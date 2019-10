Schaaf hilft bei Werder als Co-Trainer aus

So etwas gibt es wahrscheinlich nur beim SV Werder Bremen: Erfolgstrainer Thomas Schaaf, der mit dem Club 2004 das Double holte, ist nun Assistent von U23-Coach Konrad Fünfstück (39) in der Regionalliga Nord.

Bremen - Der 58-jährige Thomas Schaaf, der 2018 als Technischer Direktor zum SV Werder Bremen zurückgekehrt ist, springt für den verletzten Björn Dreyer ein. Der 30-Jährige hat sich im Training die Achillessehne gerissen und musste operiert werden.

„Thomas stellt sich absolut in den Dienst der Sache“, berichtet Björn Schierenbeck auf Nachfrage der DeichStube*. Der Direktor des Nachwuchsleistungszentrums spricht von einer optimalen Interimslösung, bis Dreyer im Januar wieder voll als Co-Trainer einsatzfähig sein soll. Thomas Schaaf sei in seiner Funktion ohnehin in engem Kontakt mit Fünfstück und der Mannschaft gewesen. „Jetzt sitzt er eben auch bei den Spielen mit auf der Bank, ist dabei Unterstützer und Ansprechpartner von Konrad, der sich diese Lösung ausdrücklich gewünscht hat“, betont Schierenbeck. Es sei auch gut möglich, dass Schaaf bei der einen oder anderen Trainingseinheit mit auf dem Platz stehen wird.

Werder Bremen U23: Björn Dreyer kehrt nach Genesung auf Co-Trainer-Posten zurück

Anfang April hatte Thomas Schaaf zuletzt als Trainer gearbeitet, war dann aber bei Hannover 96 entlassen worden. Im Sommer 2018 kehrte er zum SV Werder Bremen zurück und übernahm den neu geschaffenen Posten des Technischen Direktors, der sich unter anderem um die Spielphilosophie im Club und die Ausbildung der Trainer kümmern soll. Als Fünfstück Mitte September im Spiel gegen Weiche Flensburg die Rote Karte sah, sprang Schaaf schon einmal ein, unterstützte Co-Trainer Dreyer.

Nun gibt er dessen Ersatz – und das ist gut für alle Beteiligten. Werder muss keinen externen Trainer holen oder durch eine interne Lösung für ein Problem bei einer anderen Mannschaft sorgen. Und Dreyer kann problemlos wieder auf seinen Posten zurückkehren. Neben Konrad Fünfstück und Thomas Schaaf kümmern sich auch Manuel Klon (Torwarttrainer) und Henrik Frach (Athletikcoach) um die Mannschaft. Der ehemalige Co-Trainer Mirko Votava ist derweil seit Sommer fest im Scouting eingeplant.

+ Björn Dreyer, Co-Trainer der U23 von Werder Bremen, hat sich einen Achillessehnenriss zugezogen und fehlt den Grün-Weißen. © gumzmedia

Werder Bremen: Thomas Schaaf ist sich nicht zu schade für die Regionalliga

Sportlich läuft es bei der U23 gerade nicht so gut, es gab drei Niederlagen am Stück. Das liegt gewiss auch am großen Verletzungspech der Profis. Viele U23-Spieler müssen oben aushelfen, Kapitän Christian Groß ist sogar schon in der Abwehr des Bundesligisten fest gesetzt. Ein normaler Trainingsbetrieb war für Fünfstück kaum möglich – und nun hat sich auch noch sein Co-Trainer verletzt.

Doch Thomas Schaaf steht parat, ist sich nach seinen großen Erfolgen als Spieler und Trainer auf der großen Fußball-Bühne nicht zu schade, in der Regionalliga auszuhelfen. Ein Erfolgserlebnis war ihm bislang allerdings nicht vergönnt gewesen, gegen Norderstedt, Lübeck und Drochtersen/Assel setzte es mit Schaaf auf der Bank jeweils eine Niederlage. (kni)

