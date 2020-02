Werder Bremen gegen Union Berlin im Live-Ticker

Der SV Werder Bremen trifft am Samstag (15.30 Uhr) in der Bundesliga auf Aufsteiger Union Berlin. Verfolgt das Heimspiel im Weserstadion im Live-Ticker der DeichStube*.

Zum Vorbericht vom 6. Februar 2020:

Werder Bremen und der mentale Spagat gegen Union Berlin

Bremen – Zwei Tage nach einem Spiel ist frei, das ist bei Werder Bremen so Usus. Trainiert wird dann nicht, höchstens behandelt und gepflegt – je nachdem, wer gerade was braucht. Nach dem Pokal-Triumph gegen Borussia Dortmund und vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 15.30 Uhr) hat Trainer Florian Kohfeldt diesen Ablauf allerdings verändert.

Die Werder-Profis kamen am Donnerstag als Gruppe zusammen und unternahmen eine Radtour. „Wir haben besprochen, dass wir uns am Regenerationstag nach dem Sieg auf jeden Fall sehen wollen“, berichtete Kohfeldt, der das zurückgekehrte gute Gefühl nach dem Dortmund-Spiel unter anderem dadurch am Leben erhalten möchte.

Kohfeldts Einordnung des ebenso überraschenden wie überzeugenden Pokalerfolgs kam dabei einem mentalen Spagat gleich. „Wir dürfen uns nicht verführen lassen und denken, dass es am Samstag wieder genauso läuft. Da erwartet uns ein ganz anderes Spiel“, sagte der Trainer.

Werder Bremen will gegen Union Berlin die richtige Mischung finden

Andererseits dürfe seine Mannschaft aber auch nicht in die Haltung verfallen, gar nicht mehr an Dortmund denken zu wollen. „Denn ich bin mir vollkommen im Klaren darüber, dass dieses Spiel einiges bei uns bewirken kann.“ Die richtige Mischung zu finden – zwischen Euphorie und Anspannung, zwischen neuem Selbstvertrauen und angemessener Demut –, das ist nun Kohfeldts Aufgabe, ehe es für Werder Bremen am Samstag in der Liga wieder um überlebenswichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg geht. Und zwar unter gänzlich anderen Vorzeichen.

Anders als im Pokal gegen den BVB ist Werder Bremen gegen Union nicht der krasse Außenseiter. Genau das hatte der Mannschaft am Dienstagabend aber noch sehr geholfen. „Das kann dir entgegenkommen, gerade wenn du in einer Situation bist, in der du stark unter Druck stehst. Die Jungs haben es beeindruckend genutzt, um sich zu befreien“, sagte Kohfeldt. Und sie haben sich das Weserstadion wieder ein gutes Stück zurückerobert.

Werder Bremen hat in der laufenden Saison erst ein Heimspiel gewonnen

Nur zur Erinnerung: In der Liga hat Werder in der laufenden Saison erst ein Heimspiel gewonnen. Und dieses 3:2 gegen Augsburg aus dem September 2019 – es liegt gefühlt deutlich länger zurück als die tatsächlichen fünf Monate. „Wir haben es am Dienstag geschafft, dass das Weserstadion in unseren Köpfen wieder positiv besetzt ist. Das würde ich gerne bis Samstag transportieren“, sagte Kohfeldt und äußerte eine nicht ganz ernst gemeinte Idee: „Ich habe kurz überlegt, ob wir einfach die Banner vom DFB-Pokal hängen lassen, aber da hat der Vertrieb mich gestoppt.“

+ Waren am Donnerstag zur Abwechslung mal nicht auf dem Platz, sondern auf dem Drahtesel unterwegs: Die Profis des SV Werder Bremen. © gumzmedia

Es war ein Satz, dessen Charakter die Stimmung während der gestrigen Pressekonferenz gut wiedergab: Sie war gelöst, zuversichtlich, kritische Fragen an den Trainer gab es nicht. Noch so eine Folge des guten Dortmund-Spiels. Das war auch Kohfeldt bewusst.

„Wir wissen alle, wie wir hier sitzen würden, wenn wir gegen Borussia Dortmund nicht dieses Spiel gemacht hätten. Dann hätten wir hier jetzt nicht so eine spaßige Veranstaltung“, sagte der 37-Jährige, für den der Druck vor dem Union-Spiel vielleicht nicht kleiner, aber auf keinen Fall größer geworden ist. Kohfeldt selbst, das machte er deutlich, kann mit der angespannten Lage in der Liga gut umgehen.

Vor Heimspiel gegen Union Berlin: Werder Bremen hat „genug Zeit zur Regeneration“

„Mich belastet es insofern, weil ich die Situation zusammen mit der Mannschaft lösen möchte und ich natürlich weiß, dass wir eine Verantwortung haben für den Verein“, sagte er. „Aber trotzdem stehe ich morgens nicht auf und denke: Oh Gott, was habe ich für Druck!“ Die Sache mit dem Kopf, mit dem Mentalen scheinen sie bei Werder also im Griff zu haben. Bleibt noch die Frage nach den Beinen.

Samstag, Dienstag, Samstag, drei Spiele in acht Tagen – das ist viel für eine Mannschaft, die in dieser Saison immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde. Vor dem Union-Spiel sieht Kohfeldt aber keine Schwierigkeiten. „Wir haben genug Zeit zur Regeneration. Frische und Fitness sind bei uns kein Problem.“ Und plötzlich diente dieses Dortmund-Spiel auch hier wieder als Referenzgröße. Werder habe es trotz all der Verletzungen geschafft, dass der Kader fit ist, sagte Kohfeldt: „Sonst hätten wir drei Tage nach dem Spiel in Augsburg nicht so eine Leistung wie gegen Dortmund abliefern können.“

