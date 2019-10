Werder-Trainer Kohfeldt testet ohne 17, aber mit Bargfrede: „Allein seinetwegen würde ich es machen“

Die Abwesenheitsliste ist lang. Zu lang eigentlich, um einem Testspiel noch das Prädikat „wirklich sinnvoll“ zu verleihen. Werder Bremen fehlen am Freitag (18.30 Uhr) in der Partie bei Zweitligist FC St. Pauli gleich 17 Bundesliga-Spieler – neun wegen Verletzung, sieben wegen Länderspiel-Abstellungen sowie einer, weil er geschont werden soll.

Bremen – Und dennoch: Trainer Florian Kohfeldt freut sich auf das Match, denn er erwartet wichtige Fortschritte bei zwei, drei Rückkehrern. Vor allem bei Philipp Bargfrede, der nach langer Verletzungspause zwar schon zwei Kurzeinsätze für Werder Bremen in der Liga hatte, sich nun aber die richtige Wettkampfhärte holen soll.

„Bargi ist so wichtig. Selbst wenn das Spiel nur für ihn wäre, würde ich es machen“, sagt Kohfeldt auf Nachfrage der DeichStube* und will den 30-Jährigen wieder zu einem Startelf-Kandidaten machen: „Er hat jetzt eine Phase von fast vier Wochen Mannschaftstraining hinter sich – plus die zwei Bundesliga-Einsätze. Aufgrund seines körperlichen Zustands war er bislang noch kein Startelf-Kandidat ist, doch da ist er jetzt sehr nah dran. Der nächste Schritt für ihn ist es, 60, 70 Minuten auf diesem Niveau zu spielen.“ Das wird Bargfrede am Freitag machen.

Werder Bremen: Testspiel gegen St. Pauli wichtig für Rückkehrer

Ebenso Sebastian Langkamp, der in dieser Saison noch gar keinen Auftritt bei Werder Bremen hatte. Kohfeldt: „Auch er braucht diese Bedingungen eines guten Gegners kombiniert mit einer guten Kulisse.“ Bundesliga-Simulation eben.

Milos Veljkovic, der am Wochenende beim 2:2 gegen Eintracht Frankfurt sein Comeback gefeiert hatte, soll das Spiel nutzen, um besser in den Rhythmus zu finden. Und auch für Leonardo Bittencourt sei die Partie unter diesem Gesichtspunkt wichtig, so Kohfeldt: „Wir können nochmal im Detail an seiner Position arbeiten.“

Werder Bremen: Viele Nachwuchsspieler bekommen Chance im Testspiel gegen St. Pauli

Allerdings wird Mittelfeldmann Bittencourt kaum Mitspieler um sich haben, mit denen er auch in der Bundesliga bei Werder Bremen zusammenspielt. Maxi Eggestein wird geschont, Davy Klaassen und Claudio Pizarro fehlen angeschlagen, Milot Rashica, Josh Sargent, Johannes Eggestein und Benjamin Goller sind mit ihren Nationalteams unterwegs. Außerdem fehlen Torwart Jiri Pavlenka, Marco Friedl, Michael Lang (alle bei Länderspielen) sowie die verletzten Niklas Moisander, Niklas Füllkrug, Yuya Osako, Ömer Toprak, Kevin Möhwald, Ludwig Augustinsson und Fin Bartels.

Weil sie alle nicht dabei sind, bekommen die Nachwuchsspieler Nick Woltemade, Eren Dinkci, Louis Poznanski, Kyu-hyun Park, Maik Nawrocki erstmals eine Chance im Profi-Team von Werder Bremen. Ebenfalls im Testspiel gegen den FC St. Pauli dabei: Ilia Gruev, Simon Straudi und David Philipp, die über die volle Spielzeit gehen sollen.

