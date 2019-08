Wettschießen von Hitz und El Hamiri endet 5:4

Für die Mannschaften der Fußball-Gruppenligen sowie der A-Kreisligen begann am Wochenende die Spielzeit. Bei einigen lief es bereits rund, andere müssen sich noch finden. Was uns auffiel.

Gelungene Debüts

Mikaeil Shihni trumpfte mit seinem neuen Klub Tuspo Grebenstein beim 6:3-Erfolg gegen den VfL Kassel gleich auf. Shihni kehrte nach zweijähriger Pause zu dieser Serie zurück.

Weniger spektakulär, aber auch erfolgreich, verlief der Einstand von Matthias Weise beim FSV Dörnberg. Der Verbandsliga-Absteiger siegte nach 0:1-Rückstand 2:1 bei den Junglöwen des KSV Hessen Kassel. Weise, früher als Spieler von Hannover 96 in der 2. Bundesliga und mit dem KSV Hessen in der Regionalliga aktiv, war vom niedersächsischen Tuspo Weser Gimte gekommen.

Verpatzte Debüts

Heftig erwischte es den 25 Jahre alten Jonas Spengler als Trainer von Verbandsliga-Absteiger SV Kaufungen. Aber nicht nur die 0:4-Niederlage bei Geheimfavorit SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach allein schmerzte. Schlimm für Spengler, dass sie ausgerechnet an dessen Geburtstag passierte. Spengler war von Kreisoberligist FSV Bergshausen ins Lossetal gewechselt.

Der Auftritt von Mario Bierschenk mit TSV Hertingshausen in der Gruppenliga 1 bei der SG Brunslar/Wolfershausen misslang mit 0:4 ebenso deutlich. Dem Kreisoberliga-Meister weht nach dem Aufstieg ein rauerer Wind um die Nase. Mit 0:3 etwas weniger deutlich unterlag die SG Calden/Meimbressen beim Debüt ihres Trainers Sven Dopatka im Heimspiel gegen den SV Reichensachsen.

Sie trafen um die Wette

Treffsicher präsentierten sich in erster Linie die Schützen der Gruppenliga 2. 44 mal mussten die Torhüter in acht Partien das Leder aus dem Netz holen. Eines der Tore war allerdings ein Eigentor. Vellmars Andris Jan Potthoff zeichnete bei der 2:3-Niederlage gegen den Lichtenauer FV für das dritte Tor der Gäste verantwortlich.

Zwei Spieler zeichneten sich beim Wettschießen besonders aus: Daniel Hitz und Nabil El Hamiri. Beide gingen erstmals in der Kreisliga A für die zweite Mannschaft des VfL Kassel auf Torejagd. Beim 9:0-Sieg in der Partie der beim TSV Oberzwehren erzielte Hitz, der soeben aus der Jugend es VfL kam, fünf Treffer. Die restlichen vier steuerte der gruppenligaerfahrene El Hamiri bei. Eines davon per Foulelfmeter.

Der erste Rückzug

Die Klubs der Kreisligen B und der Kreisliga C kamen noch nicht zum Einsatz. Trotzdem gab es bereits den ersten Rückzug. Die SVH Kassel meldete ihre zweite Mannschaft vom Spielbetrieb der Kreisliga B 1 ab. „Während der Spielzeit stehen einige Akteure wegen Auslandssemestern nicht zur Verfügung. Dann ist die Spielerdecke zu dünn, daher setzen wir ein Jahr aus“, erklärte Abteilungsvorstand Kujtim Pjetri. Damit geht die Liga nun nur noch mit zehn Teams an den Start.

Dreifach-Führung weg

Wer zuhause dreimal in Führung geht, sollte die Punkte einfahren. Doch daraus wurde für Gruppenligist Eintracht Baunatal nichts. Der Verbandsliga-Absteiger machte gegen die SG Goddelsheim/Münden den Sack nicht zu. Beim Stand von 2:2 trafen zudem Hendrik Bestmann und Eray Agzikara nur die Latte. Als der GSV durch Bestmann doch wieder vorgelegt hatte, schien alles klar. Doch in der Nachspielzeit foulte Blazej Wierzbicki einen Angreifer der Gäste. Den Elfmeter verwandelten diese zum 3:3-Endstand, Wierzbicki sah Rot.