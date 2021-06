Werder-Testspiel in Oldenburg: Kapino eröffnet den Kampf der Keeper, Sargent und Osako zeigen sich

Werder-Vorbereitung

Der SV Werder Bremen bestreitet heute in Oldenburg das zweite Testspiel der Vorbereitung - Torwart Stefanos Kapino steigt ein.

Auf den ersten Blick ist es ein ganz normales Testspiel, eines, das mehr als drei Wochen vor dem Saisonstart noch unter der Rubrik „Warmlaufen“ geführt werden sollte. Doch wenn der SV Werder Bremen am Mittwoch im Marschwegstadion bei Regionalligist VfB Oldenburg antritt (18.30 Uhr im Live-Ticker der DeichStube*), dann geht es für den einen oder anderen Spieler im Kader gewissermaßen schon um alles.

Oldenburg - Erst nach dem zweiten Testspiel der Vorbereitungsphase will Markus Anfang entscheiden, welche 24 Feldspieler er am Tag darauf mitnimmt ins Trainingslager nach Zell am Ziller. Mindestens 27 Akteure hat der Trainer des SV Werder Bremen derzeit aber zur Auswahl. Heißt: Mindestens drei fallen in Oldenburg durch das Raster – was für die Betroffenen wohl auch bedeuten wird, dass sie in Anfangs Planungen trotz aller derzeitigen Unwägbarkeiten mit gewünschten, doch noch nicht vollzogenen Wechseln, kaum eine Rolle spielen.

Werder Bremen-Testspiel in Oldenburg: Wer darf mit ins Trainingslager?

Milos Veljkovic und Ömer Toprak werden im Zillertal dabei sein, in Oldenburg dürften sie aber nicht spielen. Bei Veljkovic hat der SV Werder Bremen schon verkündet, dass er wegen leichter Probleme erst im Trainingslager wieder dabei sein wird. Toprak hat seine Rückenbeschwerden zwar überwunden und soll gegen den VfB auch im Aufgebot stehen, über einen Einsatz wird vermutlich aber erst kurzfristig entschieden. Die erst am Dienstag nach Bremen zurückgekehrten Nationalspieler Josh Sargent und Yuya Osako stehen zur Verfügung, ob sie tatsächlich zum Einsatz kommen, ist aber nicht sicher.

Jiri Pavlenka wird das Testspiel in Oldenburg sicher nicht bestreiten. Nachdem er die EM-Teilnahme aufgrund hartnäckiger Rückenprobleme absagen musste, fasst Werder Bremen den Keeper zunächst mit Samthandschuhen an. Langsame Belastungssteigerung steht auf dem Programm, aber kein Start von null auf hundert. Doch auch ohne den Tschechen wird im Marschwegstadion, in dem 5000 Zuschauer erwartet werden, der Kampf um den Platz zwischen den Bremer Pfosten eröffnet. Stefanos Kapino steigt ins Geschehen ein, zeigt sich erstmals nach seiner Zeit als Leihspieler beim SV Sandhausen wieder im Werder-Trikot. Den ersten Test bei BW Lohne am Sonntag (7:0) hatte der Grieche wegen einer Prellung noch verpasst, nun ist er fit und kann das Duell mit Michael Zetterer und Pavlenka aufnehmen. Diese drei plus U23-Schlussmann Eduardo dos Santos Haesler bilden auch im Trainingslager die Torwart-Gruppe.

Werder Bremen: Zweites Testspiel in Oldenburg - so geht es weiter

Der SV Werder Bremen reist am Donnerstagvormittag ins Zillertal. Bis zum 8. Juli bereitet sich der Zweitligist dort auf die am 24./25. Juli beginnende Saison vor. In der Woche stehen Testspiele gegen ZSKA Sofia (4. Juli) und Zenit St. Petersburg (7.Juli) auf dem Programm. (csa)