Werder Bremen gegen Union Berlin im Live-Ticker: Anpfiff - Los geht‘s!

Der SV Werder Bremen trifft am Samstag (15.30 Uhr) in der Bundesliga auf Aufsteiger Union Berlin. Verfolgt das Heimspiel im Weserstadion im Live-Ticker der DeichStube*. Aktueller Spielstand 0:0.

3. Min: Toprak sieht den startenden Osako und versucht seinen Stürmer in den gegnerischen Strafraum zu schicken, der Befreiungsschlag wird immer länger und länger - Aus, Abstoß Union Berlin.

3. Min: Bülter versucht es mit Tempo, doch Toprak kann ihn völlig fair ins Seitenaus abdrängen. Einwurf Werder.

2. Min: Werder versucht den Ball in den eigenen Reihen zu halten und schiebt sich das Spielgerät hin und her, ohne jedoch wirklich Raum zu gewinnen.

1. Min: Anpfiff im Weserstadion! Los geht der Spaß - Union Berlin stößt an.

15.27 Uhr: Immerhin geht es jetzt raus auf den Rasen.

15.24 Uhr: Die Sonne scheint, die Stimmung ist gut, die Mannschaften stehen im Tunnel - kann losgehen!

15.20 Uhr: Wir wollen auch nochmal den Worten des Gäste-Coaches Urs Fischers lauschen, der bei den Kollegen von Sky Rede und Antwort steht: „Heute wird es auf unseren Mut angekommen. Wir wollen den Weg nach vorne suchen.“ Und mit diesen Worten schließt sich der Union-Trainer den Worten Florian Kohfeldts an, der ebenfalls sein Glück in der Offensive finden möchte.

15.15 Uhr: Nur noch eine Viertelstunde, dann rollt im Weserstadion endlich wieder der Ball.

15.05 Uhr: Der wohl größte Unterschied zum Spiel gegen den BVB ist, dass die Gäste aus Berlin nicht versuchen werden 90 Minuten das Spiel zu machen. Vielmehr müssen die Grün-Weißen die Initiative übernehmen und das Spiel selbst gestalten.

15.03 Uhr: Bei den Kollegen von Sky erklärt Kohfeldt, dass die Bremer auch im heutigen Match fußballerische Akzente setzen wollen. Dabei lautet das Credo: „Wir müssen uns trauen mutig zu spielen!“

15.02 Uhr: Im Vergleich zu letzter Woche ist Woltemade übrigens nicht im Kader.

15.01 Uhr: Gegen die Gäste aus Berlin erwartet Kohfeldt ein Geduldsspiel, wo es auf jeden Fall auf die richtige Einstellung ankommt.

15.00 Uhr: Außerdem erklärt der Trainer der Grün-Weißen: „Erfolge tun uns gut. Wichtig war, dass wir wieder unseren Fußball auf den Platz gebracht haben.“

15.00 Uhr: „Wir haben heute eine positive Herausforderung“, verrät Trainer Florian Kohfeldt. „Es ist eine Herausforderung, der wir uns gerne stellen.“

14.53 Uhr: In der Theorie klingt das Ganze doch schon einmal ganz gut, hoffentlich sehen wir auch gleich spannende 90 Minuten.

14.50 Uhr: Offensiv wird es heute wieder auf Davie Selke und Milot Rashica ankommen. Schon gegen den BVB hat sich gezeigt, dass die beiden für die Grün-Weißen Offensivbemühungen immens wichtig sind. Selke kann in vorderster Front Bälle verarbeiten, annehmen und auf nachrückende Spieler ablegen, während Rashica mit Tempo und Technik in freie Räume vorstoßen soll.

14.43 Uhr: Wirklich viel zu vergleichen gibt es zwischen den Teams nicht. Das allererste Aufeinandertreffen fand 2009 im DFB-Pokal statt. Dort setzten sich die heutigen Hausherren souverän mit 5:0 durch. Das nächste Spiel zwischen Werder Union sollte erst in dieser Bundesliga-Saison stattfinden. In der Hinrunde holten die Grün-Weißen dank eines 2:1-Sieges in Berlin einen ganz wichtigen Dreier.

14.41 Uhr: Während es für das Team von Trainer Florian Kohfeldt im DFB-Pokal läuft, ist die Verfassung im normalen Ligabetrieb mehr schlecht als recht. Gegen Hoffenheim gab es ein 0:3, während man sich den Augsburgern am letzten Wochenende nach einer enttäuschenden zweiten Hälfte mit 1:2 geschlagen geben musste. Wir sollten aber nicht vergessen: Es kann nur besser werden. Immerhin sollte der starke Sieg gegen den BVB Aufschwung geben.

14.37 Uhr: Werder Bremen gegen Union Berlin - das heißt: Platz 16 gegen Platz 12. Mit einem Dreier könnten die Grün-Weißen den Rückstand auf die Berliner von bisherigen sechs Punkten halbieren.

14.35 Uhr: Und ein Blick rüber zu den Gästen: Die Ex-Bremer Felix Kroos, Anthony Ujah und Sebastian Polter sitzen allesamt auf der Bank.

14.34 Uhr: Sonst spielen die üblichen Verdächtigen. Klar, im Tor steht Jiri Pavlenka, die Außenverteidiger-Positionen nehmen Leonardo Bittencourt und Marco Friedl ein, Maximilian Eggestein und Davy Klaassen bilden das Mittelfeldzentrum. Yuya Osako und Milot Rashica stürmen neben Selke.

14.33 Uhr: Ganz wichtig für Werder: Davie Selke steht wie erhofft wieder in der ersten Elf. Der Stürmer hatte sich gegen Dortmund eine Blessur am Hüftbeugelmuskel zugezogen. Am Freitag war er beim Abschlusstraining aber wieder dabei.

14.32 Uhr: Alles wie erwartet in der Aufstellung von Werder Bremen. Trainer Florian Kohfeldt nimmt nach dem DFB-Pokal-Coup gegen Borussia Dortmund (3:2) nur eine Änderung in der Startelf vor, Ömer Toprak rutscht nach einem Spiel Pause wieder für Milos Veljkovic ins Team. Er wird wieder den rechten Part in einer Dreierkette mit Kevin Vogt und Niklas Moisander einnehmen.

14.30 Uhr: Werder Bremen: Pavlenka – Toprak, Vogt, Moisander – Bittencourt, Friedl – M. Eggestein, Klaassen – Osako, Selke, Rashica

Werder Bremen gegen Union Berlin im Live-Ticker: So wird gespielt

14.30 Uhr: Wie allseits bekannt, kommt das Beste eben zum Schluss. Hier ist auch schon die erste Elf der Grün-Weißen:

14.28 Uhr: Die Eisernen aus der Hauptstadt sind heute richtig auf Zack. Hier kommt auch schon die Aufstellung von Union Berlin:

14.26 Uhr: Wie treten die Grün-Weißen heute zu Hause auf? Vertraut Trainer Florian Kohfeldt den gleichen Männern wie beim BVB-Match unter der Woche? In wenigen Minuten sind wir schlauer.

14.23 Uhr: Trotz des furiosen Sieges gegen die Gelb-Schwarzen darf Werder die Gäste aus Berlin nicht unterschätzen. Schließlich hat sich auch Union im DFB-Pokal erfolgreich mit 1:0 gegen Verl durchgesetzt.

14.21 Uhr: Was sollen wir sagen? Den Vorgeschmack auf die heutige Partie gab es schon im Pokal gegen Borussia Dortmund. Heute kann es gerne so weitergehen. Schließlich soll der zweite Heimsieg her!

14.19 Uhr: Moin Fußballfreunde, heute dreht sich mal wieder alles um das runde Leder und wir sind richtig heiß drauf!

An dieser Stelle entsteht der Live-Ticker zum Bundesliga-Heimspiel des SV Werder Bremen gegen Union Berlin. Los geht es um 14.30 Uhr mit den Aufstellungen beider Mannschaften.

Zum Vorbericht vom 6. Februar 2020:

Werder Bremen und der mentale Spagat gegen Union Berlin

Bremen – Zwei Tage nach einem Spiel ist frei, das ist bei Werder Bremen so Usus. Trainiert wird dann nicht, höchstens behandelt und gepflegt – je nachdem, wer gerade was braucht. Nach dem Pokal-Triumph gegen Borussia Dortmund und vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr) hat Trainer Florian Kohfeldt diesen Ablauf allerdings verändert.

Die Werder-Profis kamen am Donnerstag als Gruppe zusammen und unternahmen eine Radtour. „Wir haben besprochen, dass wir uns am Regenerationstag nach dem Sieg auf jeden Fall sehen wollen“, berichtete Kohfeldt, der das zurückgekehrte gute Gefühl nach dem Dortmund-Spiel unter anderem dadurch am Leben erhalten möchte.

Kohfeldts Einordnung des ebenso überraschenden wie überzeugenden Pokalerfolgs kam dabei einem mentalen Spagat gleich. „Wir dürfen uns nicht verführen lassen und denken, dass es am Samstag wieder genauso läuft. Da erwartet uns ein ganz anderes Spiel“, sagte der Trainer.

Werder Bremen will gegen Union Berlin die richtige Mischung finden

Andererseits dürfe seine Mannschaft aber auch nicht in die Haltung verfallen, gar nicht mehr an Dortmund denken zu wollen. „Denn ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass dieses Spiel einiges bei uns bewirken kann.“ Die richtige Mischung zu finden – zwischen Euphorie und Anspannung, zwischen neuem Selbstvertrauen und angemessener Demut –, das ist nun Kohfeldts Aufgabe, ehe es für Werder Bremen am Samstag in der Liga wieder um überlebenswichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg geht. Und zwar unter gänzlich anderen Vorzeichen.

Anders als im Pokal gegen den BVB ist Werder Bremen gegen Union nicht der krasse Außenseiter. Genau das hatte der Mannschaft am Dienstagabend aber noch sehr geholfen. „Das kann dir entgegenkommen, gerade wenn du in einer Situation bist, in der du stark unter Druck stehst. Die Jungs haben es beeindruckend genutzt, um sich zu befreien“, sagte Kohfeldt. Und sie haben sich das Weserstadion wieder ein gutes Stück zurückerobert.

Werder Bremen hat in der laufenden Saison erst ein Heimspiel gewonnen

Nur zur Erinnerung: In der Liga hat Werder in der laufenden Saison erst ein Heimspiel gewonnen. Und dieses 3:2 gegen Augsburg aus dem September 2019 – es liegt gefühlt deutlich länger zurück als die tatsächlichen fünf Monate. „Wir haben es am Dienstag geschafft, dass das Weserstadion in unseren Köpfen wieder positiv besetzt ist. Das würde ich gerne bis Samstag transportieren“, sagte Kohfeldt und äußerte eine nicht ganz ernst gemeinte Idee: „Ich habe kurz überlegt, ob wir einfach die Banner vom DFB-Pokal hängen lassen, aber da hat der Vertrieb mich gestoppt.“

+ Waren am Donnerstag zur Abwechslung mal nicht auf dem Platz, sondern auf dem Drahtesel unterwegs: Die Profis des SV Werder Bremen. © gumzmedia

Es war ein Satz, dessen Charakter die Stimmung während der gestrigen Pressekonferenz gut wiedergab: Sie war gelöst, zuversichtlich, kritische Fragen an den Trainer gab es nicht. Noch so eine Folge des guten Dortmund-Spiels. Das war auch Kohfeldt bewusst.

„Wir wissen alle, wie wir hier sitzen würden, wenn wir gegen Borussia Dortmund nicht dieses Spiel gemacht hätten. Dann hätten wir hier jetzt nicht so eine spaßige Veranstaltung“, sagte der 37-Jährige, für den der Druck vor dem Union-Spiel vielleicht nicht kleiner, aber auf keinen Fall größer geworden ist. Kohfeldt selbst, das machte er deutlich, kann mit der angespannten Lage in der Liga gut umgehen.

Vor Heimspiel gegen Union Berlin: Werder Bremen hat „genug Zeit zur Regeneration“

„Mich belastet es insofern, weil ich die Situation zusammen mit der Mannschaft lösen möchte und ich natürlich weiß, dass wir eine Verantwortung haben für den Verein“, sagte er. „Aber trotzdem stehe ich morgens nicht auf und denke: Oh Gott, was habe ich für Druck!“ Die Sache mit dem Kopf, mit dem Mentalen scheinen sie bei Werder also im Griff zu haben. Bleibt noch die Frage nach den Beinen.

Samstag, Dienstag, Samstag, drei Spiele in acht Tagen – das ist viel für eine Mannschaft, die in dieser Saison immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Vor dem Union-Spiel sieht Kohfeldt aber keine Schwierigkeiten. „Wir haben genug Zeit zur Regeneration. Frische und Fitness sind bei uns kein Problem.“ Und plötzlich diente dieses Dortmund-Spiel auch hier wieder als Referenzgröße. Werder habe es trotz all der Verletzungen geschafft, dass der Kader fit ist, sagte Kohfeldt: „Sonst hätten wir drei Tage nach dem Spiel in Augsburg nicht so eine Leistung wie gegen Dortmund abliefern können.“

*DeichStube.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks