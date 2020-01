Werder Bremen gegen Hannover 96 im Live-Ticker: Die Aufstellung ist da

Werder Bremen bestreitet am Sonntag sein letztes Testspiel vor dem Start in die Bundesliga-Rückrunde. Verfolgt den Test gegen Hannover 96 im Live-Ticker der DeichStube.

12.31 Uhr: Werder gegen Hannover, ein Testspiel - war da nicht in dieser Saison schon mal was? Ja, absolut. Anfang September gewannen die Bremer in Hannover mit 1:0, es war das Debüt von Leonardo Bittencourt.

12.29 Uhr: Nochmal kurz zur Aufstellung, die liest sich nämlich stark so, als sollte Werder mit einer Dreierkette beginnen. Diese dürften Moisander, Toprak und Groß bilden, auf den Halbpositionen davor dürften Marco Friedl (links) und Benjamin Goller (rechts) zum Einsatz kommen. Trainer Kohfeldt hatte vor der Partie angekündigt, eine Hälfte mit Dreier-, die andere mit Viererkette spielen zu wollen.

12.20 Uhr: So, da kommen die Bremer! Werder ist auf Platz 11 angekommen und startet gleich das Aufwärm-Programm. Aber viel wichtiger: Neuzugang Kevin Vogt ist noch nicht mit dabei - nicht auf dem Platz und auch (noch) nicht unter den Zuschauern.

12.05 Uhr: Die Aufstellung für das Testspiel von Werder Bremen gegen Hannover 96 ist da. Mit dieser Startelf bestreitet Werder also seine Generalprobe vor dem Rückrundenstart bei Fortuna Düsseldorf.

11.25 Uhr: Während einige Fans versuchen, einen ersten Blick auf den Bremer Neuzugang zu erhaschen, kommen die Gäste von Hannover 96 soeben mit ihrem Mannschaftsbus am Osterdeich vorgefahren.

+ Der Mannschaftsbus von Hannover 96 trifft etwa anderthalb Stunden vor Spielbeginn am Weserstadion ein. © gumzmedia

11.15 Uhr: Moin vom Weserstadion. Wir sind schon anwesend, schließlich ist ja heute einiges los. Werder Bremen hat Kevin Vogt von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. Die Details und Stimmen zum Deal gibt's hier.

An dieser Stelle entsteht der Live-Ticker zum Testspiel des SV Werder Bremen gegen Zweitligist Hannover 96. Anpfiff ist um 13 Uhr im Stadion „Platz 11“ neben dem Weserstadion in Bremen. Hier geht es um 12 Uhr mit den Aufstellungen los.

Zum Vorbericht vom 11. Januar 2020:

Werder Bremen gegen Hannover 96: Die letzte Chance auf frisches Selbstbewusstsein

Bremen - Nur noch ein Test, danach muss alles sitzen! Gegen Zweitligist Hannover 96 bestreitet Werder Bremen am Sonntag (13.00 Uhr, Stadion „Platz 11“) ein Spiel, das normalerweise die Bezeichnung Generalprobe tragen würde. Der Vorbericht der DeichStube*.

Das Testspiel gegen Hannover 96 ist schließlich der letzte Check vor dem so bedeutungsschweren Rückrundenauftakt des Bundesliga-17. am Samstag darauf beim Tabellennachbarn Fortuna Düsseldorf. Aber irgendwie bedeutet Generalprobe auch, dass die Phase der Entwicklung abgeschlossen und alles bis ins Letzte ausgetüftelt ist. Doch davon kann beim SV Werder Bremen nach nur zehn Tagen, in denen an den Missständen der Hinrunde gearbeitet werden konnte, wahrlich nicht die Rede sein.

Florian Kohfeldt ist deshalb weit davon entfernt, am Sonntag ein Glanzlicht seines Teams zu erwarten. „Es wird auch gegen Hannover noch nicht alles rund laufen. Das ist völlig klar“, sagt der Bremer Coach und bereitet die Fans schon mal darauf vor, dass das Resultat am Ende genauso unbefriedigend sein könnte wie schon beim 2:2 gegen den AC Monza: „Ich hoffe aber, dass es gegen Hannover besser wird und wir den nächsten kleinen Schritt gehen können.“

Florian Kohfeldt kann seine Wunschformation bei Werder Bremen gegen Hannover 96 nicht aufbieten

Seine Wunschformation kann Kohfeldt auch gegen Hannover nicht aufbieten, es fehlen ihm in Ludwig Augustinsson, Theo Gebre Selassie beide Außenverteidiger, dazu Mittelfeldabräumer Philipp Bargfrede und Milos Veljkovic, der seinen Einsatz in einer Dreierkette wohl sicher gehabt hätte. Leonardo Bittencourt (Kapselverletzung im Sprunggelenk) hoffte bis Samstag noch auf einen Einsatz.

Gegen 96 will Kohfeldt eine Halbzeit nutzen, um erneut die Dreierkette zu testen – ein System, mit dem er künftig die Systeme der Gegner erfolgreich spiegeln will. „Wir haben festgestellt, dass es für uns Sinn macht, gegen Mannschaften mit einer Dreierkette dann auch selbst eine Dreierkette zu spielen. Das haben wir in der Hinrunde nicht gut gemacht, auch taktisch nicht“, erklärt Kohfeldt.

Werder Bremen: Test gegen Hannover 96 wird für Ömer Toprak zur Nagelprobe

Egal ob Dreier- oder Viererkette – zentraler Mann der Abwehr soll in beiden Fällen Ömer Toprak sein. Nachdem der Dauerpatient der Hinrunde im Vorbereitungscamp auf Mallorca stabil trainieren konnte, wird der Test gegen Hannover 96 für ihn zur Nagelprobe. Kohfeldt: „Ich hoffe, dass er 60 Minuten oder mehr spielen kann. Dann haben wir eine gute Chance, dass er zu den Kandidaten zählt, die physisch gegen Düsseldorf komplett in der Lage sind, alles abzurufen.“ Und nur wer das kann, soll gegen die Fortuna auch spielen.

Zu sehen ist das Match gegen Hannover übrigens auf dem Youtube-Kanal des SV Werder sowie auf werder.tv. Die DeichStube berichtet zudem im Live-Ticker. Im Stadion sind Zuschauer dagegen nicht zugelassen.

*DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.