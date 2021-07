Werder Bremen gegen Hannover 96 im Live-Ticker: Die Aufstellungen sind da!

2. Liga: Werder gegen Hannover live

Werder Bremen im Live-Ticker gegen Hannover 96: Alle Tore, News und Infos vom Zweitliga-Start der Bremer - alles live im Liveticker der DeichStube!

19.44 Uhr: Werder gegen Hannover - was sich nach Bundesliga anhört, entpuppt sich als Topspiel in Liga zwei.. Kein Wunder, dass die Mannschaften mit gewissen Ambitionen in die Saison starten.

19.41 Uhr: Während die Grün-Weißen mit ihrer Aufstellung überraschen, setzt Hannover-Coach Jan Zimmermann auf das altbewährte 4-2-3-1.

19.39 Uhr: Mit Anthony Jung und Lars Lukas Mai finden sich direkt zwei Neuzugänge in der Startaufstellung. Zudem dürfen mit Niklas Schmidt und Michael Zetterer zwei zuvor Ausgeliehene ebenfalls von Beginn an mitwirken.

19.37 Uhr: Widmen wir uns nun wieder der Aufstellung der Bremer, die durchaus zu überraschen weiß. Liefen die Grün-Weißen in der Vorbereitung im favorisierten 4-3-3-System auf, scheint mit der jetzigen Aufstellung alles möglich zu sein. Spielt Agu als Linksverteidiger oder kommt er doch auf dem linken Flügel zum Einsatz? Verwundern würde es nicht, immerhin fehlen Markus Anfang echte Optionen auf den offensiven Flügeln.

19.33 Uhr: Falls Ihr Euch gefragt habt, warum Möhwald nicht im Kader ist. Im Umfeld Möhwalds gab es einen positiven Corona-Test. Er begibt sich daher freiwillig in Isolation.

Werder Bremen gegen Hannover 96 im Live-Ticker: So spielen die Teams!

19.31 Uhr: Auch die Gäste aus Hannover sind pünktlich: Zieler - Hult, Falette, Franke, Muroya - Ernst, Kaiser - Stolze, Kerk, Muslija - Duksch.

19.29 Uhr: Lange lassen sich die Grün-Weißen nicht bitten. So spielen die Hausherren: Zetterer - Jung, Toprak, Mai, Agu - Mbom, Maxi Eggestein - Osako, Schmidt - Füllkrug, Sargent. Auf der Bank nehmen Platz: Do Santos-Haesler - Badjie, Schmid, Johannes Eggestein, Park, Gruev, Woltemade, Friedl und Groß.

19.25 Uhr: Doch nicht nur die Liga-Zugehörigkeit ist neu, auch auf der Bank nimmt mit Markus Anfang ein neuer Übungsleiter Platz. Und da stellt sich natürlich die Frage: Welchen Spielern vertraut der Werder-Coach zu Beginn? In fünf Minuten sind wir schlauer, dann gibt es endlich die „Anfangs“-Elf.

19.18 Uhr: Freunde, herzlich willkommen! Heute startet Werder in die 2. Bundesliga. Nach 40 Jahren 1. Liga beginnt somit eine neue Zeitrechnung, die hoffentlich nicht allzu lange dauert.

Bremen - Der SV Werder Bremen gegen Hannover 96 im Live-Ticker. Alle Tore, News und Infos vom Start der Bremer in die 2. Bundesliga - alles live im DeichStube-Liveticker. Anpfiff im Wohninvest Weserstadion ist um 20.30 Uhr, der Liveticker startet hier gegen 19.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften.

Werder Bremen gegen Hannover 96 - der Vorbericht:

Schwierig, nicht gierig: Werder Bremen tritt vor dem Zweitliga-Start gegen Hannover 96 auf die Euphoriebremse

Es ist soweit! Der SV Werder Bremen startet nach 40 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit am Samstagabend (20.30 Uhr) in eine Saison als Zweitligist. Zum Auftakt trifft das Team von Trainer Markus Anfang auf den Nordrivalen Hannover 96. Der Vorbericht der DeichStube*.

Samstagabend, 20.30 Uhr, Flutlicht, kleines Nordderby, und endlich wieder viele Zuschauer im Wohninvest Weserstadion – eigentlich hätte der SV Werder Bremen bei aller Enttäuschung über den ersten Abstieg nach 41 Jahren durchaus Gründe zur Freude: Doch vor dem Zweitliga-Auftakt gegen Hannover 96 (Samstag im Live-Ticker der DeichStube) wirkt es fast so, als wolle der Club jegliche Aufbruchstimmung schon im Keim ersticken. Werder ist schwierig und nicht gierig, zu groß sind ganz offensichtlich die Probleme rund ums Team, das jederzeit aus finanziellen Gründen auseinanderbrechen kann. Trainer Markus Anfang ist dabei freilich nicht zu beneiden, sieht sich allerdings auch nicht in der Rolle des Stimmungsmachers. Eher nüchtern analysierte der neue Coach auf der Spieltagspressekonferenz die Situation des Clubs. Lediglich beim Thema Zuschauer wurde der 47-Jährige etwas emotionaler.

Werder Bremen gegen Hannover 96 im Live-Ticker: Markus Anfang tritt vor Auftakt in 2. Bundesliga auf Euphoriebremse

„In Rotterdam hat es schon sehr viel Spaß gemacht“, erinnerte Markus Anfang an das letzte Testspiel des SV Werder Bremen gegen Feyenoord vor rund 7.000 Zuschauern. Das habe sich schon ein bisschen wie früher angefühlt. „Ich hoffe, dass es sehr schnell geht, dass wir vor allem auch als Gesellschaft dieses Lebensgefühl zurückbekommen. Das brauchen wir nach der Pandemie, auch wenn wir die noch nicht durchgestanden haben“, meinte Anfang. Für eine ordentliche Atmosphäre sei am Samstag gegen Hannover 96 vor allem die Mannschaft verantwortlich: „Wir wollen eine gute Stimmung entfachen und dafür sorgen, dass der Funke überspringt.“ Klingt beim Lesen wahrscheinlich ganz gut, aber so richtig mitreißend hatte sich das nicht angehört.

Vielleicht lag es daran, dass diese Geschichte mit dem Funken nicht so einfach werden dürfte. Denn immer wieder taucht bei Werder Bremen dieser eine Satz auf: „Wir befinden uns in einer schwierigen Situation.“ Was nicht von der Hand zu weisen ist. Eigentlich muss Werder aus wirtschaftlichen Gründen noch viele Spieler abgeben, und eigentlich wollen viele Spieler aus wirtschaftlichen Gründen noch weg. Doch es gibt schlichtweg keine passenden Abnehmer. Also muss vorerst in Bremen zusammenpassen, was gar nicht mehr zusammenpassen soll und will. Immerhin ist dadurch der Kader noch erstklassig besetzt. Doch bei diesem Hinweis trat Anfang sofort auf die Euphoriebremse: „Es ist aber auch der Kader, der abgestiegen ist. Die Jungs kommen aus einer Negativ-Spirale.“

Werder Bremen gegen Hannover 96: Schwierige Situation zum Saison-Start in der 2. Liga

Positive Ergebnisse in der Vorbereitung gegen zunächst nicht so starke Gegner sollten diesen Abwärtstrend stoppen. Und in der Tat sah es gar nicht so schlecht aus, was der SV Werder Bremen phasenweise so ablieferten. Markus Anfang betonte zudem, dass sich jeder Spieler voll reinhänge. Doch bei der Frage, was er von dem ersten Spiel erwartet, sprach der Coach nicht von einem Sieg gegen Hannover 96, sondern lediglich „von vielen Phasen, in denen wir in der Lage sind, unsere Inhalte abzurufen“. Die Grundlagen dafür seien geschaffen, allerdings hat die Sache einen Haken. „Wir konnten uns nicht einspielen, deshalb fehlen uns auch die Automatismen“, merkte Anfang an. Weil er nicht wisse, wann Spieler womöglich den Verein verlassen, habe er allen Akteuren möglichst viel Spielzeit geben müssen, damit sie seinen Fußball verstehen. Wie schon gesagt: Die Situation ist schwierig.

Dafür sorgen auch gleich sieben Ausfälle (Augustinsson, Rapp, Pavlenka, Nankishi, Woltemade, Dinkci und Bittencourt). Anfang muss tüfteln – vor allem im Angriff. Echte Flügelspieler, die so wichtig für sein 4-3-3-System sind, gibt es im Kader nicht, gute Alternativen sind verletzt und schneller Ersatz nicht in Sicht. Clemens Fritz war zwar in dieser Woche im Ausland unterwegs, doch der Leiter Profi-Fußball und Scouting hat keinen neuen Angreifer mitgebracht. „Die Situation ist schwierig“, lautete seine nicht überraschende Begründung beim ersten Auftritt in neuer Rolle. Fritz sitzt bei den Pressekonferenzen von Werder Bremen nun an der Seite des Trainers, hat diesen Job von Frank Baumann übernommen.

Werder Bremen gegen Hannover 96: Keiner spricht vom Wiederaufstieg - Angst vor weiterem Absturz?

Im Mittelpunkt stand aber der Coach. Natürlich! Es ging schließlich um sein erstes Pflichtspiel für Werder Bremen. Er verspüre schon „ein bisschen Kribbeln“, gestand Anfang vor dem Spiel gegen Hannover 96: „Klar, habe ich da Bock drauf! Wir freuen uns auf den Wettkampf.“ Es sei auch schön, dass es mit einem Heimspiel losgehe. Doch irgendwie wirkte Anfang dabei so, als wolle er partout die Handbremse nicht lösen. Bloß nicht zu große Erwartungen schüren an diesen Abend, an diese Mannschaft. Denn keiner weiß, was bei Werder wirklich noch alles passiert. Deswegen wurde als Saisonziel bislang nur der Wiederaufbau ausgegeben. Von Wiederaufstieg mag keiner sprechen. Es ist eine Unsicherheit, fast schon eine Angst spürbar, dass der Absturz so weitergeht. Und verbal geht niemand so richtig dagegen an.

Immerhin hat sich die Mannschaft in den Testspielen meistens anders präsentiert. Da ließ Anfang mutig nach vorne spielen und dort auch gleich wieder angreifen. Vielleicht sollten alle Beteiligten am Samstagabend nur daran denken und nicht an die ganzen Schwierigkeiten. Dann könnte es vor 14.000 Zuschauern doch ein Fußball-Fest werden. (kni)