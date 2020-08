Neuzugang Tahith Chong wirbelt schon – und Sportchef Baumann erklärt den spannenden Werder-Coup

Tahith Chong ist da! Am Sonntagnachmittag hat der SV Werder Bremen den Transfer des 20-jährigen Flügelspielers von Manchester United offiziell vermeldet. Der Neuzugang mischte im Trainingslager im Zillertal aber schon vorher mit - und anschließend verriet Sportchef Frank Baumann der *DeichStube, wie er den in ganz Europa begehrten Spieler trotz einiger Widerstände auf der Zielgeraden des Transfers zu Werder gelotst hatte.

Zell am Ziller – Plötzlich lag Tahith Chong am Boden, umgeschubst von Yuya Osako, der sich im Strafraum gegen den Neuzugang des SV Werder Bremen nicht mehr anders zu helfen wusste. Eine Szene wie bestellt für einen Neuzugang in seinem ersten Training bei einem neuen Club. Denn selbst in einer eher lockeren Einheit deutete der 20-jährige Niederländer nur zwölf Stunden nach seiner Ankunft im Trainingslager in Zell am Ziller an, wie wertvoll die Leihgabe von Manchester United werden könnte. Und anschließend verriet Sportchef Frank Baumann, wie er den in ganz Europa begehrten Spieler trotz einiger Widerstände auf der Zielgeraden des Transfers zu Werder gelotst hatte.

Werder Bremen: Neuzugang Tahith Chon ist da! Das sind die Transfer-Details

„Tahith hat sich sehr, sehr schnell für Werder entschieden. Das hat uns in den Gesprächen mit ManUnited sehr geholfen“, berichtete Frank Baumann. Werder Bremen hätte den Außenstürmer gerne für zwei Jahre ausgeliehen, doch der Premier-League-Club stimmte nur einer Saison zu. Und Baumann ließ offen, ob die Engländer für den Winter sogar eine Rückholoption besitzen. Sehr wahrscheinlich werden sie einen Teil des für Bundesliga-Verhältnisse für einen 20-Jährigen sehr üppigen Gehalts übernehmen. 2,8 Millionen Euro soll Tahith Chong nach seiner Vertragsverlängerung im Frühjahr bis 2022 verdienen. Damit würde er bei Werder zu den Topverdienern gehören.

Schon am Freitag war Tahith Chong, der bei Werder die Rückennummer 22 tragen wird, in Bremen eingetroffen, absolvierte dort den Medizincheck und sollte dann eigentlich am Abend mit der Mannschaft ins Trainingslager reisen. Doch die Verhandlungen zogen sich hin. Angeblich sollen andere Clubs bei ManUnited ihr Interesse an dem U21-Nationalspieler angemeldet haben. Doch Chong blieb hart. Am Samstagabend flog er mit Frank Baumann nach München, dann ging es mit einem Werder-Van ins Zillertal, wo das Duo um 20.24 Uhr eintraf. Als Chong den Speisesaal betrat, gab es Applaus von der Mannschaft des SV Werder Bremen, die gerade beim Essen saß.

Ein echter Werder-Profi war der Angreifer damit aber immer noch nicht. Es fehlten weiterhin Unterschriften, auch am Morgen danach. Dank einer Trainingserlaubnis von ManUnited durfte Tahith Chong seine neuen Werder-Klamotten aber schon überschmeißen und mit den Kollegen trainieren. „Man hat gesehen, dass er im Eins-gegen-Eins schwer zu greifen ist. Er hat seine Qualitäten schon angedeutet“, meinte ein zufriedener Baumann, mahnte aber auch: „Man sollte die Erwartungen nicht zu hoch hängen. Er wird sich an die neue Mannschaft und an den neuen Fußball gewöhnen müssen.“

Werder Bremen leiht Tahith Chong vorerst nur für ein Jahr aus

Allerdings: Bei einer nur einjährigen Ausleihe bleibt Werder Bremen nicht so viel Zeit, um von diesem Spieler profitieren zu können. Doch da ist Frank Baumann ganz entspannt. „Die Leihe ist zwar erst mal nur für diese Saison ausgelegt, aber was sich dann daraus entwickelt, das wird man sehen.“ Der Sportchef nannte das Beispiel Marco Friedl, den Werder nach der Leihe vom FC Bayern fest verpflichtete. Natürlich hätten die Bremer das schon jetzt gerne bei Tahith Chong getan, aber das war nicht möglich. Wie schon im Winter, als Werder einen ersten kleinen Vorstoß unternommen hatte. Aber Manchester United setzt weiterhin auf den Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der als Jugendlicher von Feyenoord Rotterdam auf die Insel gewechselt war.

In der Premier League durfte Chong in der vergangenen Saison nur drei Mal ran, in der Europa League immerhin in sechs von elf Partien. Das Halbfinale gegen den FC Sevilla hat er durch seinen Wechsel verpasst. Getroffen hat Tahith Chong in der vergangenen Saison nur in der Reserve in der Premier League 2, fünf Mal in sechs Spielen, dazu kamen fünf Assists. Speziell dort hat ihn Werder Bremen auch beobachtet.

„Er ist ein junger Spieler mit Potenzial. Dieses Potenzial wollen wir aus ihm herauskitzeln“, sagte Baumann, betonte aber zugleich: „Er ist auch nicht mehr ganz jung und unerfahren.“ Doch gerade im Defensivverhalten, „im ersten Impuls“, wie es der Sportchef nannte, sei noch einiges zu verbessern. Tahith Chong, der bis auf „Ja“ und „Nein“ noch kein Deutsch spricht, habe das aber selbst für sich erkannt und wolle daran arbeiten.

Tahith Chong: Darum hast sich der Neuzugang für einen Wechsel zu Werder Bremen entschieden

Auch deshalb der Wechsel zu Werder Bremen, wo Tahith Chong auf viel Spielpraxis hofft. Trotzdem ist es überraschend, dass er und Manchester United sich ausgerechnet einen Fast-Absteiger als Nachhilfelehrer ausgesucht haben. Doch das sieht Frank Baumann anders. Vier Faktoren hätten eine Rolle gespielt. „Die Bundesliga hat in England einen sehr guten Ruf, es gab in den letzten Jahren viele Beispiele von jungen Spielern, die sich hier sehr gut entwickelt haben“, erklärte der Sportchef und meinte damit natürlich auch einen Jadon Sancho von Borussia Dortmund. „Außerdem kann man dort einschätzen, dass wir vor der schlechten Saison auf einem guten Weg waren“, behauptete Baumann und brachte sogleich seinen Trainer ins Spiel: „Florian Kohfeldt ist ein wichtiger Faktor, wenn wir einen Spieler mit der Art und Weise unseres Fußballs überzeugen wollen. Das ist gerade für Offensivspieler immer ein sehr wichtiges Argument. Und Tahith ist jemand, der eine Mannschaft braucht, die Fußball spielen möchte, damit er seine Aktionen in der Offensive bekommt.“

Davon hätte auch ein Milot Rashica profitiert – und davor sei das bei Serge Gnabry und Kevin de Bruyne ebenfalls ein Thema gewesen. Den Experten sei nicht entgangen, wie gut sich diese Offensivspieler in Bremen entwickelt hätten. Schon am Mittwoch soll Tahith Chong gegen den Linzer ASK seine Testspiel-Premiere feiern – und dann nicht mehr nur die eigenen Mitspieler zu Fouls nötigen. (kni)