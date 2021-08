Der Brocken von der Bremer Brücke: Werder-Trainer Markus Anfang erwartet ein schweres Pokalspiel in Osnabrück

1. Runde im DFB-Pokal

+ © gumzmedia Der SV Werder Bremen trifft in der ersten Runde im DFB-Pokal auf den VfL Osnabrück. Coach Markus Anfang erwartet ein schwieriges Spiel an der Bremen Brücke. © gumzmedia

Das letzte Mal, dass der SV Werder Bremen und der VfL Osnabrück in einem Pflichtspiel aufeinandertrafen, war in der Saison 1980/81. Es war der 26. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga Nord und die Partie ging klar an die Gäste aus der Hansestadt. 4:1 der Endstand im Stadion an der Bremer Brücke. Für die Osnabrücker gibt es nun die Chance zur Revanche. Der Spielort ist am Samstag (15.30 Uhr, DeichStube-Liveticker) derselbe, nur der Wettbewerb heißt diesmal anders: 1. Runde im DFB-Pokal. Der Vorbericht der DeichStube*

Bremen – Natürlich hat er diesen Tag nicht vergessen. Wie sollte er auch? Schließlich war Markus Anfang einem Titel im deutschen Profifußball nie näher als am 31. Mai 2003. Damals stand der heutige Trainer des SV Werder Bremen als aktiver Profi mit dem 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale gegen die Bayern. „Leider hatte sich das Spiel für uns recht schnell erledigt“, blickt Anfang zurück, der mit dem 1. FCK schon nach zehn Minuten mit 0:2 hinten lag und am Ende mit 1:3 verlor. Das Erlebnis „Pokalfinale in Berlin“ sei aber trotzdem etwas ganz Besonderes gewesen, betont Anfang, der dem Wettbewerb genau wie sein aktueller Arbeitgeber sehr große Bedeutung beimisst. Kein Wunder also, dass für den 47-Jährigen im morgigen Erstrundenspiel beim Drittligisten VfL Osnabrück mit Werder Bremen nur eines zählt: das Weiterkommen!

„Wir wollen die Runde unbedingt überstehen, und so werden wir auch auftreten“, kündigt Anfang an, der allerdings weiß, dass die Bremer Brücke ein Ort ist, an dem im DFB-Pokal schon so manch Favorit gestolpert ist. „Uns erwartet ein richtiger Brocken, denn jeder, der schon einmal in Osnabrück gespielt hat, weiß, was dort abgehen kann“, sagt Anfang. Als Trainer hat er weder mit Kiel noch mit Darmstadt an der Bremer Brücke gewinnen können.

Werder Bremen will den Trend vom Saisonstart im DFB-Pokalspiel gegen den VfL Osnabrück fortsetzen

Nach dem Abstieg in die 3. Liga ist der VfL Osnabrück um Neu-Trainer Daniel Scherning (kam vom SC Paderborn) gut in die Saison gestartet. Nachdem das erste Spiel beim MSV Duisburg wegen positiver Corona-Fälle beim MSV hatte abgesagt werden müssen, erkämpfte sich Osnabrück in Saarbrücken einen 2:1-Erfolg – obwohl das Team seit der vierten Minute in Unterzahl spielen musste. „Das zeigt, dass die Mannschaft wahnsinnig viel Wille und Mentalität hat“, sagt Anfang, in dessen Kader in Felix Agu, Christian Groß und Niklas Schmidt drei Ex-Osnabrücker stehen. Und auch sie teilen natürlich das große Ziel von Werder Bremen vor der Partie, das Anfang wie folgt beschreibt: „Wir wollen den Trend, den wir in der 2. Liga in Düsseldorf gestartet haben, unbedingt fortsetzen.“ (dco) So könnt Ihr das DFB-Pokalspiel zwischen Werder Bremen und dem VfL Osnabrück live im TV und im Livestream sehen. *DeichStube.de ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Mediengruppe Kreiszeitung und der WESER-KURIER Mediengruppe sowie ein Angebot von IPPEN.MEDIA.