Werder Bremen im Liveticker gegen den 1. FC Union Berlin - Bundesliga-Finale live

Von: Malte Bürger

Werder Bremen im Liveticker gegen den 1. FC Union Berlin: Für Trainer Ole Werner und seine Mannschaft steht das letzte Bundesliga-Spiel der Saison an. © gumzmedia

Werder Bremen im Liveticker gegen den 1. FC Union Berlin: Alle Tore, News und Infos vom letzten Bundesliga-Spiel der Saison - alles live im Live-Ticker der DeichStube.

Bremen/ Berlin - Der SV Werder Bremen im Liveticker gegen den 1. FC Union Berlin: Schnappt sich Niclas Füllkrug die Torjäger-Kanone? Anpfiff in Berlin ist um 15.30 Uhr, der Live-Ticker startet hier gegen 14.30 Uhr mit den Startelf-Aufstellungen beider Mannschaften. Alle Tore, News und Infos vom letzten Bundesliga-Spiel der Saison gibt es dann hier live im Liveticker der DeichStube.

Werder Bremen gegen den 1. FC Union Berlin - der Vorbericht:

Werder Bremen will gegen Union Berlin alles geben – auch ohne Bringschuld

Der SV Werder Bremen spielt am 34. und letzten Bundesliga-Spieltag auswärts gegen den 1. FC Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr/DeichStube-Liveticker) - und will trotz geschafften Klassenerhalts nochmal alles geben. Der Vorbericht.

Das Bundesliga-Finale hat in diesem Jahr einiges zu bieten. In allen neun Partien, die am kommenden Samstag um 15.30 Uhr angepfiffen werden, steht jeweils für mindestens eine Mannschaft eine Menge auf dem Spiel. Es geht entweder um den Meistertitel, gegen den Abstieg oder um diverse Träume vom Europapokal. Der SV Werder Bremen übernimmt in diesem ganzen turbulenten Hin und Her eher eine Nebenrolle. Dank des Klassenerhalts, der am vergangenen Wochenende durch das 1:1 gegen den 1. FC Köln eingetütet wurde. „Das erlebt man auch nicht allzu oft, dass man am 34. Spieltag nicht mehr den allergrößten Druck hat – das habe ich zumindest noch nicht oft gehabt“, erklärt ein erleichterter Ole Werner. Ausklingen lassen will der Trainer die Saison mit seiner Mannschaft trotzdem nicht. Zumal sie zum Zünglein an der Waage werden könnte, ob denn nun dem aktuellen Gegner Union Berlin oder doch eher dem SC Freiburg die Qualifikation für die millionenschwere Champions League gelingt.

Werder Bremen gegen Union Berlin im Liveticker: Team von Ole Werner soll im letzten Spiel „alles herausholen“

Werder Bremens Chefcoach rechnet deshalb im Spiel am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) noch einmal mit reichlich Arbeit in der Hauptstadt, die Köpenicker lechzen als Tabellenvierter nach der Krönung einer richtig starken Spielzeit. „Sie stehen zurecht dort oben, sie haben sich immer wieder auf diesem Top-Niveau gezeigt“, lobt Werner. „Wir stellen uns auf ein Auswärtsspiel bei einem Spitzenteam ein, das alles daransetzen wird, seinen Platz zu verteidigen.“ Doch der 35-Jährige kündigt an: „Genauso wollen auch wir das Spiel für uns entscheiden. Es ist auch im letzten Spiel unsere Aufgabe, alles aus uns herauszuholen. Die Anspannung wird wie in jedem Bundesligaspiel da sein, trotzdem ist es natürlich gut, dass wir es uns ersparen konnten, dass es am letzten Spieltag noch darum geht, die Klasse zu halten.“

So seht Ihr das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen Union Berlin live im TV und im Livestream!

Werder Bremen im Live-Ticker gegen 1. FC Union Berlin: Zünglein an der Waage im Kampf um Europa?

Unter anderem vor knapp drei Jahren war das anders. Werder Bremen stand damals kurz vor dem Abstieg, rettete sich dank eines eigenen Sieges gegen Köln und der Schützenhilfe von Union Berlin noch in die Relegation gegen den 1. FC Heidenheim – und hielt letztlich die Klasse. An der Alten Försterei könnte Werder nun im übertragenen Sinne etwas zurückgeben. Doch Clemens Fritz wiegelt ab. „Wir haben keinerlei Bringschuld gegenüber Union oder Freiburg. Wir wollen auch dieses Mal unsere Punkte holen“, sagt Werders Leiter Profifußball. „Jede Mannschaft hat eine Saison lang Zeit, ihre Punkte einzufahren. Freiburg und Union spielen beide eine hervorragende Serie, man kann nur den Hut davor ziehen, was sie aus ihren Mitteln herausholen. Ich würde es beiden gönnen. Am Ende des Tages kann es nur einer werden.“

Die gern genutzten Lockangebote in flüssiger Form – sei es nun Bier aus Berlin oder Wein aus Baden – habe es seitens der konkurrierenden Clubs jedenfalls bei Werder Bremen noch nicht gegeben. „Nicht, dass ich wüsste", meint Ole Werner lachend, der Offerten dieser Art aber auch nicht benötigt: „Man hat immer eine Verantwortung für den Wettbewerb, wir brauchen da nicht noch einmal einen zusätzlichen Anreiz." (mbü)