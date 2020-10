Werder Bremen gegen SC Freiburg im Live-Ticker!

Der SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg heute im Live-Ticker der DeichStube*: Alle Tore, alle News, alles live zum Bundesliga-Spiel am 4. Spieltag!

Zum Vorbericht vom 16. Oktober 2020:

Werder Bremen vor Auswärtsspiel beim SC Freiburg zwischen Traumstart, Realismus, Verzwergung und Optimismus

Sechs Punkte nach zwei Spielen, da winkt dem SV Werder Bremen mit einem Auswärtssieg am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker der DeichStube) beim SC Freiburg ein echter Traumstart in die Saison. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen - Doch bei derlei Gedanken muss Trainer Florian Kohfeldt schon ein wenig schmunzeln. „Die Stimmung in Bremen hat sich in den letzten Tagen nicht nach Traumstart-Gefahr angefühlt“, sagt der 38-Jährige, dem vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg noch die Kritik an der zweiten Halbzeit beim 1:0-Sieg über Arminia Bielefeld sowie das negative Echo auf das (Nicht-)Handeln des SV Werder Bremen in den letzten Tagen der Transferperiode in den Ohren klingt. „Da war die öffentliche Erwartung sicher eine andere“, zeigt Kohfeldt zwar durchaus Verständnis, machte sodann aber genau diese Erwartung zu seinem Thema.

Zunächst die Hoffnung auf den Neun-Punkte-Traumstart gegen den SC Freiburg: „Wir tun extrem gut daran, nicht zu rechnen. Wir müssen in jedem Spiel brutal als Limit gehen, um in der Bundesliga gewinnen zu können“, betont der Coach und verdeutlicht, dass Ansprüche an das Team des SV Werder Bremen aktuell niedrig angesetzt werden sollten – vor allem die Art und Qualität des Fußballs betreffend.

Werder Bremen-Trainer Florian Kohfeldt stapelt vor dem Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg tief

Kohfeldt: „Wir wollen gerne wieder attraktiven Fußball spielen, aber wir müssen einfach alle lernen, dass wir jetzt eine andere Erwartungshaltung haben sollten. Wir sind wirklich komplett am Beginn des Aufbaus einer neuen Mannschaft.“ Diese Situation habe sich durch den kurzfristigen Verlust von Davy Klaassen zugespitzt. Von den Trainingsinhalten her sei das Team im Herbst 2020 ungefähr da, „wo wir vor zweieinhalb Jahren waren“. Das sei überhaupt nicht schlimm, „aber wir müssen verstehen, dass eine neue Periode begonnen hat“.

Klingt eine Spur zu dramatisch, weil zwar das Mittelfeld des SV Werder Bremen personell riskant schwach besetzt ist, der Rest des Teams dafür aber durchaus noch Qualität aufweist. Deswegen verzichtet Florian Kohfeldt vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg wohl auch auf eine Komplett-Verzwergung des Kaders und versieht seinen persönlichen Realismus mit einem ordentlichen Schuss Optimismus. „Ich sehe das Potenzial dieser Mannschaft. Wir haben tolle Fußballer, wir haben eine Offensive, die fußballerisch stark ist, wir haben wirklich viele Spieler, die sich gut entwickeln können. Ich glaube an diese Mannschaft.“

Werder Bremen will gegen den SC Freiburg die nötige Mentalität auf den Platz bringen

Natürlich auch schon beim SC Freiburg. Wenngleich der Coach des SV Werder Bremen über den Gegner sagt: „Das ist wirklich ein Brett. Sie haben zwar auch an Qualität verloren, aber wie man das aus Freiburg kennt: Christian Streich hat da schon wieder eine sehr kompakte Mannschaft, die sich auch darüber definiert, schnell ins letzte Drittel zu kommen.“

Entscheidend sei für Werder Bremen gegen den SC Freiburg einmal mehr, die nötige Mentalität auf den Platz zu bringen. Und wenn er schon nicht an einen Traumstart denken will, so gesteht Kohfeldt zumindest: „Wenn wir in der Lage wären, auch in einem so schwierigen Auswärtsspiel zu punkten, dann würde in der Mannschaft der Glaube wachsen, regelmäßig punkten zu können.“ (kni) *DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.