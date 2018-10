Wie bei Claudia Neumann: Auch in Frankreich gibt es eine Debatte um Frauen im Fußball

In Deutschland hatte es bei der WM Claudia Neumann erwischt. Sie wurden von vielen Seiten angefeindet, nun ist eine Debatte in Frankreich um Frauen im Fußball entfacht worden.

Ist Fußball Männersache? Rund vier Monate nach der Debatte um die ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann ist in Frankreich ein ähnlicher Streit entbrannt. "Ich bin gegen eine Frau, die Männerfußball kommentiert", sagte der Sportjournalist Denis Balbir, der am Dienstagabend die Partie gegen Deutschland bei Paris kommentierte, in einem Interview. "Sie hätte niemals das richtige Stimm-Timbre. Bei einer Wahnsinnsaktion würde sie schrill."

In den sozialen Netzwerken erntete Balbir dafür Zustimmung - aber auch massiven Protest. Die französische Sportjournalistin Aida Touhiri schrieb auf Twitter: "Diesen Satz habe ich so oft gehört, als ich 98 Fußball kommentiert habe. Zwanzig Jahre später sind wir immer noch da." Der Kommentator Yoann Riou vom Sender der Zeitung "L'Equipe" schrieb, seine Kollegin Candice Rolland kommentiere "mit Talent, Stimme und Herz".

Kommentator Denis Balbir entschuldigt sich

Balbir erklärte inzwischen auf Twitter, er sei "falsch verstanden" worden. Er arbeite seit Jahren mit Frauen zusammen und zweifle nicht an ihrer Professionalität. "Natürlich kann eine Frau ein Fußballspiel kommentieren", betonte er. Balbir war im April wegen homophober Kommentare vom Sender W9 gesperrt worden.

Je regrette la mauvaise interprétation de mes propos Je côtoie depuis des années des femmes dans le journalisme et travaille avec des consultantes de grande valeur Je n’ai jamais remis en cause leur professionnalisme Une femme peut bien sûr commenter un match de football . — Denis Balbir (@balbir_denis) 16. Oktober 2018

Bei der WM in Russland war die ZDF-Reporterin Naumann als einzige Frau unter den Kommentatoren massiv angefeindet worden. Auch in den USA beim Nationalsport American Football wurde eine Kommentatorin übel beschimpft.