VfB-Bosse Wehrle und Vogt: Vereinzelte Kritik wird laut

Von: Niklas Noack

Vorstandschef Alexander Wehrle (l.) und Präsident Claus Vogt bilden eine Einheit. © Hansjürgen Britsch/IMAGO

Vor der Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart werden vereinzelt kritische Stimmen gegen die Bosse Alexander Wehrle und Claus Vogt laut.

Stuttgart - Die alljährliche Mitgliederversammlung steht bei den Schwaben an. Bei BW24 lesen Sie jetzt, weshalb kritische Stimmen gegen VfB-Boss Wehrle und Präsident Vogt laut werden.

Die Stimmung könnte in Bezug aufs Sportliche beim schwäbischen Traditionsverein aber kaum besser sein. Am ersten Spieltag der neuen Bundesligasaison fegte der VfB Stuttgart den VfL Bochum (5:0) aus dem Stadion. Beim zweiten Heimspiel geriet dann der SC Freiburg bei den Schwaben (0:5) unter die Räder. Nur am 2. Spieltag kassierte der VfB jedoch selbst bei RB Leipzig eine 1:5-Klatsche.

In der Länderspielpause empfängt der VfB am Freitag (8. September, 14 Uhr) den FC Luzern zum Testspiel.