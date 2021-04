Werder Bremen gegen Union Berlin im Live-Ticker: Union aktiver, Werder hinten konzentriert

Werder Bremen gegen Union Berlin live

+ © nordphoto / gumzmedia Werder Bremen gegen Union Berlin im Live-Ticker: Maximilian Eggestein (r.) und Co. tun sich sehr schwer. © nordphoto / gumzmedia

Der SV Werder Bremen live gegen den 1. FC Union Berlin - das Bundesliga-Spiel vom 31. Spieltag heute im Live-Ticker: Alle Tore, News und Infos - alles im Liveticker der DeichStube*. Aktueller Spielstand: 0:0.

>>> LIVETICKER AKTUALISIEREN <<<

45. + 2 Min: An sich ist die Ecke nicht schlecht getreten, aber die großgewachsenen Berliner bekommen den Standard ohne große Mühe verteidigt.

45. + 1 Min: Es gibt die erste Ecke für Werder!

45. + 1 Min: Juhu, es gibt zwei Minuten obendrauf. Was bieten uns die Mannschaften an?

44. Min: Es ist bald geschafft. Die erste Halbzeit ist so gut wie durch. Dann können wir uns von diesem Gruselkick erholen.

42. Min: Ein Hauch von Gefahr! Friedrich will einen Befreiungsschlag in die Arme von Luthe köpfen, doch die Rückgabe wird zu kurz. Rashica versucht den Ball zu erreichen, Luthe passt jedoch auf und grätscht ins Seitenaus.

39. Min: Werder bietet offensiv überhaupt nichts an. Sobald es in die gegnerische Hälfte geht, ist das Spielgerät auch schon wieder weg. Das Gute: Union macht es nicht viel besser.

35. Min: Bezeichnende Szene für das Spiel: Friedrich bekommt ein ganz einfaches Zuspiel auf dem Flügel - der Ball rollt ihm über den Fuß ins Aus.

34. Min: Kaum hat Werder das Kunstleder, schon ist es wieder weg. Union schafft es sehr gut, sich die zweiten Bälle zu sichern.

32. Min: Die Teams finden offensiv keine Lösungen. In den Zweikämpfen geht es ordentlich zur Sache - das war‘s aber auch schon.

30. Min: Möhwald ist wieder in der Partie. Ein wenig Eisspray scheint Wunder zu helfen. Wir behalten das trotzdem mal im Auge.

27. Min: Möhwald hat Schmerzen! In einem Zweikampf gibt es einen Schlag Knie auf Knie zwischen dem Bremer und Unions Ryerson. Vorsichtshalber macht sich Bargfrede warm.

25. Min: Das Niveau ist trotzdem überschaubar. Ein Hingucker ist es bis hierhin nicht. Werder schafft es kaum, den Ball über mehrere Stationen in den eigenen Reihen zu halten.

22. Min: Erster Torschuss für Werder! Groß unternimmt einen Ausflug über die Mittellinie und lässt zwei, drei Gegenspieler stehen, setzt Rashica vor dem Strafraum in Szene. Der Flügelstürmer versucht es aus der Entfernung, doch Friedrich hält den Fuß rein und fälscht die Kugel ab. Luthe riecht den Braten und packt sicher zu.

20. Min: Schwere Kost, was uns in den ersten 20 Minuten angeboten wird. Steckt beiden Teams die englische Woche in den Knochen? Aktuell scheint es zumindest so.

18. Min: Zwar ist Union die aktivere Mannschaft, wirklich gefährlich wurde es bisher jedoch nicht. Offensiv geht wenig zusammen.

16. Min: Bei den Grün-Weißen fehlt es mal wieder an den Grundlagen. Wenn die Männer von Florian Kohfeldt mal schnell kontern könnten, kommt das Zuspiel viel zu ungenau.

Werder Bremen gegen Union Berlin im Live-Ticker: Schwacher Beginn an der Alten Försterei

13. Min: Friedrich unterbindet einen Konter der Gäste. Gegen den zum Sprint ansetzenden Rashica konnte sich der Verteidiger nur mit einem Foul helfen. Da hätte man ruhig Gelb zeigen können - Itrrich ist jedoch anderer Meinung.

10. Min: Im Kopfballduell mit Möhwald arbeitet Ingvartsen zu sehr mit seinem Ellenbogen. Freistoß im Halbfeld - richtige Entscheidung.

8. Min: Erster Schussversuch der Berliner. Andrich zieht aus gut 20 Metern ab - sein Versuch wird jedoch abgeblockt. Als Folge gibt es mal wieder Ecke.

5. Min: Ryerson behauptet den Ball auf dem rechten Flügel gegen Augustinsson und Friedl und ergaunert sich sogar einen Eckball. Der folgende Standard bringt jedoch nichts ein.

3. Min: Bei gegnerischem Ballbesitz laufen die Gäste von der Weser die Hausherren früh an. Unbeeindruckt lassen die Eisernen den Ball durch die Pressingreihen laufen. In die gegnerische Hälfte kommen sie trotzdem nicht.

2. Min: Wirklich lange können die Mannschaften den Ball nicht in den eigenen Reihen halten. Schnelle Ballverluste unterbrechen den Spielfluss.

1. Min: Los geht‘s! Schiedsrichter Patrick Ittrich pfeift an. Werder beginnt die Partie.

15.25 Uhr: „Natürlich bin ich angespannt“, erklärt Florian Kohfeldt den Kollegen von Sky. „Aber ich vertraue meiner Mannschaft.“

15.23 Uhr: Freunde, viel Zeit bleibt uns nicht mehr! Gleich rollt der Ball. Noch sind die Mannschaften in den Katakomben - dies sollte sich gleich aber ändern.

15.15 Uhr: Ein besonderes Wiedersehen gibt es für Max Kruse. Der ehemalige Kapitän der Grün-Weißen trifft erstmals wieder auf sein altes Team. Im Hinspiel fehlte der 33-Jährige verletzungsbedingt. Gegen sein Ex-Team spielt Kruse trotzdem gerne. Zehn Mal kam es in der Bundesliga zum Duell Kruse gegen Werder - fünf Treffer konnte er hierbei insgesamt erzielen.

15.07 Uhr: Den Kollegen von Sky stand Frank Baumann Rede und Antwort: „Union wird uns alles abverlangen. Wir brauchen Galligkeit und Zweikampfstärke.“

15.02 Uhr: Schiedsrichter des heutigen Matches ist Patrick Ittrich aus Hamburg. Seine Assistenten sind Sasch Thielert und Thorsten Schiffner. Während Robert Schröder als Vierter Offizieller fungiert, darf es sich Günter Perl im VAR-Keller gemütlich machen.

14.57 Uhr: Was auch noch für die Grün-Weißen sprechen könnte. Im Duell Werder gegen Union ging noch nie in Führung. Trotzdem: Auf der Statistik sollten sich die Gäste nicht ausruhen. Seit 14 Partien in der Bundesliga hat Union zu Hause nicht mehr verloren. Die letzte Niederlage gab es am 1. Spieltag gegen den FC Augsburg.

14.49 Uhr: Urs Fischer hat auch in dieser Bundesliga-Saison eine schlagkräftige Truppe beisammen, die mit 43 Punkten aktuell auf Rang 8 liegt. Statt Abstiegssorgen schielt sicherlich der ein oder andere noch auf den internationalen Wettbewerb.

14.45 Uhr: Während die Bremer durch die schwachen letzten Wochen wieder in den Abstiegskampf verwickelt worden sind, sieht es bei den Eisernen ganz anders aus.

14.43 Uhr: Gutes Omen für die Grün-Weißen? In der Bundesliga gab es zwischen den Teams bisher drei Duelle und wer ging als Sieger vom Platz? Richtig, immer die Auswärtsmannschaft. Die Statistik darf heute ruhig standhalten.

14.38 Uhr: Nach zum teilweise ganz schwachen Leistungen in den vergangenen Wochen und sechs (!) Niederlagen in Folge in der Bundesliga soll es heute endlich mal wieder mit drei Punkten klappen. Einen Sieg haben die Grün-Weißen auch bitter nötig. Am Freitagabend hat der 1. FC Köln, der auf dem Relegationsrang liegt - mit einem 3:2-Erfolg über Augsburg vorgelegt und ihr Punktekonto auf 29 Punkte ausgebaut. Bremen steht - stand jetzt - mit 30 Punkten auf Platz 14. Mit einem Sieg könnte der Vorsprung auf den Relagtionsplatz auf vier Punkte anwachsen.

14.35 Uhr: Wirklich überrascht hat uns Coach Kohfeldt mit der Aufstellung nicht. Wie bereits im Vorfeld angekündigt, steht Niclas Füllkrug von Beginn an auf dem Feld. Schon gegen die Mainzer am Mittwoch kam der Stürmer auf 78 Minuten Einsatzzeit - nun folgt direkt der nächste Einsatz. Kein Wunder, die Gäste sind auf die Torjägerqualitäten Füllkrugs angewiesen.

14.32 Uhr: Die Ersatzspieler bei den Eisernen heißen: Karius - Hübner, Trimmel, Prömel, Griesbeck, Bülter, Endo, Musa, Teuchert.

14.30 Uhr: Auf der Bank der Grün-Weißen nehmen Zetterer - Osako, Selke, Agu, Schmid, Erras, Mbom, Dinkci und Bargfrede.

14.28 Uhr: Im Vergleich zur 0:1-Niederlage wechselt Florian Kohfeldt lediglich auf einer Position. Der verletzte Veljkovic (Nasenbeinbruch) wird durch Groß ersetzt.

Werder Bremen gegen Union Berlin im Live-Ticker: So spielen die Teams!

14.24 Uhr: Auch die Gastgeber verraten uns ihre erste Elf: Luthe - Schlotterbeck, Knoche, Friedrich - Lenz, Andrich, Gentner, Ryerson - Kruse, Pohjanpalo, Ingvartsen

14.23 Uhr: Lange lassen uns die Teams nicht warten - die Aufstellungen sind da! So lässt Florian Kohfeldt spielen: Pavlenka - Friedl, Groß, Moisander - Augustinsson, Sargent, Möhwald, Eggestein, Gebre Selassie - Rashica, Füllkrug.

14.20 Uhr: Freunde, herzlich willkommen zum Bundesliga-Match des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Union Berlin. Gibt es heute endlich mal wieder einen Sieg in Deutschlands höchster Spielklasse?

An dieser Stelle entsteht am heutigen Samstag der Live-Ticker zum Bundesliga-Spiel des SV Werder Bremen gegen den 1. FC Union Berlin. Anpfiff ist um 15.30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. Hier geht es bereits um 14.30 Uhr mit den Aufstellungen beider Mannschaften los. Im Liveticker verpasst Ihr nichts!

Zum Vorbericht vom 23. April 2021:

Florian Kohfeldt verspricht Werder Bremen vor dem Union Berlin-Spiel: „Wir bleiben in der Klasse“

Der SV Werder Bremen spielt am 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga auswärts gegen Union Berlin und braucht im Abstiegskampf dringend einen Sieg. Trainer Florian Kohfeldt verspricht derweil den Klassenerhalt. Der Vorbericht der DeichStube*.

Bremen – Nach sechs Bundesliga-Pleiten in Folge – einem Negativrekord in der Vereinsgeschichte – ist der SV Werder Bremen schwer angeschlagen. Der Absturz auf die Abstiegsränge droht, doch der in die Kritik geratene Trainer Florian Kohfeldt gibt sich vor dem schweren Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Live-Ticker) beim Tabellenachten 1. FC Union Berlin kämpferisch und erneuert ein Versprechen: „Wir standen nur am ersten Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Das soll und wird auch so bleiben. Wir werden kämpfen – und wir werden diesen Kampf am Ende auch gewinnen und in der Klasse bleiben!“

Werder Bremen gegen Union Berlin im Live-Ticker: Trainer Florian Kohfeldt vernimmt Abstiegs-Sorgen der Fans

Dafür führt Kohfeldt viele Einzelgespräche mit den Spielern, es gibt Video-Analysen, aber keinen Hokuspokus. Mannschaftsabende oder teambildende Maßnahmen sind in der Corona-Pandemie ohnehin tabu. Also müssen vor allem Worte helfen. „Wir glauben an uns und an das, was wir können“, betont der Coach. Es sei egal, wie der nächste Gegner heiße oder wo dieser in der Tabelle stehe: „Wir müssen punkten, da gibt es kein Vertun.“ Die Kritik an seiner Arbeit lasse ihn zwar nicht kalt, „weil Werder für mich mehr als ein Job ist, aber ich versuche, mich davon zu befreien“. Denn es gehe nur um Werder Bremen und den Klassenerhalt.

Wegen der strengen Hygienevorschriften der Deutschen Fußball-Liga (DFL) hat der 38-Jährige kaum Kontakt zur Außenwelt, pendelt eigentlich nur zwischen seinem Haus und dem Weserstadion hin und her. Trotzdem ist ihm nicht verborgen geblieben, dass sich die Stimmung durch die Niederlagenserie verändert hat. „Natürlich sind Sorgen da. Das merkt man, und es ist vollkommen normal“, so Kohfeldt, „aber das ist auch ein gutes Zeichen, weil Werder Bremen nach wie vor unglaublich groß und in dieser Stadt so tief verwurzelt ist, dass es fast viel schlimmer wäre, wenn es nicht so wäre.“ Doch bei allem Verständnis wird Kohfeldt nicht müde, Realismus einzufordern: „Auch wenn das in Bremen keiner so gerne hört: Wir sind nicht ganz weit weg von dem, was realistisch ist. Und realistisch ist, mit dieser Mannschaft in der Liga zu bleiben.“

Werder Bremen gegen Union Berlin im Live-Ticker: Der SVW ist der Gejagte im Bundesliga-Abstiegskampf

Das geht allerdings nur, wenn endlich mal wieder gepunktet wird. Die bislang gesammelten 30 Zähler werden gewiss nicht ausreichen. Dass in Ömer Toprak und Milos Veljkovic zwei wichtige Abwehrspieler ausfallen, macht die Sache nicht leichter. Doch Florian Kohfeldt will keine Ausreden suchen, sondern betont, dass er eine gute Abwehr aufbieten werde. Vertrauen schaffen, lautet seine Devise. Und er sieht dabei ganz anders aus als vor einem Jahr. Da wirkte der Trainer doch arg mitgenommen vom Abstiegskampf. Möglicherweise hilft ihm nun diese Erfahrung, um mit der Situation besser klarzukommen.

Er selbst lehnt einen Vergleich ab. Die Ausgangslage jetzt sei eine andere. „Im vergangenen Jahr standen wir eine sehr lange Zeit auf den Abstiegsplätzen und mussten einem Rückstand hinterherlaufen.“ Nun ist Werder Bremen der Gejagte und muss beweisen, auch diese Rolle in einem Abstiegskampf erfolgreich bewältigen zu können. Union Berlin ist dabei zwar keine einfache Aufgabe, aber eben auch keine unlösbare der Kategorie FC Bayern oder RB Leipzig. Und wenn Kohfeldt mit seinem Versprechen nicht weiter ins Schleudern kommen will, sollte Werder an der Alten Försterei nicht leer ausgehen. (kni) Auch interessant: So seht Ihr das Bundesliga-Spiel Werder Bremen gegen Union Berlin live im TV und im Live-Stream. *DeichStube.de ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Mediengruppe Kreiszeitung und der Weser Kurier Mediengruppe sowie ein Angebot von IPPEN.MEDIA. Wer sich auch für die oberen Tabellenregionen interessiert, kann hier den VfL Wolfsburg gegen den BVB im Live-Ticker verfolgen.