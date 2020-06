Werder Bremen gegen SC Paderborn im Live-Ticker: Elfer für Werder!

Werder Bremen gegen den SC Paderborn im Live-Ticker: Alle Tore, News und Infos live! Aktueller Spielstand: 0:0

18. Min: Elfmeter für Werder!

16. Min: Der gefoulte Jans wird aktuell behandelt, die Partie geht aber weiter.

15. Min: Augustinsson kassiert die erste gelbe Karte des Spiels.

14. Min: Durch Fouls ist die Partie etwas ins Stocken geraten - Werder aber weiterhin vorne.

12. Min: Die Gastgeber können sich mal wieder befreien, kommen aber genauso wenig zu Chancen.

11. Min: Die Grün-Weißen setzten den SCP jetzt ziemlich unter Druck und bestimmen das Spiel - bislang allerdings ohne Torabschluss.

8. Min: Dann mal etwas Gefahr von Werder: Nach einer Ecke bekommt Paderborn den Ball zunächst nicht geklärt, aber keine klare Torchance. Werder macht jetzt mehr Druck und setzt sich in der gegnerischen Hälfte fest.

6. Min: Bisher ist das Spiel ziemlich zerfahren und ohne klare Aktionen.

4. Min: Die Auswechselspieler machen wieder ordentlich Alarm bisher! Werder hat sich jetzt etwas befreit.

2. Min: Nach Werders Anstoß setzt sich jetzt zunächst Paderborn an Bremens Strafraum fest.

Werder Bremen gegen SC Paderborn im Live-Ticker: Die Partie läuft

1. Min: Anpfiff - los geht es mit der unfassbar wichtigen Partie!

15:27 Uhr: Die Mannschaften, Trainer und Schiris stehen auf dem Feld - es geht gleich los!

15:21 Uhr: Zumindest die statistische Wahrscheinlichkeit für einen Sieg liegt heute bei den Grün-Weißen: Mit 19 Punkten hat Werder schon deutlich mehr Auswärtspunkte eingefahren als Paderborn mit acht Heimzählern.

15:18 Uhr: In gut zehn Minuten geht es los! Mit einem Sieg heute könnte der SVW punktemäßig zu Düssseldorf aufschließen, die mit Dortmund gleichzeitig einen schweren Gegner hat.

15:15 Uhr: Im Interview vor dem Spiel hebte Coach Kohfeldt heraus, dass er an die Einzelqualität der Spieler glaubt und auch deshalb froh ist, dass Rashica wieder von Beginn an spielen kann. Zudem ,,haben wir daran gearbeitet, im letzten Drittel bessere Entscheidungen zu treffen." Zum Pizarros Fehlen im Kader sagte Kohlfedt, dass er nicht mal ein komplettes Training mitgemacht hat, es deswegen zu früh gekommen wäre - ,,er aber bei so einem Druckspiel wie heute bei der Mannschaft sein wollte und sollte."

15:08 Uhr: Werder ist insgesamt in der Saison ohne eigenes Tor aus dem Stadion gegangen - auch deshalb haben sie die schlechteste Offensive. In gut 20 Minuten werden wir sehen, ob es heute besser klappt.

14:50 Uhr: Nur ein Wechsel, aber ein ziemlich offensiver: Florian Kohfeldt setzt im Abstiegskampf auf Angriff. Im Vergleich zur Startelf gegen Europa-League-Anwärter Wolfsburg (0:1) hat der Werder-Coach nur eine Veränderung vorgenommen. Für den Sechser Philipp Bargfrede stürmt Milot Rashica. Ganz ehrlich: Alles andere wäre in einem Spiel beim Tabellenletzten, das unbedingt gewonnen werden muss, auch eine Überraschung gewesen.

14:47 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Christian Dingert - er wird assistiert von Tobias Christ, Marcel Pelgrim und dem vierten Offiziellen Johann Pfeifer. Videoschiedsrichter in Köln ist Daniel Schlager.

14:44 Uhr: Mitgereist war er, aber Claudio Pizarro fehlt im 20er-Kader für das Spiel in Paderborn. Vielleicht ist er trotzdem ein wichtiger Motivator im Abstiegskampf - oder zumindest ein Glücksbringer. Mal schauen, welche Rolle er auf der Tribüne beim schon berühmten Bremer Anfeuern der Mannschaft durch die Ersatzspieler und Betreuer einnimmt. Möglicherweise schwingt Pizarro ja den Gummihammer...

14:39 Uhr: Ups: Was ist mit Leonardo Bittencourt? Der Matchwinner gegen Freiburg und Schalke sitzt schon wieder nur auf der Bank. Er hatte sich zwar auf Schalke eine Hüftprellung zugezogen, aber die sollte so langsam auskuriert sein. Gegen Wolfsburg war Bittencourt eingewechselt worden, hatte sich dann aber nicht nur den Ballverlust vor dem 0:1 geleistet, sondern war dann auch nur zurückgetrabt.

Werder Bremen gegen SC Paderborn im Live-Ticker: So sehen die Aufstellungen aus

14:36 Uhr: Auf der Bank nehmen Huth, Dräger, Fridjonsson, Ritter, Pröger, Sabiri, Holtmann, Zolinski, Jastrzembski

14:35 Uhr: Und so starten die Gastgeber heute ins so wichtige Spiel: Zingerle - Rumpf, Strohdiek, Jans, Collins - Gjasula, Antwi-Adjei, Evans, Vasiliadis - Michel, Srbeny

14:26 Uhr: Und damit Moin und herzlich Willkommen zum Liveticker für das Spiel vom SV Werder Bremen beim SC Paderborn.

14:24 Uhr: Die Aufstellung von Werder ist da:

Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Vogt, M. Eggestein, Klaassen - Osako, Sargent, Rashica

Vorbericht:

Werder Bremen gegen SC Paderborn: Schicksalsdrama in Ostwestfalen

Werder Bremen muss in einer Art vorgezogenem Abstiegskampf-Endspiel beim Tabellenletzten SC Paderborn unbedingt gewinnen - sonst droht der zweite Abstieg der Vereinsgeschichte schon sehr bald bittere Realität zu werden. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen - Der SC Paderborn ist wahrlich alles andere als ein Hotspot in der Bundesliga-Historie. Der Club spielt aktuell überhaupt erst seine zweite Saison in der höchsten deutschen Spielklasse und wird diese aller Voraussicht nach wie schon 2015 nach nur einem Jahr der Zugehörigkeit wieder verlassen müssen. Umso trauriger wäre es, wenn ausgerechnet dieser SC Paderborn (im Vergleich ein absoluter Nobody) dem SV Werder Bremen (seines Zeichens vierfacher Deutscher Meister und in 56 Saisons ein Hauptdarsteller in der Bundesliga) so etwas wie den Todesstoß im Abstiegskampf versetzen sollte.

Genau das kann am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) im großen Schicksalsdrama aber passieren. Der Letzte empfängt den Vorletzten, und wer verliert, ist weg vom Fenster – auf diese einfache Formel lässt sich das Duell im tiefen Tabellenkeller bringen.

Bei Florian Kohfeldt liest sich die Ausgangslage freilich etwas weniger plakativ, dennoch ist auch er deutlich. „Es ist ein unglaublich bedeutsames Spiel für uns“, sagt der Werder-Coach: „Es geht jetzt wirklich nackt um die Punkte, um die Tabelle. Es ist sehr dringend zu empfehlen, dieses Spiel zu gewinnen.“ Vier Spieltage vor Schluss liegt Werder Bremen zwar fünf Punkte vor Schlusslicht Paderborn, aber drei Zähler hinter Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsrang. Die Fortuna spielt parallel zum Abstiegsthriller in Ostwestfalen gegen Borussia Dortmund, wird gegen den Tabellenzweiten vermutlich nicht punkten. „Für uns ist es die Chance, unsere Situation zu verbessern“, meint Werder-Sportchef Frank Baumann.

Werder Bremen gegen den SC Paderborn; „Das allerwichtigste Spiel!“

Nach Punkten könnte der SV Werder Bremen im Optimalfall gleichziehen mit der Fortuna. Lassen sie sich jedoch auch diese Chance entgehen, wäre rechnerisch zwar weiterhin alles möglich, aber wie soll nach einer Pleite in Paderborn noch eine Wiederauferstehung gegen Bayern München, Mainz 05 und den 1. FC Köln machbar sein? Oder anders gesagt: In Paderborn holt sich Werder die Perspektive für die letzten drei Partien. „Wir wollen dieses Spiel unbedingt gewinnen, und wir sollten es auch gewinnen“, fordert Kohfeldt, der nach dem Abpfiff entweder vor den Trümmern seiner Arbeit steht oder weiter an ein Happy End glauben darf.

„Es ist das allerwichtigste Spiel, das wir uns vorstellen können“, erklärt auch Baumann mit einem für seine Verhältnisse erstaunlich großen Pathos: „Alle wissen, worum es geht.“ Zwar steht das Spiel nicht auf einer Stufe mit dem legendären Match gegen Eintracht Frankfurt am letzten Spieltag der Saison 2015/16, als sich Werder Bremen mit einem Tor in den Schlussminuten den Klassenerhalt sicherte, doch Baumann hat nichts dagegen, dass vor dem Paderborn-Match an jenen Tag erinnert wird. „Damals hat man gesehen, dass man sich auch in den letzten fünf Minuten einer Saison noch retten kann“, sagt er. Der Zusatz hätte allerdings sein müssen, dass die Mannschaft in Paderborn die Grundlage legen muss, damit es in den letzten fünf Minuten dieser Saison tatsächlich noch um etwas gehen kann für den SV Werder.

Werder Bremen gegen SC Paderborn: „Letzte Chance, auf Relegationsplatz zu schielen“

Florian Kohfeldt behauptet, dass sein Team diesen Druck vielleicht nicht gerade mag, dass es aber gut damit umgehen kann. „Bisher hat die Mannschaft auf diese Situationen immer mit kämpferisch-aggressiven Leistungen geantwortet. Ich habe die Überzeugung, dass wir wieder mit Leidenschaft, Aggressivität und 101 Prozent Einsatz antworten werden.“ Allerdings hat Werder in dieser Saison schon einmal gegen Paderborn gepatzt – im Hinspiel setzte es eine 0:1-Heimniederlage, nachdem zuvor mit dem 3:2 beim VfL Wolfsburg scheinbar die Wende eingeläutet worden war. „Ein Schlüsselspiel“ nennt Kohfeldt diese Partie im Rückblick.

Statt den Turnaround zum Guten zu schaffen, ging es weiter bergab. Mit der Konsequenz dass zwischen Werder Bremen und dem SC Paderborn im Rückspiel eine Patt-Situation in Sachen Gewinnenmüssen entstanden ist, die Kohfeldt so beschreibt und mit einem seine tatsächlichen Gedanken enthüllenden „Auch“ beginnt: „Auch Paderborn spielt um die wahrscheinlich letzte Chance, noch Richtung Relegationsplatz schielen zu können. Beide haben also den tabellarischen Druck.“ Und beide werden alles geben in dem großen Schicksalsdrama in Ostwestfalen, da ist sich der Bremer Trainer sicher: „Paderborn hat am vergangenen Wochenende mit dem 1:1 in Leipzig eindrucksvoll gezeigt, dass sie an alles denken, nur nicht ans Aufgeben. Und wir werden nicht an dem Druck zerbrechen. Es wird sehr umkämpft werden.“ (csa)

