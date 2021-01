Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker: Pavlenkas riskanter Ausflug bleibt ohne Folgen!

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker: Romano Schmid (am Ball) steht in der Startelf.

Der SV Werder Bremen im Live-Ticker gegen Borussia Mönchengladbach: Alle Tore, News und Infos - alles live im Liveticker der DeichStube*. Aktueller Spielstand: 0:0

22. Min: Kurioses Foul von Pavlenka an Hofmann. Ein langer Ball in den freien Raum, Pavlenka läuft in Neuer-Manier raus und foult den Gladbacher, der fast freie Bahn gehabt hätte. Zum Glück war Veljkovic noch mit dabei, so dass der Bremer Schlussmann nur gelb sieht.

21. Min: Schöner Konter von Werder. Erneut wird der Ball über Schmid und Sargent nach vorne getrieben. Im Strafraum stehen die Gladbacher dann aber zu gestaffelt, so dass es zu keinem Abschluss kommt.

20. Min: Nachdem die Rose-Elf in der ersten Viertelstunde rund vier Fünftel Ballbesitz für sich beanspruchen konnte, gestaltet Werder das Spiel nun etwas ausgeglichener. Nach vorne geht bisher aber eher wenig.

16. Min: Die Gladbacher bekommen die nächste Ecke zugesprochen, nachdem die Werderaner zuvor vehement auf Abseits gepocht hatten. Alles richtig gesehen von Schiri Petersen.

13. Min: Erste Kontersituation der Grün-Weißen. Sargent und Schmid auf dem Weg noch vorne. Der Angriff endet jäh, als Schmid dem US-Amerikaner den Ball in den Rücken spielt.

12. Min: Toprak spielt einen Rückpass auf Pavlenka, der den Ball viel zu lange am Fuß behält. Hannes Wolf bringt den Tschechen in Bedrängnis, so dass dieser in letzter Not ins Seitenaus schießen muss.

10. Min: Gladbach presst bei Bremer Ballbesitz früh, um diese direkt zum Ballverlust zu zwingen. Von Kohfeldt hörte man soeben im Gegensatz ein lautet „wir warten!“, um zu signalisieren, dass seine Elf nicht zu früh angreift. Man lässt die Heimmannschaft vorerst etwas kommen.

8. Min: Auch nach Gladbachs erster Ecke kommt ein Gegenspieler als erstes an den Ball. Plea köpft in Pavlenkas Arme.

6. Min: Der Freistoß kommt sehr gut. Elvedi kommt frei zum Kopfball, der aber zu zentral gerät. Pavlenka ist zur Stelle.

5. Min: Foul von Friedl an Herrmann. Freistoß für Gladbach fünf Meter seitlich des Strafraums.

4. Min: Gladbach direkt mit langen Ballbesitzphasen. Veljkovic klärt den ersten Annährungsversuch mit einem langen Ding ins Aus.

2. Min: Werder wie erwartet im 3-5-2 System, welches in der Defensive zum 5-3-2 umfunktioniert wird.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker: Anpfiff im Borussia-Park

1. Min: Das Spiel läuft. Werder ganz in schwarz. Gladbach ganz in weiß.

18.28 Uhr: Beide Mannschaften sind da. Gebre Selassie gewinnt die Seitenwahl, Gladbach stößt in wenigen Augenblicken an.

18.25 Uhr: Noch ein Hoffnungnsschimmer für das heutige Spiel gefällig? Werder hat von acht Auswärtsspielen bisher nur zwei verloren. Gegen Leverkusen und Bayern gab es jeweils ein 1:1.

18.20 Uhr: In zehn Minuten ist Anpfiff. Der Mann an der Pfeife ist heute Martin Petersen.

18.15 Uhr: Frank Baumann durfte soeben auch nochmal vor das Mikrofon treten. Auf einen möglichen Abgang von Milot Rashica angesprochen, betont der Sportdirektor, dass es auch durchaus vorstellbar ist, dass der Kosovare bis Ende der Saison in Bremen bleibt. Sollte es doch zu einem Transfer im Winter kommen, sollte man aber keinen Kauf eines anderen Spielers erwarten.

18.12 Uhr: Im Sky-Interview betont Florian Kohfeldt, dass es eine besondere Stärke des Kaders sei, dass zwar jeder spielen möchte, aber keine Missgunst untereinander herrschen würde. Von Romano Schmid erhofft er sich ein gelungenes Spiel zwischen den Linien.

18.08 Uhr: Die letzten direkten Duelle sprechen klar für die Heimmannschaft vom Niederrhein. Seit August 2015 konnte Werder nicht mehr gegen Gladbach gewinnen. Den letzten Sieg gab es - Pizarro sei Dank - im Pokal-Achtelfinale 15/16. Damalige Startelfspieler u.a. Lukimya, Sternberg und Öztunali.

18.03 Uhr: Auffällig ist, dass Gladbach schon diverse Punkte nach Führungen verspielt hat. Wenn man jede Führung in dieser Saison nach Hause gebracht hätte, würde man mit sieben Punkten Vorsprung (!) Tabellenführer sein. Heißt für Werder: Ein Rückstand hat heute rein gar nichts zu bedeuten.

17.58 Uhr: Die Favoritenrolle scheint heute klar verteilt zu sein. Mönchengladbach liegt allerdings tabellarisch hinter den eigenen Erwartungen zurück. Mit 25 Punkten liegt man aktuell auf Platz acht - nur vier Plätze vor Werder.

17.50 Uhr: Das Spiel heute eröffnet den letzten Hinrundenspieltag. Um 20.30 Uhr treten außerdem Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund gegeneinander an. Für den Abstiegskampf sind zudem die Spiele Hertha BSC vs. TSG Hoffenheim und Mainz 05 vs. Wolfsburg interessant.

17.46 Uhr: Ein Ex-Bremer darf zumindest auf seinen Einsatz hoffen. Michael Lang war in der letzten Saison an Werder ausgeliehen, spielte aber im Laufe der Zeit kaum noch eine Rolle. Auch bei Gladbach blieb der Schweizer in dieser Saison bisher ohne Einsatz in der Liga.

17.38 Uhr: Mit Alessaine Plea und Jonas Hofmann haben die Fohlen aber trotzdem zwei torhungrige Offensivspieler auf dem Parkett. Torjäger Marcus Thuram fehlt nach seiner Spuckattacke weiterhin gesperrt. Breel Embolo wurde wegen seines nächtlichen Ausfluges (entgegen der Corona-Regeln) für heute vorsichtshalber suspendiert.

17.36 Uhr: Gladbachs Trainer Marco Rose wechselt im Gegensatz zu Florian Kohfeldt ein paar mal öfter durch. Die Stammspieler Denis Zakaria und Lars Stindl bekommen erstmal eine Verschnaufpause, können aber im Laufe der Partie noch eingesetzt werden.

17.34 Uhr: Erwartungsgemäß nicht im Spieltagskader finden sich die verletzten Christian Groß, Nick Woltemade und Niclas Füllkrug, Letztgenannter fehlt Werder einige Wochen. Die bittere Diagnose vom Abschlusstraining vor dem Augsburg-Spiel: Riss des Außenbandes und der Kapsel im rechten Sprunggelenk.

17.30 Uhr: Folgende Akteure warten auf ihren Einsatz von der Bank aus: Kapino, Moisander, Gruev, Chong, Bittencourt, Osako, Selke, Dinkci.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach im Live-Ticker: Romano Schmid ersetzt Davie Selke in der Startelf

17.27 Uhr: Keine großen Überraschungen in der Werder-Aufstellung. Der einziger Wechsel im Vergleich zum 2:0-Erfolg gegen den FC Augsburg ist in vorderster Front zu erkennen. Romano Schmid ersetzt den glücklosen Davie Selke.

17.22 Uhr: Die Werder-Aufstellung im Überblick: Pavlenka - Veljkovic, Toprak, Friedl - Agu, Gebre Selassie, Möhwald, Eggestein, Mbom - Schmid, Sargent

17.20 Uhr: Moin, moin aus der Deichstube und herzlich Willkommen zum Live-Ticker für das Spiel zwischen Werder Bremen und Borussia Mönchengladbach. Anpfiff im Borussia-Park ist um 18:30 Uhr.

Der Vorbericht zu Werder Bremen gegen Gladbach:

Vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach: Hauptsache punkten - und so denkt gerade nicht nur Werder Bremen

Der SV Werder Bremen spielt am 17. Spieltag in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Borussia Mönchengladbach und will unbedingt punkten - egal wie. Der Vorbericht der DeichStube*.

Der Seufzer von Florian Kohfeldt konnte und sollte auch gar nicht überhört werden. Der Coach des SV Werder Bremen war bei der Video-Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Dienstag, 18.30 Uhr, Live-Ticker der DeichStube) gefragt worden, ob es sich denn überhaupt lohnen würde, schon zur ersten Halbzeit den Fernseher einzuschalten.

Werder Bremen gegen Gladbach: Ergebnisfußball im Vordergrund

Schließlich habe Werder Bremen gegen den FC Augsburg so fürchterlich defensiv begonnen, dass man sich als Fan das Zuschauen besser erspart hätte. „Aber am Ende haben wir souverän 2:0 gewonnen“, hob Kohfeldt hervor und empfahl den zugeschalteten Journalisten einen Blick an die anderen Bundesliga-Standorte: „Es ist eine besondere Saison, das dürfen wir nicht vergessen. Schaut mal nach München oder nach Dortmund, selbst dort wird das Ergebnis gerade absolut in den Vordergrund gestellt, weil alles etwas schwieriger geworden ist.“

Florian Kohfeldt meinte damit natürlich die Folgen der Corona-Pandemie. Die Belastung der Spieler ist durch die verkürzte Sommer- und die weggefallene Winterpause eine ganz andere als sonst. Die Kader mussten den geschrumpften wirtschaftlichen Möglichkeiten angepasst werden. Einige Clubs kämpfen ums Überleben. Werder Bremen wird immer wieder nachgesagt, auch dazu zu gehören. Aber selbst die Topvereine müssen aufpassen, ihre sportlichen Ziele nicht zu verpassen, weil es dann finanziell sehr eng werden könnte.

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach: Dank viel Vertrauen wieder offensiver?

Der Druck ist also groß. Und da Werder als Fast-Absteiger in die Saison gegangen ist – und Kredite und eben nicht neue Spieler den Club retten müssen, stellte Sportchef Frank Baumann einen Spieltag vor Ende der Bundesliga-Hinrunde als Tabellenzwölfter mit 18 Punkten fest: „Wir können bisher soweit zufrieden sein.“ Mit dem Erreichen des DFB-Pokal-Achtelfinales sowie sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und elf auf einen Abstiegsplatz „sind wir absolut im Soll, wenn nicht sogar etwas mehr als im Soll“, merkte auch Kohfeldt an.

Doch die Zufriedenheit hat Grenzen. Florian Kohfeldt will möglichst bald wieder offensiver denken – vielleicht sogar schon ein bisschen in Mönchengladbach. „Das Spiel gegen Augsburg hat uns viel Vertrauen gegeben, denn es war ein Druckspiel, und wir haben es in unsere Richtung gezogen“, sagte der Coach und wünschte sich: „Wir sollten jetzt einen Tick mehr Sicherheit und Vertrauen haben. Nur die Bälle nach vorne zu schlagen wie in der ersten Halbzeit gegen Augsburg, das wird in Gladbach nicht reichen.“

Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach: Trainer Florian Kohfeldt noch ohne Sieg gegen Gladbach

Als Blaupause gilt das letzte Aufeinandertreffen mit der Borussia, als Werder Bremen Ende Mai tief im Abstiegskampf steckend ein bemerkenswert verdientes Unentschieden holte. Es wäre sogar mehr drin gewesen – Kohfeldts erster Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Die „Fohlen“ sind neben dem FC Bayern der einzige Bundesligist, gegen den der Coach noch keinen Dreier landen konnte. „Ich kenne die Statistik“, gestand Kohfeldt, der diese Zahlenspielchen sonst gerne ignoriert.

„Das ist eben eine Top-Mannschaft“, so der Coach. Aktuell ist es sogar ein Champions-League-Achtelfinalist. Mit einem Lars Stindl im Angriff, den Kohfeldt mit seinem einstigen Topstar Max Kruse verglich. „Das sollte alles über meine Wertschätzung für ihn aussagen.“ Trotzdem gehe es darum, das Spiel zu gewinnen. „Wir werden es versuchen“, versprach Kohfeldt – und es wird ihm am Ende egal sein, ob das mit oder ohne ansehnlicher erster Halbzeit gelingen wird. Hauptsache punkten. (kni) Auch interessant: So seht Ihr das Bundesliga-Spiel von Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach live im TV und im Live-Stream - und so könnte die Aufstellung von Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach sein. *DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.