, wird viel rumgeheimnist. Mit Verweis auf seine Privatsphäre klärt der Club nicht über Art und Ursache der Fußverletzung auf. Der Werder-Trainer ließ sich zudem per Auto nach Düsseldorf ins Teamhotel fahren, reiste nicht mit den Spielern und damit per Zug an.

Werder Bremen im Kellerduell gegen Fortuna Düsseldorf

Die Mannschaft hat in der Hinrunde und auch in der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte so viele Fragezeichen gesetzt, dass wohl selten ein Rückrundenstart so spannungsgeladen war wie dieser. Ab sofort müssen die Bremer mit Beweisen unterfüttern, was Kapitän Niklas Moisander versprochen hatte. „Wir sind stark genug für den Abstiegskampf“, hatte der 34-Jährige gesagt. Wo und wann lässt sich so etwas besser überprüfen als in einem Kellerduell wie dem in Düsseldorf?

Es ist der Tabellen-17., der beim 16. antritt – dass bei einer solchen Konstellation mehr als nur drei Punkte auf dem Spiel stehen, ist völlig klar, sagt selbst Fortuna-Manager Lutz Pfannenstiel im Gespräch mit der DeichStube: „Es stimmt schon: Beim Sieger fühlt es sich am Ende so an, als ob er doppelt gepunktet hätte.“ Die Fortuna würde im Erfolgsfall vier Punkte zwischen sich und Werder Bremen bringen – für die Düsseldorfer eine schöne Vorstellung, für Werder eine kleine Katastrophe.

Werder Bremen: Neues Selbstvertrauen aus der Winterpause?

Die Bremer haben viel dafür getan, sich in der Winterpause vom mentalen Ballast der verkorksten Hinrunde zu befreien. Die Arbeit mit dem Kopf war Florian Kohfeldt mindestens so wichtig wie die mit den Beinen. Alles mit dem Ziel, verschütteten Mut und verlorengegangenes Selbstvertrauen wieder zurückzugewinnen. Mit einem Zwischenergebnis, das Mittelfeldmann Maximilian Eggestein so beschrieb: „Wir haben zu unserer Identität zurückgefunden.“

Schön gesagt, aber schon eine Niederlage bei Fortuna Düsseldorf würde diese Identität neu zusammenbrechen lassen. Coach Kohfeldt hat versucht, sein Team auch auf einen solchen Rückschlag vorzubereiten. „Wir können bei der Fortuna verlieren, diese Möglichkeit ist nicht aus der Welt“, hatte er gesagt. Im „kicker“ verdeutlichte nun Rune Bratseth, Bremer Top-Verteidiger der später 80er- und frühen 90er-Jahre, die Bedeutung der Partie. Sicherheit und Selbstvertrauen ließen sich nicht „einfach so herbeireden“, man kriege beides „nur zurück, wenn man gewinnt. Der Auftakt beim direkten Konkurrenten in Düsseldorf ist natürlich auch deshalb sehr wichtig.“ Die völlig missratene Hinrunde sei vor allem „eine mentale Geschichte“ gewesen, „ohne Zweifel“.

Werder Bremen gegen Fortuna Düsseldorf mit neuer Abwehr

Die Partie wird auch zur Premiere der neuen Bremer Abwehr. Von Ömer Toprak, dem Quasi-Neuzugang aus dem eigenen Krankenlager, und Kevin Vogt, der einzigen echten Neuverpflichtung in der Winterpause, erhofft sich der SV Werder Bremen endlich mehr Stabilität in der Defensive – was nach 41 Gegentoren in den ersten 17 Partien auch bitter nötig ist.

Für die Vogt-Leihe erhält Werder nicht nur von Bratseth ein Lob („Ich finde, dass er als Neuverpflichtung passt. Als Typ und von seiner Spielweise her besitzt er Autorität auf dem Platz. Das ist gerade in dieser Situation wichtig“), sondern auch von Pfannenstiel. Der Fortuna-Macher kennt Vogt noch aus der eigenen Zeit als Scout bei der TSG 1899 Hoffenheim. „Ich habe eine sehr hohe Meinung von Kevin. Wenn er auf seiner Lieblingsposition in der Mitte der Dreierkette spielen kann, ist er für jede Bundesliga-Mannschaft eine Verstärkung.“ Für Vogt wird der Einsatz allerdings auch zum Kaltstart. Ohne ein gemeinsames Testspiel und nach nur drei Trainingstagen soll er Werder Bremen von der Abwehrschwäche heilen.

