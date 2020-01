Verstärkung für den Sturm? Lewandowski-Berater bietet FC Bayern England-Star an

Der FC Bayern München ist weiter auf der Suche nach Verstärkungen. Nun taucht ein neuer Name aus der Premier League auf - ist er ein Kandidat für den FCB?

Transfermarkt : Holt der FC Bayern einen weiteren Stürmer nach München?

: Holt der einen weiteren Stürmer nach München? Angeblich wurde Wilfried Zaha wurde dem Rekordmeister angeboten.

wurde dem Rekordmeister angeboten. Der Premier-League-Star wird vom Lewandowski-Agenten beraten.

München - „Ich weiß, wie es sich anfühlt, nichts zu haben und aus dem Nichts zu kommen.“ Wilfried Zaha von Crystal Palace mag es bei Social Media schon mal pathetisch und emotional. Der 27-jährige Stürmer spielt darauf an, wie er sich durch- und in die Premier League kämpfen musste.

Transfer zum FC Bayern? Wilfried Zaha von Lewandowski-Berater vertreten

So schrieb Zaha bei Instagram über die Verleihung des BOA Awards (Best of Africa) Mitte Oktober weiter: „Ich weiß, was es heißt, zu kämpfen.“ Führt dieser Kampf für Anerkennung und Wohlstand den Rechtsaußen von der Elfenbeinküste schon bald zum FC Bayern nach München?

Wie Sky Sport berichtet, soll Zaha dem deutschen Rekordmeister zumindest angeboten worden sein. Und zwar vom Spieleragenten von Superstar Robert Lewandowski, von dem der Angreifer aus London neuerdings vertreten wird.

Transfermarkt: Wilfried Zaha hat einen Marktwert von 55 Millionen Euro

Laut Sky soll Crystal Palace jedoch 70 bis 80 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer verlangen, dessen Marktwert vom Fachportal transfermarkt.de auf rund 55 Millionen Euro beziffert wird. Das macht einen möglichen Transfer zum FC Bayern schwierig.

+ Experte für den Transfermarkt: Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic. © dpa / Matthias Balk

Schließlich werben die Münchner in Person von Sportdirektor Hasan Salihamidzic offen um Leroy Sané von Manchester City und um Kai Havertz von Bayer Leverkusen. Ferner gilt ein Winter-Einkauf dem Vernehmen nach bei den Bayern als unwahrscheinlich, wenn, dann käme eine Leihe in Betracht, heißt es vom Rekordmeister.

Transfer zum FC Bayern? Wilfried Zaha könnte Kingsley Coman ergänzen

Zaha hat in der laufenden Saison in 21 Premier-League-Spielen drei Tore erzielt und drei weitere Treffer vorbereitet. Der 1,80 Meter große Afrikaner gilt als physisch stark und hat enormen Zug zum Tor.

Die ideale Ergänzung zum verletzungsanfälligen Kingsley Coman? Oder nur ein weiteres Transfergerücht, wie jenes, nach dem sich der FC Bayern auch mit Jadon Sancho vom BVB beschäftigen soll? Zaha wird angeblich auch von Palace-Stadtrivale Chelsea beobachtet.

pm

Rubriklistenbild: © AFP / BEN STANSALL