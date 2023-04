Ex-Bremer Kevin Möhwald vor Absprung bei Union Berlin: „Werder ist immer eine Option“

Transfer im Sommer?

Kevin Möhwald spielt in den Planungen von Union Berlin offenbar keine Rolle mehr. In der laufenden Bundesliga-Saison stand der ehemalige Profi des SV Werder Bremen nicht ein einziges Mal im Spieltags-Kader. Ein Wechsel im Sommer ist demzufolge sehr wahrscheinlich – ist sogar eine Rückkehr nach Bremen denkbar?

Berlin/Bremen - „Ich verfolge Werder noch sehr intensiv. Wenn es mir möglich ist, schaue ich jedes Spiel live“, verrät Kevin Möhwald in der DeichStube-Podcast-Show eingeDEICHt und blickt auf seinen Wechsel vom SV Werder nach Berlin im Bremer Abstiegsjahr 2021 zurück: „Es war eine sehr schwere Entscheidung. Union kam mit der Aussicht, europäisch und weiter Bundesliga-Fußball zu spielen, auf mich zu. Vom Paket her war es für mich die beste Entscheidung, die ich damals hätte treffen können. Es war aber nie eine Entscheidung gegen Werder Bremen, sondern eine Entscheidung für das Paket von Union Berlin.“

Möhwalds Erwartungen wurden bei Union Berlin aber nicht erfüllt. „Mit dem Wissen von heute würde ich die Entscheidung so nicht wieder treffen. Im letzten Jahr war die Saison schon ein Stück weit enttäuschend für mich. Ich habe nicht die Einsatzzeiten bekommen, die ich mir erhofft hatte. Da habe ich aber zumindest mal gespielt, in dieser Saison habe ich nicht eine Kader-Nominierung vorzuweisen“, sagt Möhwald in der aktuellen Folge des eingeDEICHt-Podcasts und bilanziert: „Das ist im Endeffekt ein verschenktes Jahr.“

In Konsequenz liebäugelt Kevin Möhwald mit einem Vereinswechsel. „Ich ziehe das bis zum Sommer durch und dann werde ich mich umschauen, was Sinn ergibt. So ein Jahr möchte ich jedenfalls nicht noch mal haben“, betont der 29-jährige Mittelfeldspieler, der selbst noch nicht weiß, wohin es ihn ziehen wird: „Konkrete Pläne habe ich noch nicht. Es gibt immer mal wieder Gespräche, die gab es auch im Winter schon. Da war mir die Situation bereits klar. Das Passende war aber noch nicht dabei.“ Mit dem SV Werder habe es seinerzeit indes sehr gut gepasst. „Ich habe an Bremen, den Abstieg mal ausgenommen, nur gute Erinnerungen. Die Stadt und den Verein habe ich in meinem Herzen“, betont Möhwald, der sich eine Rückkehr zum SV Werder Bremen durchaus vorstellen kann: „Natürlich ist Werder immer eine Option.“ (tst)